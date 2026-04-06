雨の日もアウトドアも、スマートに持ち歩く。IPX5・IPX8準拠の防水サコッシュ2種を発売
株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、雨の日の外出やアウトドアシーンで安心して使用できる防水仕様のサコッシュとして、マチ付きタイプ「OWL-WPBAG12シリーズ」と、スリムタイプ「OWL-WPBAG13シリーズ」の2製品を発売しました。
IPX5・IPX8の防水性能に加え、耐久性に優れたパラコードストラップを採用。スマートフォンや小物を雨や水濡れから守りながら、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。
画像はOWL-WPBAG13シリーズのイメージです。
【主な特長】
雨粒も水しぶきも気にしない。
日常からアウトドアまで使える、防水サコッシュシリーズです。
1. シーンで選べる2タイプ展開
収納力重視のマチ付きタイプと、携帯性に優れたスリムタイプをラインアップ。用途やスタイルに合わせて選べます。
2. 防水性能で大切な持ち物を保護
IPX5（OWL-WPBAG12）・IPX8（OWL-WPBAG13）準拠の防水設計で、雨や水濡れからスマートフォンや小物を守ります。
3. パラコードストラップ採用
耐久性に優れたパラコードストラップを採用し、アウトドアシーンにもマッチするタフな仕様。
4. 軽量＆コンパクト設計で持ち運びやすい
必要なものをスマートに持ち運べるサイズ感で、日常使いからフェス・旅行まで幅広く活躍。
5. 雨の日もアクティブに使えるデザイン性
機能性だけでなく、シンプルかつアウトドアテイストのデザインで、普段使いにもおすすめなアイテムです。
【製品ラインアップ】
OWL-WPBAG12シリーズ（マチ付きタイプ・IPX5準拠）
・マチ付きで収納力アップ
・IPX5準拠、少しの雨や水しぶきを防ぐ
・カラビナ付属で小物類を装着可能
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-waterproof-case/wpbag12/
■販売ページ（直販店）：
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003266
■販売ページ（Amazon）：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP7451YQ
ブラック
OWL-WPBAG12-BK
ベージュ
OWL-WPBAG12-BE
OWL-WPBAG13シリーズ（スリムタイプ・IPX8準拠）
・IPX8準拠の高い防水性能
・軽量＆スリム設計でスマートに携帯
・リフレクター付きストラップで夜間も安心
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-waterproof-case/wpbag13/
■販売ページ（直販店）：
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003267
■販売ページ（Amazon）：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP6WH258
ブラック
OWL-WPBAG13-BK
エクリュ
OWL-WPBAG13-WH
株式会社オウルテック
https://www.owltech.co.jp/(https://www.owltech.co.jp/?utm_source=press&utm_medium=external&utm_campaign=01)
神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。