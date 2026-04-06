株式会社マリモ（本社：広島県広島市西区、代表取締役社長：谷本勝秀、以下「当社」）は、このたび、当社の子会社であるマリモ・アセットマネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：北方隆士、以下「マリモ・アセットマネジメント」）がアセットマネージャーを務め、当社にて開発・取得した賃貸マンションを対象資産とする私募ファンド「（以下「本私募ファンド」）を組成し、運用を開始しましたので、お知らせいたします。

当社は、マリモ・アセットマネジメントが組成する私募ファンドに供給する収益不動産の開発・取得を推進しております。賃貸住宅に対する投資需要の高まりを受けて、２０２５年１月に、賃貸マンションを対象とする第１号私募ファンド（９物件／総資産約１００億円）を組成し、運用を開始いたしました。第２号となる本私募ファンドにおいては、第１号私募ファンドからエリアを拡大し、三大都市圏の賃貸マンションを組み入れることで、さらなる収益の安定化を図っております。また、前回対象としていたRC造のArtizA（アルティザ）ブランドに加え、壁式RC造のLUORE（ルオーレ）ブランドも対象資産に組み入れることで、より幅広い賃貸住宅ニーズに対応できる商品構成としております。本私募ファンドは、賃貸需要の高いエリアの不動産を対象資産としていることから、安定的なキャッシュフローの創出が見込まれており、複数の機関投資家による出資、およびメガバンク・地方銀行等からの融資により、本私募ファンドを組成いたしました。

また、本私募ファンドのアセットマネジメントは、第１号私募ファンドに続き、当社の子会社であるマリモ・アセットマネジメントが受託しております。マリモ・アセットマネジメントは、マリモ地方創生リート投資法人（上場リート）と私募ファンドを合わせた運用資産総額（AUM）２，０００億円を目指しております。本私募ファンドの運用においても、上場リートおよび第１号私募ファンドの運用で培ったノウハウや経験を活かして、アセットマネージャーとして受託資産の収益安定化と価値向上を図ってまいります。

当社は、全国で多様な不動産アセットの開発、リノベーション、バリューアップ等の事業を展開しており、今後も、自社開発物件を中心とした、優良な投資機会を提供することで、投資家の皆様のニーズにお応えし、不動産投資市場の成長に貢献してまいります。

●ファンド概要

●物件概要

※アルティザ瓦屋町Ⅰ、ルオーレ千鳥町は２０２６年６月組入れ予定

●物件外観









●賃貸マンションブランド説明

ArtizA（アルティザ）

居住のクオリティにこだわるシングル・ディンクスに向けて、 当社が長年にわたって培ってきた分譲マンションの豊富な知見を活かして、利便性が高い都心エリア限定で開発している。

・ArtizAブランドサイト／https://artiza-r.jp/

LUORE（ルオーレ）

豊富な経験に基づき、工夫と創造を重ねた、壁式ＲＣ（鉄筋コンクリート）造の都市型賃貸マンション。堅固な構造、高耐久、安全性、設備・機能の充実、高いデザイン性を追求している。

・LUOREブランドページ／https://move-r.jp/luore/

【株式会社マリモ 会社概要】

■商 号／株式会社マリモ

■代表者／代表取締役社長 谷本 勝秀

■設 立／１９７０年９月１日

■本 社／〒７３３－０８２１ 広島県広島市西区庚午北１丁目１７番２３号

■資本金／１００,０００,０００円

■事業内容／ 分譲マンション事業、収益不動産事業、金融商品取引業

■許認可／一級建築士事務所 広島県知事 ２５（１）第 ３４８９ 号

宅地建物取引業 国土交通大臣（６）第 ６０３２ 号

金融商品取引業 中国財務局長（金商）第 ４７ 号

賃貸住宅管理業 国土交通大臣（１）第４１１５号

■加盟団体／（公社）全国宅地建物取引業保証協会

（公社）広島県宅地建物取引業協会

中国地区不動産公正取引協議会

（一社）全国住宅産業協会

（一社）広島県住宅産業協会

（一社）第二種金融商品取引業協会

（一社）資産運用業協会

■企業サイト／https://www.marimo-ai.co.jp/

【マリモ・アセットマネジメント株式会社 会社概要】

■社 名／マリモ・アセットマネジメント株式会社

■代表者／北方 隆士

■設 立／２０１５年６月

■本 社／〒１０５－０００１ 東京都港区虎ノ門二丁目３番１７号 虎ノ門虎ノ門２丁目タワー５階

■資本金／１００,０００,０００円

■事業内容／ 投資運用業

■認定事項／宅地建物取引業 東京都知事（３）第９８０９７号

取引一任代理等認可 国土交通大臣認可第９８号

金融商品取引業 関東財務局長（金商）第２８８５号

■加盟団体／一般社団法人 不動産証券化協会

一般社団法人 資産運用業協会

公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター

■企業サイト／https://marimo-am.co.jp/

以上





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株式会社マリモホールディングス 経営管理本部 広報部

TEL：０８２－２７３－７５４５

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