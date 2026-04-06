雨の日もアウトドアも、スマートに持ち歩く。IPX5・IPX8準拠の防水サコッシュ2種を発売

株式会社オウルテック

株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、雨の日の外出やアウトドアシーンで安心して使用できる防水仕様のサコッシュとして、マチ付きタイプ「OWL-WPBAG12シリーズ」と、スリムタイプ「OWL-WPBAG13シリーズ」の2製品を発売しました。

IPX5・IPX8の防水性能に加え、耐久性に優れたパラコードストラップを採用。スマートフォンや小物を雨や水濡れから守りながら、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。

【主な特長】

画像はOWL-WPBAG13シリーズのイメージです。

雨粒も水しぶきも気にしない。

日常からアウトドアまで使える、防水サコッシュシリーズです。

1. シーンで選べる2タイプ展開

収納力重視のマチ付きタイプと、携帯性に優れたスリムタイプをラインアップ。用途やスタイルに合わせて選べます。

2. 防水性能で大切な持ち物を保護

IPX5（OWL-WPBAG12）・IPX8（OWL-WPBAG13）準拠の防水設計で、雨や水濡れからスマートフォンや小物を守ります。

3. パラコードストラップ採用

耐久性に優れたパラコードストラップを採用し、アウトドアシーンにもマッチするタフな仕様。

4. 軽量＆コンパクト設計で持ち運びやすい

必要なものをスマートに持ち運べるサイズ感で、日常使いからフェス・旅行まで幅広く活躍。

5. 雨の日もアクティブに使えるデザイン性

機能性だけでなく、シンプルかつアウトドアテイストのデザインで、普段使いにもおすすめなアイテムです。

【製品ラインアップ】

OWL-WPBAG12シリーズ（マチ付きタイプ・IPX5準拠）

・マチ付きで収納力アップ

・IPX5準拠、少しの雨や水しぶきを防ぐ

・カラビナ付属で小物類を装着可能

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-waterproof-case/wpbag12/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003266

■販売ページ（Amazon）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP7451YQ

ブラック

OWL-WPBAG12-BK

ベージュ

OWL-WPBAG12-BE

OWL-WPBAG13シリーズ（スリムタイプ・IPX8準拠）

・IPX8準拠の高い防水性能

・軽量＆スリム設計でスマートに携帯

・リフレクター付きストラップで夜間も安心

■製品ページ：

https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-waterproof-case/wpbag13/

■販売ページ（直販店）：

https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003267

■販売ページ（Amazon）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP6WH258

ブラック

OWL-WPBAG13-BK

エクリュ

OWL-WPBAG13-WH

株式会社オウルテック

https://www.owltech.co.jp/(https://www.owltech.co.jp/?utm_source=press&utm_medium=external&utm_campaign=01)

神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。