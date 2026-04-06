バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『仮面ライダーガッチャード』より劇中登場の未商品化カードなどを収録した「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット＆ガッチャファイル」(14,300円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を、2026年4月6日(月)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000248942/?rt=pr









■商品特長

『仮面ライダーガッチャード』より、劇中に登場しながら未商品化だったカードや、レアリティ「SR」が未発売だったカードを収録した「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット＆ガッチャファイル」を商品化いたします。セットには未商品化カード13枚、SRカード23枚の合計36枚の紙製カードに加え、新デザインの9ポケットバインダー「ガッチャファイル」が付属します。

未商品化カードとしては、本編終盤で登場した「黄金化カード」3枚、未商品化の「レインボーケミーカード」4枚と「レプリケミーカード」4枚、そして「アントルーパー（白化ver.）」と「セキュリティカード」をラインナップ。黄金化カードは劇中イメージの質感を再現した新レアリティ「OR（黄金化レア）」を採用いたしました。

※ORカードは劇中再現に特化しバーコードを金色で表現しているため、DX玩具等での読み取りはできません。

※「セキュリティカード」はDX玩具等での読み取りはできません。





ライドケミートレカにおいて「SR」は、劇中登場カードと同じ光り方をするレアリティであり、そのSRだけが未発売に終わっていたカードも紙製SRカードとして23枚一挙に収録いたしました。





また、「ガッチャファイル」はコールド箔とニス加工により外観の高級感、触れた際の重厚感、立体感を演出。別売りの「デイブレイクガッチャファイル」がガッチャードデイブレイクをイメージしたものだったのに対し、本バインダーは現代の「仮面ライダーガッチャード」を感じさせるデザインを採用しています。対照的でありながら、二つ並べて飾ることで統一感も感じられるデザインとなっています。





ライドケミートレカ(黄金化カード)

ライドケミートレカ(アントルーパー（白化ver.）／セキュリティカード)

ガッチャファイル／9ポケットリフィル





■商品概要

・商品名 ：ライドケミートレカ エクストラガッチャセット＆ガッチャファイル

( https://p-bandai.jp/item/item-1000248942/?rt=pr )

・価格 ：14,300円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：ライドケミートレカ…36種各1枚

ガッチャファイル(9ポケットバインダー)…1

9ポケットリフィル…12

・商品サイズ：ガッチャファイル(9ポケットバインダー)

…H約313mm×W約260mm×D約40mm

・生産エリア：日本

・予約期間 ：2026年4月6日(月)16時～2026年5月26日(火)23時予定

・商品お届け：2026年9月予定

・対象年齢 ：3才以上

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・発売元 ：株式会社バンダイ





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※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■「仮面ライダーガッチャード」について

とびきりどでかい夢を追い求める高校生・一ノ瀬宝太郎（演：本島純政氏）は、錬金術によって生み出され、世に解き放たれた101体の人工生命体「ケミー」を回収する使命を負った。宝太郎はケミーが封印された「ライドケミーカード」と変身ベルト「ガッチャードライバー」を使って「仮面ライダーガッチャード」に変身し、ケミーが人間の悪意と結合した怪人「マルガム」と戦う。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

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