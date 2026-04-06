株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、4月6日（月）12時より、まどドラ初となる〈物語〉シリーズコラボを開始いたしました。合わせて、新限定★5キオク [怪異殺し]忍野忍（CV 坂本真綾）、 [螺旋帰道]八九寺真宵（CV 加藤英美里）が登場するピックアップガチャをそれぞれ開始いたしました。また、4月6日（月）より、〈物語〉シリーズコラボを記念して、コラボガチャを最大100連無料で引いていただけるキャンペーンなどを開始いたしました。

コラボストーリー「〈物語〉シリーズコラボ前編 ～ラビリンス・ストーリー～」イベント開始！

2026年4月6日（月）12時より、オリジナルの物語でお贈りするコラボストーリー「〈物語〉シリーズコラボ前編 ～ラビリンス・ストーリー～」を開始いたしました。コラボストーリーイベントとなっており、「もしも〈物語〉シリーズのヒロインたちが魔法少女になったら」という「if」の姿で、〈物語〉シリーズのヒロインたちがまどドラの世界に登場する完全オリジナルシナリオでお届けします。

◇「〈物語〉シリーズ」とは

「僕がお前を助けてやる ---僕の血を吸え」原作は瀕死の吸血鬼を助けたことで自身も吸血鬼体質となった高校生・阿良々木暦が、怪異にかかわった少女たちのため奔走する青春小説。著者は「戯言シリーズ」や「忘却探偵シリーズ」など、数々のヒット作を手がける西尾維新。アニメシリーズは2009年より監督：新房昭之、アニメーション制作：シャフトによってアニメ化され、TV シリーズや劇場版アニメーション、配信限定放送など、様々な方法でユーザーに届けられ、多くの支持を集めている。

◇「〈物語〉シリーズコラボ前編 ～ラビリンス・ストーリー～」PV

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=TDTlE34RKo4

◇あらすじ----------------------------------------------------いなくなったフェリシアを探して、町へ出たいろはたちそこで、忍・真宵・余接の３人の魔法少女と出会う彼女たちと話すうちに記憶の欠如など、異変が発覚して…？これは、真実と帰る場所を探す物語――----------------------------------------------------コラボイベント開催期間：・前編：2026/04/06 (月) 12:00～2026/05/05 (火) 11:59・後編：2026/04/14 (火) 12:00～2026/05/05 (火) 11:59

イベント報酬で豪華報酬が手に入る！

「〈物語〉シリーズコラボ前編 ～ラビリンス・ストーリー～」のイベント交換所は、コラボ記念キャンペーンとして、「マギカストーン」が通常の2倍に増量し、合計1,200個獲得可能となっています。その他、「オーブ」、「能力晶花クエストスキップチケット」なども通常の2倍獲得いただけます。イベントクエストにて獲得いただけるメモリアルメダルの量も、普段の2倍に増量しているため、報酬と交換しやすくなっております。

イベントミッションをクリアでポートレイトがもらえる

イベントメダルの累計獲得数に応じて、コラボポートレイトを獲得できます。報酬で獲得できるポートレイトは、後編イベントのボーナス対象となります。

「思い出の餃子」交換所が登場！コラボガチャが無料で20連分引けるマギアキーセットがもらえる！

本イベントでは、イベントバトルをクリアすることで、特別なアイテム「思い出の餃子」がドロップいたします。「思い出の餃子」を集めると交換できる「思い出の餃子交換所」はイベント前編・後編で共通となっており、忍野忍と八九寺真宵のキオクピックアップガチャをひくことができる「〈物語〉シリーズコラボピックアップガチャ専用マギアキーセット」を合計20連分交換することが可能です。その他にも、スタイルチケットやマギアキー、ペイントドロップなどを交換することが可能です。

コラボイベント前編にあわせて、新限定★5キオク「忍野忍」、「八九寺真宵」が登場！

2026年4月6日（月）12時より、新限定★5キオク[怪異殺し]忍野忍（CV 坂本真綾）、[螺旋帰道]八九寺真宵（CV 加藤英美里）が登場するボーナスゲージ付きのピックアップガチャを開始いたしました。さらに、これらのガチャで獲得できるキオクメダルは、忍野忍ピックアップガチャ、八九寺真宵ピックアップガチャ、4月14日（火）より開催の斧乃木余接ピックアップガチャと共通のものとなります。期間：2026/04/06 (月) 12:00～2026/05/05 (火) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [怪異殺し]忍野忍

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=rlJbKd_QZts

キャラクターPV [螺旋帰道]八九寺真宵

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=vhxXCD2i-7g

ボーナスゲージをためるとボーナスガチャが引ける！

忍野忍ピックアップガチャ、八九寺真宵ピックアップガチャには「ボーナスゲージ」が付いており、ガチャ1回で1Ptゲージがたまります（10連ガチャで10Pt）。100Ptに達するとピックアップ対象も封入されたボーナスガチャを1回引くことが可能です。ボーナスガチャでピックアップ対象が獲得できるまで、100Pt以降10Pt毎にボーナスガチャが継続します。ボーナスガチャは、[怪異殺し]忍野忍、[螺旋帰道]八九寺真宵の提供割合がそれぞれ12%でピックアップされます。

