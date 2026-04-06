【大学スタッフ来日】UCサンディエゴエクステンション・特別対面セミナー・開催決定のお知らせ
カリフォルニア大学エクステンションオンラインカタログ事業部（所在地：東京都港区 以下UCエクステンション事業部、運営：iaeグローバルジャパン株式会社）は、UCサンディエゴ校のスタッフ来日に合わせ2026年4月24日(金)に世界大学ランキング上位校での語学留学、学部留学、ビジネス留学を希望する学生、社会人、保護者の方を対象に「カリフォルニア大学サンディエゴ校留学説明会」を東京にて開催する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346100/images/bodyimage1】
詳細はこちら：https://ucextensions.jp/seminar-ucsd/
【カリフォルニア大学エクステンションとは】
グローバル化が加速する現代において、海外での学習経験は個人のキャリア形成においてますます重要になっています。特にビジネス分野においては、異文化理解、語学力、専門知識が求められることが多く、海外大学での学びは大きなアドバンテージとなります。カリフォルニア大学エクステンションのプログラムは、そういったアドバンテージを得たいという方々向けに開講される短期集中型のプログラムです。
【プログラムの特徴】
- 名門大学の環境：世界中から集まった優秀な学生たちと同じ環境で学ぶことができます。
- 実践的なプログラム：各分野のプロフェッショナルとして活躍するための実践的なスキルを習得。
- インターンやOPT：条件を満たせばOPT（Optional Practical Training）の資格取得も目指せ、アメリカでの就労体験も視野に。
【カリフォルニア大学サンディエゴ校でのエクステンションプログラムについて】
世界大学ランキング第66位のカリフォルニア大学サンディエゴ校。（出典：https://www.topuniversities.com/universities/university-california-san-diego-ucsd）
同校のエクステンションプログラムは、最短4週間で英語力やビジネススキルを向上させ、就職活動における競争力を上げたい大学生の方や、キャリアアップ・キャリアチェンジを目指す社会人のために設計されています。プログラム開始時期は年に複数回あり、複数のプログラムを組み合わせることも可能です。英語コースの他、ビジネス、マーケティング、マネジメントなど、幅広い分野のコースを提供。複数コースを組み合わせることで多角的な専門知識を身に着けることができます。
【セミナー詳細】
UCサンディエゴ校（UCSD）エクステンション留学説明会
開催日時：
2026年4月24日（金）
17:45～ 受付
18:00～19:00 説明会
19:00～20:00 個別相談会
場所：UCエクステンション事業部 品川オフィス（SPACES品川）
内容：
・カリフォルニア大学サンディエゴ校エクステンションについて
・各種英語プログラムについて
・プロフェッショナルプログラムについて
・学部履修プログラムについて
対象者：
・キャリアアップ、キャリアチェンジを目指す大学生/大学院生
・就職活動に活かせる休学・認定留学を検討している大学生
・短期での語学留学を検討している大学生・社会人
・ハイランク大学での留学を希望している方
スピーカー：
Mr. Scott Ferry
International Programs Manager | Academic Advisor
スピーカーからのメッセージ：
「アメリカでの留学は、とても貴重な経験になります。世界がつながる今、視野を広げ、人脈を作り、キャリアに役立つスキルを身につけるチャンスです。英語が完璧でなくても大丈夫。しっかりサポートします。 お会いできるのを楽しみにしています！」
本セミナーは、休学留学、ビジネス留学に関心のある大学生や社会人、キャリアアップを目指す方にとって、またとない機会です。ぜひご参加頂き、ご留学の具体的な検討にお役立て下さい。
詳細はこちら：https://ucextensions.jp/seminar-ucsd/
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配信元企業：iaeグローバルジャパン株式会社
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詳細はこちら：https://ucextensions.jp/seminar-ucsd/
【カリフォルニア大学エクステンションとは】
グローバル化が加速する現代において、海外での学習経験は個人のキャリア形成においてますます重要になっています。特にビジネス分野においては、異文化理解、語学力、専門知識が求められることが多く、海外大学での学びは大きなアドバンテージとなります。カリフォルニア大学エクステンションのプログラムは、そういったアドバンテージを得たいという方々向けに開講される短期集中型のプログラムです。
【プログラムの特徴】
- 名門大学の環境：世界中から集まった優秀な学生たちと同じ環境で学ぶことができます。
- 実践的なプログラム：各分野のプロフェッショナルとして活躍するための実践的なスキルを習得。
- インターンやOPT：条件を満たせばOPT（Optional Practical Training）の資格取得も目指せ、アメリカでの就労体験も視野に。
【カリフォルニア大学サンディエゴ校でのエクステンションプログラムについて】
世界大学ランキング第66位のカリフォルニア大学サンディエゴ校。（出典：https://www.topuniversities.com/universities/university-california-san-diego-ucsd）
同校のエクステンションプログラムは、最短4週間で英語力やビジネススキルを向上させ、就職活動における競争力を上げたい大学生の方や、キャリアアップ・キャリアチェンジを目指す社会人のために設計されています。プログラム開始時期は年に複数回あり、複数のプログラムを組み合わせることも可能です。英語コースの他、ビジネス、マーケティング、マネジメントなど、幅広い分野のコースを提供。複数コースを組み合わせることで多角的な専門知識を身に着けることができます。
【セミナー詳細】
UCサンディエゴ校（UCSD）エクステンション留学説明会
開催日時：
2026年4月24日（金）
17:45～ 受付
18:00～19:00 説明会
19:00～20:00 個別相談会
場所：UCエクステンション事業部 品川オフィス（SPACES品川）
内容：
・カリフォルニア大学サンディエゴ校エクステンションについて
・各種英語プログラムについて
・プロフェッショナルプログラムについて
・学部履修プログラムについて
対象者：
・キャリアアップ、キャリアチェンジを目指す大学生/大学院生
・就職活動に活かせる休学・認定留学を検討している大学生
・短期での語学留学を検討している大学生・社会人
・ハイランク大学での留学を希望している方
スピーカー：
Mr. Scott Ferry
International Programs Manager | Academic Advisor
スピーカーからのメッセージ：
「アメリカでの留学は、とても貴重な経験になります。世界がつながる今、視野を広げ、人脈を作り、キャリアに役立つスキルを身につけるチャンスです。英語が完璧でなくても大丈夫。しっかりサポートします。 お会いできるのを楽しみにしています！」
本セミナーは、休学留学、ビジネス留学に関心のある大学生や社会人、キャリアアップを目指す方にとって、またとない機会です。ぜひご参加頂き、ご留学の具体的な検討にお役立て下さい。
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配信元企業：iaeグローバルジャパン株式会社
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