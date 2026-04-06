熊本下通になみ小屋3店舗目！「大衆浜焼き酒場 なみ小屋 熊本下通り店」誕生！

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株式会社　FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年4月9日（木）より「大衆浜焼き酒場 なみ小屋 熊本下通り店」をオープンいたします。



オープンキャンペーンを開催！詳細は一番下までスクロール♪

■ 焼いて、巻いて、飲む。ライブ感あふれる浜焼き酒場


「なみ小屋」は、焼き上げる浜焼きと、酒に合う進化系“あて巻き”を主軸とした大衆酒場ブランドです。




■ おすすめメニュー


○ 浜焼き盛り合わせ


牡蠣・ホタテ・エビ・イカなど海鮮を豪快に。


卓上コンロで焼き上げるライブ感が魅力。


○ あて巻き


なみ小屋名物　こぼれ海鮮、ねぎ好きのネギトロ、海鮮ユッケあて巻きなど、


“つまめる巻き寿司”として酒との相性を追求。


○ 貝出汁おでん


じっくり炊いたおでんは味がしみしみ。出汁割もご用意しています。


○ 貝風呂鍋（名物）


貝の旨みが溶け出す、なみ小屋自慢の出汁鍋。


○ 枡ティラミス


ダイエットは明日からにしちゃおう、そんな本格的スイーツをご用意。








■ ドリンクラインナップ


・ キンキンに冷えた生ビール


・ 超炭酸ハイボール


・ なみ小屋ドリンクー潮風レモンサワー等！


・ 日本酒・焼酎


浜焼きと相性抜群のドリンクを多数ご用意。




■ オープンキャンペーン


グランドオープン記念：4月9日～4月11日


公式Instagramをフォロー＆対象投稿にいいねをすると…


浜焼きの牡蠣1円！赤海老1円！何個食べてもこの価格でOK♪


お得な機会にぜひ、なみ小屋をお試しください！


※食べ残しは別途料金をいただきます


※ワンドリンクを必ずご注文ください


※399円（429円）以上のフードの商品をおひとり様につき1皿以上必ずご注文ください


※お通し代は別途頂戴いたします。




大衆浜焼き酒場　なみ小屋　熊本下通店


〒860-0807熊本県熊本市中央区下通1丁目6-30七福屋ビル


全日13時～28時


０９６-２７４-４７７７


▼ご予約はこちらから♪


https://www.hotpepper.jp/strJ004577341/