コラボガチャ最大100連無料！コラボ記念キャンペーン開催！

2026年4月6日（月）12時より、ログインやミッションを達成することで、〈物語〉シリーズコラボピックアップガチャ専用マギアキーセットを100連分獲得することが可能です。※〈物語〉シリーズコラボピックアップガチャ専用マギアキーセットは、4月6日（月）より開催の忍野忍ピックアップガチャ、八九寺真宵ピックアップガチャ、4月14日（火）より開催の斧乃木余接ピックアップガチャにご使用いただけます。

期間中の初回ログインで、マギカストーン3,000個プレゼント

2026年4月6日(月)12:00より、〈物語〉シリーズとのコラボを記念し、期間中の初回ログインでマギカストーン3,000個をプレゼントするキャンペーンを開始いたしました。期間：2026/04/06 (月) 12:00～2026/05/05 (火) 11:59

コラボ記念ログインボーナス第1弾開催

2026年4月6日（月）12時より、〈物語〉シリーズコラボを記念したログインボーナスが開始いたしました。第1弾から第2弾まで開催予定となっており、第1弾では、期間中ログインすることで、「〈物語〉シリーズコラボピックアップガチャ専用マギアキーセット」を最大で20連分獲得できます。その他にも、コラボを記念したポートレイトや、「各属性のオーブ」を獲得できます。期間第1弾：2026/04/06 (月) 12:00～2026/05/05 (火) 11:59第2弾：2026/04/14 (火) 12:00～2026/05/05 (火) 11:59

コラボ記念ミッション

2026年4月6日（月）12時より、コラボ記念ミッションを開始いたしました。第1弾から第2弾まで開催予定となっており、すべてのミッションをクリアすることで、「〈物語〉シリーズコラボピックアップガチャ専用マギアキーセット」を最大で40連分や、「プリズムオーブ」などを獲得いただけます。期間第1弾：2026/04/06 (月) 12:00～2026/05/05 (火) 11:59第2弾：2026/04/14 (火) 12:00～2026/05/05 (火) 11:59

コラボ記念！コラボキオクピックアップガチャ専用マギアキーセットが手に入る！

2026年4月6日（月）12時より、お得なパックの販売を開始し、マギカストーンと[怪異殺し]忍野忍のピックアップガチャ専用マギアキーセットまたは、[螺旋帰道]八九寺真宵のピックアップガチャ専用マギアキーセットが手に入ります。各パックは、アプリまたはWEBSHOPのどちらかで1回ずつご購入いただけます。WEBSHOPでは、同じ価格でマギカストーンが増量され、お得となっております。期間コラボ記念パック(忍野忍)：2026/04/06 (月) 12:00～2026/05/05 (火) 11:59コラボ記念パック(八九寺真宵)：2026/04/06 (月) 12:00～2026/05/05 (火) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

まどドラ 1st Anniversaryキャンペーン開催中！

まどドラ1st Anniversaryを記念した豪華キャンペーンでは、初回ログインでマギカストーン3,000個プレゼント、ログインやミッション達成で1st Anniversaryメダルを集め、交換所でマギカストーン6,000個や★5キオク2体確定でもらえる分の★5キオク確定マギアキーのかけらなどと交換いただけます。無料ガチャは、毎日10連で合計150連無料や、コラボ記念ガチャ100連無料など、全期間合わせると最大250連無料となっております。さらに、1st Anniversaryメダルの交換や、無料ガチャを150回引いていただくことで、★5キオクを合計3体獲得いただけます。

1st Anniversary まどドラくじ開催中！特等でマギカストーン最大33,000個当たる！

特等当選でマギカストーン33,000個を手に入れることができ、参加賞でも必ずマギカストーンが当たる「1st Anniversaryまどドラくじ」が開催中です。「まどドラくじ抽選チケット」は1枚ごとに番号が記載されており、その番号と当選番号が見事一致した場合、一致した等の景品が獲得できます。期間中のログイン・ミッションでまどドラくじ抽選チケットが合計30枚獲得でき、抽選・発表は4月下旬の公式生放送内で発表予定となっております。チケット獲得期間：2026/03/27 (金) 22:00～2026/04/22 (水) 04:59抽選・発表：4月下旬の公式生放送※詳細はゲーム内の特設ページをご参照ください。※受取期間（2026/04/22 04:59まで）にプレゼントボックスから受け取られていない場合、抽選に参加できなくなりますのでご注意ください。まどドラ ダウンロードはこちらからApp Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。【ストアURL】App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・2025年3月27日 iOS/android版正式リリース開始・2025年7月17日 Steam版正式リリース開始・公式サイト https://www.madoka-exedra.com・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP