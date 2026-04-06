雨の日もアウトドアも、スマートに持ち歩く。IPX5・IPX8準拠の防水サコッシュ2種を発売

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株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、雨の日の外出やアウトドアシーンで安心して使用できる防水仕様のサコッシュとして、マチ付きタイプ「OWL-WPBAG12シリーズ」と、スリムタイプ「OWL-WPBAG13シリーズ」の2製品を発売しました。


IPX5・IPX8の防水性能に加え、耐久性に優れたパラコードストラップを採用。スマートフォンや小物を雨や水濡れから守りながら、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。



画像はOWL-WPBAG13シリーズのイメージです。

【主な特長】

雨粒も水しぶきも気にしない。


日常からアウトドアまで使える、防水サコッシュシリーズです。



1. シーンで選べる2タイプ展開
収納力重視のマチ付きタイプと、携帯性に優れたスリムタイプをラインアップ。用途やスタイルに合わせて選べます。


2. 防水性能で大切な持ち物を保護
IPX5（OWL-WPBAG12）・IPX8（OWL-WPBAG13）準拠の防水設計で、雨や水濡れからスマートフォンや小物を守ります。


3. パラコードストラップ採用
耐久性に優れたパラコードストラップを採用し、アウトドアシーンにもマッチするタフな仕様。


4. 軽量＆コンパクト設計で持ち運びやすい
必要なものをスマートに持ち運べるサイズ感で、日常使いからフェス・旅行まで幅広く活躍。


5. 雨の日もアクティブに使えるデザイン性
機能性だけでなく、シンプルかつアウトドアテイストのデザインで、普段使いにもおすすめなアイテムです。


【製品ラインアップ】


OWL-WPBAG12シリーズ（マチ付きタイプ・IPX5準拠）

・マチ付きで収納力アップ


・IPX5準拠、少しの雨や水しぶきを防ぐ


・カラビナ付属で小物類を装着可能


■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-waterproof-case/wpbag12/


■販売ページ（直販店）：


https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003266


■販売ページ（Amazon）：


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP7451YQ








ブラック

OWL-WPBAG12-BK




ベージュ

OWL-WPBAG12-BE





OWL-WPBAG13シリーズ（スリムタイプ・IPX8準拠）

・IPX8準拠の高い防水性能


・軽量＆スリム設計でスマートに携帯


・リフレクター付きストラップで夜間も安心


■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-waterproof-case/wpbag13/


■販売ページ（直販店）：


https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003267


■販売ページ（Amazon）：


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP6WH258






ブラック

OWL-WPBAG13-BK




エクリュ

OWL-WPBAG13-WH




株式会社オウルテック


https://www.owltech.co.jp/(https://www.owltech.co.jp/?utm_source=press&utm_medium=external&utm_campaign=01)



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