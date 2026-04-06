株式会社竹書房(所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：宮田 純孝)は、竹書房の全力コミックスフェア「ぼのフェス2026春」を、4月下旬より順次開始いたします。





ぼのフェス2026春 バナー





ご好評につき、今年も「ぼのフェス2026春」「ぼのフェス2026秋」と2回の開催といたします。

今年の対象商品は昨年春と同様にBL作品を中心に、さらにTL作品も加わりました！

購入特典には、昨年大好評を博した【フェア限定ぼのぼのコラボイラスト入り描き下ろしクリアカード】が「2026春バージョン」となって登場いたします。





「ハッピークソライフ(著：はらだ)」「推しの性癖がヤバすぎました！(著：春路ON)」をはじめ、「前世で殺した相手の担当編集になりました(著：すずり街)」「狼くんの愛はちょっと不機嫌(著：二目)」など、大人気作品の描き下ろしイラストを使用した「クリアカード」を合計11種類ご用意。

フェア期間中に参加書店にて対象シールが貼られた竹書房のコミックスをお買い上げいただくと、コミックス一冊につき一枚、その場でプレゼントいたします。

※「ぼのフェス2026春」は4月下旬より順次開催となります





▼△▼「ぼのフェス2026春」フェア公式サイト▼△▼

https://www.takeshobo.co.jp/sp/bonofes2026spring/









■『ぼのフェス2026春』キャンペーン概要(全国のフェア参加書店)

【フェア限定コラボイラスト入り描き下ろしクリアカード(11種類)】





フェア限定コラボイラスト入り描き下ろしクリアカード(11種類)





対象シールが貼られた竹書房のコミックスをお買い上げいただいた方にフェア限定『ぼのぼの』コラボイラスト入り描き下ろしクリアカードをプレゼント。

・実施期間 ：2026年4月下旬より

・対象商品 ：参加書店により異なります

・特典配布方法：参加書店により異なります

・特典 ：フェア限定コラボイラスト入り描き下ろしクリアカード(全11種)





〈執筆陣〉犬太郎・宇良たまじ・おわる・小雨・すずり街・ちしゃの実

蔓沢つた子・はらだ・春路ON・二目・八百(敬称略・50音順)

参加書店はこちら： https://www.takeshobo.co.jp/sp/bonofes2026spring/shop/

※特典のクリアカードは無くなり次第終了となります

※参加書店はフェア公式サイトにてご確認ください









□■□【電子書籍ストア「ぼのフェス2026」開催！】□■□

そして書店店頭でのコミックスフェアに先駆けて、2026年4月7日(火)より主要電子書籍ストアにて「ぼのフェス2026」が開催されます。連載中の作品を中心に、竹書房の「今」が詰まったコミックス(全ジャンル)をお得な価格で展開します!





■電子書籍ストアキャンペーン概要

キャンペーン期間：2026年4月7日(火)～2026年4月13日(月)23：59

キャンペーン内容：対象作品多数の大規模ディスカウントを実施致します。

※対象作品の詳細については各ストア・サービスにてお確かめください

【参加書店名(順不同、敬称略)】

Amebaマンガ

BOOK☆WALKER

comipo

DLsiteがるまに

DMM.com

dアニメストア

dブック

ebookjapan

honto

Kindle

LINEマンガ

MelonBooks Comic+

pixivコミック

Reader Store

Renta!

U-NEXT

yodobashi.com

アクセスBOOKS

アニメイトブックストア

紀伊國屋kinoppy

コミックシーモア

コミックフェスタ

ブッコミ

ブックパス

ブックライブ

ピッコマ

まんがセゾン

まんが王国

マンガBANG！

マンガボックス

漫画全巻ドットコム

めちゃコミック

楽天Kobo









■「ぼのフェス2026春」アンケートキャンペーン開催！

アンケートに答えてプレゼントをもらおう！

プレゼント内容は、フェア公式サイトにて近日公開予定！









■株式会社竹書房について

1972年設立。麻雀漫画誌「近代麻雀」や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVDなどを取り扱う出版社です。

公式サイト： https://www.takeshobo.co.jp/

公式X ： https://x.com/takeshobopr