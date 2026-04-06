株式会社EPIC(本社：東京都、担当：谷口 諒馬)が展開する、日本初のスティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」は、2024年12月の発売から1年強で累計販売本数60万本、2000店舗の飲食店さまにご導入いただきました。





アソート





この度、飲食店様からの需要拡大に伴い、本製品を取り扱う卸業者・酒類販売店が全国25社を超えましたことをお知らせいたします。今回、公開を許可いただいた卸業者・酒類販売店18社をご案内いたします。





飲食店様は従来の公式サイトに加え、普段お取引されている卸業者・酒類販売店を通じて、よりスピーディーかつ手軽に「あるちゅーる」を仕入れることが可能です。





ライト





■ 飲食店様が「あるちゅーる」を導入する3つのメリット

1. コミュニケーション活性化による「手軽な客単価アップ」キャスト様とお客様が一緒に楽しめるコミュニケーションツールとして開発されており、会話を弾ませながら自然な形で注文数を増やし、客単価の向上に貢献します。





2. オペレーションの効率化と「洗浄コストの削減」スティック型でパッケージから直接食べられ、グラスの準備や洗浄、片付けの手間が一切かかりません。忙しい時間帯でもスタッフの業務を圧迫せず、スムーズな提供が可能です。





3. お酒が苦手なスタッフも安心の「高クオリティな味わい」果汁感を高めてアルコール特有の刺激を抑えているため、テキーラなどの強いショットが苦手なキャスト様でも無理なく楽しめます。現場の誰もが参加できる盛り上げアイテムとして、店舗全体の活気を生み出します。









■ 主要お取り扱い卸業者・酒類販売店一覧(順不同)

現在、以下の各社様にて「あるちゅーる」をお取り扱いいただいております。





株式会社わしづ / 有限会社酒の一斗 / 田野屋酒販株式会社 / 株式会社キョクジュ / 株式会社森商店 / 株式会社河内屋ジェノス / 群馬県卸酒販株式会社 / 有限会社湘南スピリッツ / 株式会社紀伊国屋 / 株式会社幸田 / 株式会社坂田酒販 / 株式会社カクヤス / 株式会社サカツコーポレーション / 株式会社カネサ藤原屋 / 株式会社間渕商店 / 株式会社あぷん / 株式会社宇都宮中山酒店 / 株式会社小倉(順不同)









■ 選べる2つの仕入れ方法

1.お取引のある卸業者・酒類販売店様へのお問い合わせ

現在お取引されている上記卸業者・酒類販売店様へ「あるちゅーる」の注文をご依頼ください。

普段の納品ルートで、他のお酒と一緒に発注が可能です。





2.公式オンラインストア(飲食店様向け窓口)1箱単位から即時のご注文が可能です。

URL： https://alchuru.store/









■ 卸業者・酒類販売店様へ：新規お取引のお問い合わせ

現在、全国からのお問い合わせ増加に伴い、新規にお取り扱いを希望される卸業者・酒類販売店様を随時募集しております。お取引条件等の詳細については、本リリース下部の【本件に関するお問い合わせ先】までお気軽にご連絡ください。









■ 商品情報

商品名：あるちゅーる

特長 ：

・味はマスカット、レモン、ピーチ、ブルーベリーの4種類

・アルコール度数15％(ピーチ・ブルーベリーは10％)

・コラーゲン、プラセンタも配合