株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)はGiGO(ギーゴ)グループのお店において、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』とのコラボイベントを、2026年4月18日(土)より開催いたします。期間中「決闘者の背中」をテーマにした新規描き下ろしイラストを使用した、オリジナルグッズ・GiGOグループのお店限定景品・飲食キャンペーンを展開いたします。

開催概要

■開催期間：2026年4月18日(土)～2026年5月31日(日)※GiGOコラボカフェは期間中、提供内容の切り替えがございます。■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※対象店舗は特設ページをご確認ください。■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・コラボカフェ・オリジナルグッズの販売・コラボたい焼き「デュエル焼き」の販売・ノベルティ付きドリンク

GiGOグループのお店限定景品

GiGOグループのお店限定景品GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。

■2026年4月18日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設ページをご確認ください。※画像・イラストはイメージです。

GiGOコラボカフェ概要

■開催店名：GiGOコラボカフェ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』■開催期間：2026年4月18日(土)～5月31日(日)■開催店舗：GiGOコラボカフェ池袋※GiGOコラボカフェスタンドGiGO BOWLノルベサ／GiGO仙台／GiGO秋葉原2号館／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO河原町オーパB1F／GiGO大阪道頓堀本店／GiGOイオンモール岡山／GiGO福岡天神／GiGOアミュプラザくまもと(全9店舗)■詳細スケジュール・第1弾：2026年4月18日(土)～2026年5月8日(金)・第2弾：2026年5月9日(土)～2026年5月31日(日)※期間でメニュー、コースターデザインを変更予定です。※GiGOコラボカフェスタンドではドリンクのご提供と物販を行います。フード、デザートのご提供はございません。※GiGOコラボカフェスタンドは全日フリー入場制ですが、お客さまの来店状況により入場整理券などの配布となる場合がございます。

GiGOコラボカフェ オリジナルメニュー

■ドリンクメニュー：各700円(税込)・闇遊戯・武藤 遊戯・海馬 瀬人・城之内 克也・闇バクラ・闇マリク・ホットコーヒー・ホットココア・アイスウーロン茶■オリジナルラテアート(池袋限定)：全12種 各900円(税込)アイスコーヒー、アイスココア、アイスカフェモカよりお選びいただけます。ホイップクリームを使用しております。■フード・デザートメニュー第1弾：2026年4月18日(土)～2026年5月8日(金)・千年パズルオムライス 1,870円(税込)・絆の力プレート 1,870円(税込)・ブラック・マジシャン・ガール デザートプレート 1,870円(税込)・バクラパフェ 1,200円(税込)第2弾：2026年5月9日(土)～2026年5月31日(日)・オシリスの天空竜 担々麺 1,870円(税込)・オベリスクの巨神兵 プレート 1,870円(税込)・ラーの翼神竜 デザートプレート 1,870円(税込)・天空闘技場 パフェ 1,200円(税込)※期間でメニューを変更予定です。※フードメニューおよびデザートプレートは、ファーストオーダー時に限り、おひとり様につき各1品ずつご注文いた だけます。ご入店後、フードおよびデザートメニューのラストオーダーまでは追加オーダーが可能です。※アレルギーや持病をお持ちのお客さまで不安な点などございましたら、スタッフまでお問い合わせください。■メニュー特典フードメニュー、デザートプレートより1品ご注文につき2枚、パフェ・ドリンクより1品をご注文につき1枚、オリジナルコースターをランダムで進呈いたします。オリジナルコースター(第1弾全6種・ランダム、第2弾全12種・ランダム)は期間でデザインを変更予定です。■詳細スケジュール・第1弾：2026年4月18日(土)～2026年5月8日(金)・第2弾：2026年5月9日(土)～2026年5月31日(日)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。

オリジナルグッズ

＜2026年4月18日(土)発売予定＞

＜購入数制限＞より多くのお客さまにご購入いただけるよう、1会計あたりの購入上限数を設けさせていただきます。・トレーディング商品：1会計3BOXまで、もしくは3BOX相当の単品個数まで・オープン商品：1会計3個まで■オリジナルグッズ購入特典『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』商品を2,000円(税込)お買い上げごとに、ブロマイド(全18種・ランダム)で1枚進呈いたします。

オリジナルグッズ・購入特典注意事項

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはイメージです。※転売目的でのご購入は固くお断りいたします。※ブロマイドの絵柄はランダム配布のため、お選びいただけません。※購入特典は購入当日のレシートのみ有効とさせていただきます。※レシートの合算は出来ません。

■オリジナルグッズ オンライン販売

通販サイト「COCOLLABO」にて、下記日程でオリジナルグッズの予約販売を実施いたします。・予約受付期間：2026年4月20日(月)12:00～6月1日(月)13:00・お届け予定時期：2026年9月上旬～中旬頃https://www.cocollabo.net/※通販でご購入のお客さまも、特典プレゼントの対象となります。※商品によっては、一定数に達し次第、予約を締め切る可能性がございます。※オンライン販売に関するお知らせは「COCOLLABO」のXアカウントにて随時ご案内予定です。https://x.com/cocollabo

コラボたい焼き「デュエル焼き」

コラボたい焼き「デュエル焼き」を販売いたします。「デュエル焼き」ご購入1点につき、ミニステッカー(全18種)をランダムで1枚進呈いたします。■販売期間：2026年4月18日(土)～2026年5月31日(日)■販売店舗：GiGOのたい焼き秋葉原／GiGOのたい焼き池袋／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店(全3店舗)■販売価格：650円(税込)■フレーバー：プレミアムクリーム ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※「デュエル焼き」の絵柄およびミニステッカーの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

ノベルティ付きドリンク

ミニステッカー(全18種)がランダムで1枚ついてくるドリンクを販売いたします。■販売期間：2026年4月18日(土)～2026年5月31日(日)■販売店舗：THE GOLF BAR ナイスショット／GiGO BOWLイオン札幌手稲駅前ショッピングセンター／GiGO BOWLドリームタウン白樺／GiGO仙台／GiGO池袋3号館／GiGO渋谷／GiGO秋葉原2号館／GiGOイオンモールむさし村山／GiGOららテラスTOKYO-BAY／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO河原町オーパB1F／GiGO Arcade Café KITTE大阪／GiGO難波アビオン／GiGOイオンモール岡山／GiGO広島本通／GiGOそよら今治馬越／GiGO福岡天神／GiGOヨドバシ博多／GiGOアミュプラザくまもと／(全19店舗)■販売価格：500円(税込)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※ミニステッカーは「デュエル焼き」と同じものをご提供いたします。また、ミニステッカーの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

GiGOグループのお店限定景品対象店舗一覧

BIGアクリルスタンド：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-04-yugioh-01/ホログラム箔押し缶バッジ：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-04-yugioh-02/フェイスタオル：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-04-yugioh-03/B2クリアポスター：https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-04-yugioh-04/「デュエル焼き」対象店舗一覧https://www.gigo.co.jp/cafe-and-goods/2026-04-yugioh-taiyaki/ノベルティ付きドリンク対象店舗一覧https://www.gigo.co.jp/cafe-and-goods/2026-04-yugioh-drink/

著作権表記

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特設ページ

GiGOコラボカフェ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』https://campaign.gendagigo.jp/2604/yugioh-cafe/

アニメ「遊☆戯☆王」シリーズXアカウントhttps://x.com/yugioh_anime