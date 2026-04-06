株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「オフィシャルアーティストブック『Miyako』」を、2026年4月13日に発売いたします。

日本を代表するヘヴィ・メタル・バンド“LOVEBITES”のギタリストであり、ソロではピアニストとしても活躍するMiyako。自身初となるオフィシャルアーティストブックが完成！ピアニスト／ギタリストそれぞれの角度からMiyakoの魅力を掘り下げるため両面表紙を採用、それぞれロングインタビューを豊富な撮り下ろし写真と共に掲載。所有ギターすべての紹介や、2枚のソロEPよりピアノカバー楽譜を収載するほか、本誌のために特別にやさしくアレンジした「Addicted」のピアノ譜も収載。内容：■Miyako The Pianist・スペシャルインタビュー・対談 Miyako×Mao・ピアノスコア 「Addicted（簡単バージョン）」 「Dystopia Symphony」 「Eagle Fly Free」■Miyako The Guitarist・スペシャルインタビュー・愛機一覧 & 愛機解説【収載曲】 Addicted／Dystopia Symphony／Eagle Fly Free-全3曲-

【商品詳細】

オフィシャルアーティストブック 『Miyako』

定価：4,400円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/80ページ発売日：2026年4月13日 ISBN：978-4-636-12539-9商品コード：GTL01102916https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102916

◆Sheet Music Store限定特典◆

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817311720

商品1点ご購入につき『Miyako』初回特典 オリジナルポストカードを１点プレゼント！※特典は数量限定のため、なくなり次第終了。【特典について】※Sheet Music Store限定購入特典。※特典は数量限定のため、なくなり次第終了。※商品1点ご購入につき、『Miyako』初回特典 オリジナルポストカードを１点プレゼント。（商品を2点購入した場合は、特典が2点付きます。ポストカードの柄は1種類です）※特典サイズ：100mm×148mm※ご注文後の発送前キャンセル及び商品到着後の返品はできません。

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