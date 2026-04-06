自動外観検査装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（オンライン型、オフライン型）・分析レポートを発表
2026年4月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動外観検査装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動外観検査装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、自動外観検査装置市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は1915百万ドルと評価され、2031年には3125百万ドルへ拡大し、年平均成長率7.3%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長特性を示しています。
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市場概要
自動外観検査装置は、光学技術を基盤として製造工程における欠陥を検出する装置です。主に溶接工程などで発生する不良を検出するために使用され、オンライン型とオフライン型の2種類が存在します。オンライン型は高速カメラと多角度照明を用いてリアルタイムで画像を取得し、視覚アルゴリズムにより欠陥を検出します。一方、オフライン型はコストを抑えつつ手動投入による検査に対応し、多様なニーズに応えています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。また、需給動向や競争環境の変化、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはJutze Intelligence Tech、TRI、Koh Young Technology、ALeader Vision Technology、Saki Corporation、OMRON、Orbotech (KLA)、Nordson YESTECH、Test Research、Utechzoneなどの企業が参入しています。
特にKoh Young Technology、OMRON、Orbotech (KLA)、Nordson YESTECHなどの上位企業は市場で大きなシェアを占めており、技術力とブランド力において優位性を持っています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別にオンライン型とオフライン型に分類されます。
また用途別にはプリント基板、フラットパネルディスプレイ、半導体、その他に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。特にプリント基板分野では大きな市場シェアを占めており、半導体分野でも重要な用途として拡大しています。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。特にアジア太平洋地域では電子産業の発展や製造拠点の集中により需要が拡大しており、市場成長の中心的役割を担っています。一方で、地域ごとの技術水準や経済環境の違いが市場動向に影響を与えています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、電子機器の高度化、品質管理の重要性の高まり、自動化需要の増加などが挙げられます。また、画像処理技術や人工知能の進展により検査精度と効率が向上していることも市場拡大を後押ししています。一方で、技術導入コストや競争の激化が課題となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動外観検査装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動外観検査装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、自動外観検査装置市場の現状および将来動向を包括的に分析したものです。
2024年の市場規模は1915百万ドルと評価され、2031年には3125百万ドルへ拡大し、年平均成長率7.3%で推移すると予測されています。本市場は政策動向や国際的な制度変化、供給網の安定性などの影響を受けながら、地域ごとに異なる成長特性を示しています。
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市場概要
自動外観検査装置は、光学技術を基盤として製造工程における欠陥を検出する装置です。主に溶接工程などで発生する不良を検出するために使用され、オンライン型とオフライン型の2種類が存在します。オンライン型は高速カメラと多角度照明を用いてリアルタイムで画像を取得し、視覚アルゴリズムにより欠陥を検出します。一方、オフライン型はコストを抑えつつ手動投入による検査に対応し、多様なニーズに応えています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を分析し、2020年から2031年までの推移と将来予測を提示しています。また、需給動向や競争環境の変化、市場成長要因についても詳細に検討されています。
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競争環境
市場にはJutze Intelligence Tech、TRI、Koh Young Technology、ALeader Vision Technology、Saki Corporation、OMRON、Orbotech (KLA)、Nordson YESTECH、Test Research、Utechzoneなどの企業が参入しています。
特にKoh Young Technology、OMRON、Orbotech (KLA)、Nordson YESTECHなどの上位企業は市場で大きなシェアを占めており、技術力とブランド力において優位性を持っています。
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市場セグメント
市場は製品タイプ別にオンライン型とオフライン型に分類されます。
また用途別にはプリント基板、フラットパネルディスプレイ、半導体、その他に分かれ、それぞれ異なる需要特性を持っています。特にプリント基板分野では大きな市場シェアを占めており、半導体分野でも重要な用途として拡大しています。
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地域別動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが対象となっています。特にアジア太平洋地域では電子産業の発展や製造拠点の集中により需要が拡大しており、市場成長の中心的役割を担っています。一方で、地域ごとの技術水準や経済環境の違いが市場動向に影響を与えています。
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市場動向と成長要因
市場の成長要因としては、電子機器の高度化、品質管理の重要性の高まり、自動化需要の増加などが挙げられます。また、画像処理技術や人工知能の進展により検査精度と効率が向上していることも市場拡大を後押ししています。一方で、技術導入コストや競争の激化が課題となる可能性があります。
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サプライチェーンと結論