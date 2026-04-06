CYNHN（スウィーニー）が、「CYNHN TOUR 2026 -ループバック・ロールトラッシュ-」神奈川公演にて、5月13日（水）に代々木公園野外ステージで初の野外ワンマンライブ、6月29日（月）に恵比寿・LIQUIDROOMで9周年記念ライブを開催することを発表した。5月13日（水）の公演は、CYNHNをまだ見たことがない人にも気軽に参加してほしいという思いを込めた、一部チケット制のフリーライブとして実施される。グループにとって初の野外ワンマンとなる。また、6月29日（月）に開催される恵比寿・LIQUIDROOM公演は、結成9周年を記念したワンマンライブ「CYNHN 9th Anniversary LIVE -Blue Symphony-」。これまでツアーファイナルなどを重ねてきた同会場での公演となる。新たな挑戦と節目の公演が並ぶ今回の発表に、今後の展開への期待が高まる。

◆公演情報

2026年5月13日(水)CYNHN代々木公園野外ステージ フリーライブOPEN 17:30／START 18:15会場：代々木公園野外ステージチケット販売FC先行抽選4/5(日) 20:00~4/12(日) 23:59先行抽選4/17(金)~4/26(日) 23:59一般先着 5/1(金)~5/12(火)23:59

https://cynhn.com/contents/1061848

2026年6月29日(月)CYNHN 9th Anniversary LIVE -Blue Symphony-会場：東京・恵比寿LIQUIDROOM詳細後日

◆楽曲情報

「ループバック・ロールトラッシュ」好評配信中各音楽配信サイト：https://cynhn.lnk.to/lbrt

ループバック・ロールトラッシュ

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=B_8lGegMd2A

もうだいじょうぶ

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=giJxmEOKTuo

わるいこと

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=PEhr-v1KpkA

◆プロフィール

「CYNHN（スウィーニー）」とは「青色」の意味。DEARSTAGEとJOYSOUNDの共同オーディションで選ばれた綾瀬志希・月雲ねる・青柳透のメンバーに、2022春ディアステージ・パーフェクトミュージック合同VOCALIST AUDITIONにて選ばれた広瀬みのりで構成される。所属レーベルはI BLUE。”青”の世界観をイメージした楽曲制作、”蒼”にこだわったビジュアルや演出、楽曲の多くを手掛ける渡辺翔氏による”碧”く等身大の歌詞に彩られ、”青い未完のヴォーカルユニット”として歌を届けている。

◆CYNHN公式サイト

https://cynhn.com/https://www.teichiku.co.jp/artist/cynhn/https://twitter.com/CYNHN_DSInstagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/cynhn_ds//YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=@cynhnhttps://www.tiktok.com/@cynhn_dsTikTok投稿 :https://www.tiktok.com/@cynhn_ds