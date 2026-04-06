熊本下通になみ小屋3店舗目！「大衆浜焼き酒場 なみ小屋 熊本下通り店」誕生！

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年4月9日（木）より「大衆浜焼き酒場 なみ小屋 熊本下通り店」をオープンいたします。

オープンキャンペーンを開催！詳細は一番下までスクロール♪

■ 焼いて、巻いて、飲む。ライブ感あふれる浜焼き酒場

「なみ小屋」は、焼き上げる浜焼きと、酒に合う進化系“あて巻き”を主軸とした大衆酒場ブランドです。

■ おすすめメニュー

○ 浜焼き盛り合わせ

牡蠣・ホタテ・エビ・イカなど海鮮を豪快に。

卓上コンロで焼き上げるライブ感が魅力。

○ あて巻き

なみ小屋名物 こぼれ海鮮、ねぎ好きのネギトロ、海鮮ユッケあて巻きなど、

“つまめる巻き寿司”として酒との相性を追求。

○ 貝出汁おでん

じっくり炊いたおでんは味がしみしみ。出汁割もご用意しています。

○ 貝風呂鍋（名物）

貝の旨みが溶け出す、なみ小屋自慢の出汁鍋。

○ 枡ティラミス

ダイエットは明日からにしちゃおう、そんな本格的スイーツをご用意。

■ ドリンクラインナップ

・ キンキンに冷えた生ビール

・ 超炭酸ハイボール

・ なみ小屋ドリンクー潮風レモンサワー等！

・ 日本酒・焼酎

浜焼きと相性抜群のドリンクを多数ご用意。

■ オープンキャンペーン

グランドオープン記念：4月9日～4月11日

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浜焼きの牡蠣1円！赤海老1円！何個食べてもこの価格でOK♪

お得な機会にぜひ、なみ小屋をお試しください！

※食べ残しは別途料金をいただきます

※ワンドリンクを必ずご注文ください

※399円（429円）以上のフードの商品をおひとり様につき1皿以上必ずご注文ください

※お通し代は別途頂戴いたします。

大衆浜焼き酒場 なみ小屋 熊本下通店

〒860-0807熊本県熊本市中央区下通1丁目6-30七福屋ビル

全日13時～28時

０９６-２７４-４７７７

▼ご予約はこちらから♪

https://www.hotpepper.jp/strJ004577341/