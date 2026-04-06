熊本下通になみ小屋3店舗目！「大衆浜焼き酒場 なみ小屋 熊本下通り店」誕生！
株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年4月9日（木）より「大衆浜焼き酒場 なみ小屋 熊本下通り店」をオープンいたします。
オープンキャンペーンを開催！詳細は一番下までスクロール♪
■ 焼いて、巻いて、飲む。ライブ感あふれる浜焼き酒場
「なみ小屋」は、焼き上げる浜焼きと、酒に合う進化系“あて巻き”を主軸とした大衆酒場ブランドです。
■ おすすめメニュー
○ 浜焼き盛り合わせ
牡蠣・ホタテ・エビ・イカなど海鮮を豪快に。
卓上コンロで焼き上げるライブ感が魅力。
○ あて巻き
なみ小屋名物 こぼれ海鮮、ねぎ好きのネギトロ、海鮮ユッケあて巻きなど、
“つまめる巻き寿司”として酒との相性を追求。
○ 貝出汁おでん
じっくり炊いたおでんは味がしみしみ。出汁割もご用意しています。
○ 貝風呂鍋（名物）
貝の旨みが溶け出す、なみ小屋自慢の出汁鍋。
○ 枡ティラミス
ダイエットは明日からにしちゃおう、そんな本格的スイーツをご用意。
■ ドリンクラインナップ
・ キンキンに冷えた生ビール
・ 超炭酸ハイボール
・ なみ小屋ドリンクー潮風レモンサワー等！
・ 日本酒・焼酎
浜焼きと相性抜群のドリンクを多数ご用意。
■ オープンキャンペーン
グランドオープン記念：4月9日～4月11日
公式Instagramをフォロー＆対象投稿にいいねをすると…
浜焼きの牡蠣1円！赤海老1円！何個食べてもこの価格でOK♪
お得な機会にぜひ、なみ小屋をお試しください！
※食べ残しは別途料金をいただきます
※ワンドリンクを必ずご注文ください
※399円（429円）以上のフードの商品をおひとり様につき1皿以上必ずご注文ください
※お通し代は別途頂戴いたします。
大衆浜焼き酒場 なみ小屋 熊本下通店
〒860-0807熊本県熊本市中央区下通1丁目6-30七福屋ビル
全日13時～28時
０９６-２７４-４７７７
▼ご予約はこちらから♪
https://www.hotpepper.jp/strJ004577341/