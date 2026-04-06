「立教学院パートナーシップ制度」を2026年4月より導入〜すべての教職員が自分らしく働けるキャンパスを目指して〜

「立教学院パートナーシップ制度」を2026年4月より導入〜すべての教職員が自分らしく働けるキャンパスを目指して〜