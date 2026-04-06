淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」内にある大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年と「ドラゴンクエスト アイランド」5周年を記念し、2026年4月24日（金）より、リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」を開催いたします。そしてこの度、リメイク要素である追加サブクエスト「異国の王子とふしぎな石版」を同時にスタートいたします。本サブクエストでは、天空シリーズをモチーフにした世界を中心に進むメインクエストに、別世界での冒険が交錯する、ファン必見のストーリーをお楽しみいただけます。サブクエストに挑戦される冒険者は「黄の石版」、「青の石版」、「赤の石版」 からどれか1つを選択し、選んだ石版の欠片をアトラクションエリア内から集めることからクエストが始まります。集めた石版の欠片を組み合わせて新しい世界へ移動する冒険者たち。その世界で見たものとはーーー「ドラゴンクエスト」シリーズならではの、“ある体験”が「ドラゴンクエスト アイランド」に初登場！作品の世界を越え、あのキャラクターたちの驚きのコラボレーションを体験できる、リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」で、仲間とともに新たな冒険に出かけよう！

■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』 追加サブクエスト「異国の王子とふしぎな石版」

開始：2026年 4月24日（金）場所：「ニジゲンノモリ」内、「ドラゴンクエスト アイランド」料金：サブクエストはゴールドチケット、プレミアムチケットに付属します大人（12歳以上）／5,400円～6,500円小人（5歳～11歳）／3,100円～3,800円※価格は全て税込※中学生以上は大人料金となりますHP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr備考：・記載は現時点のもので、変更の可能性があります問合わせ：株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

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