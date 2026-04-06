【導入事例】KING OF TIMEシリーズ活用で勤怠・給与の作業時間を1/3に削減。電子契約導入でバックオフィスDXをさらに加速

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：家崎 晃一）は、株式会社富士エンジニアリングサービス（本社：東京都豊島区、代表取締役：飯沼 豊年）におけるKING OF TIMEシリーズの活用事例を公開しました。



同社では2022年の勤怠管理導入を起点に活用領域を段階的に拡大し、給与・人事労務・データ分析に加え、2025年2月にリリースした「KING OF TIME 電子契約」まで活用を推進。勤怠・給与業務の作業時間を約1/3に削減するとともに、契約書業務の効率化を実現するなど、バックオフィス業務全体の最適化が進んでいます。

■KING OF TIME導入前の課題

・Excel依存の勤怠管理により、毎月2～3日の手作業が発生

・既存の電子契約システムは操作性が悪く、外部連携も不可

・従業員増加に伴う人的ミスのリスクが高まり、効率化が急務

→ 業務効率化・人的ミスの防止・契約書業務のDX推進を目的に導入を決断

■KING OF TIME導入の決め手

・勤怠、申請承認、給与明細、人事管理まで1サービスで完結する機能性と費用対効果

・充実したオンラインヘルプおよび、迅速・丁寧なサポート体制

・電子契約では、雇用契約書・発注業務・見積書など多岐にわたる契約業務を、

使い慣れたKING OF TIME上でワークフロー管理も含めて一元化できること

■KING OF TIME導入の効果

・自動集計とエラー通知により、勤怠管理の作業時間を約1/3（2～3日→半日）に短縮

・データの可視化による残業時間・有休取得率の把握で、社内の残業削減意識が向上

・従業員情報の一元管理により、複数ファイル管理による入力漏れリスクを解消

・電子契約の導入で事務工数を半減。印紙代・郵送費・印刷代のコスト削減を実現

■電子契約の導入で実現した新たな業務効率化

雇用契約書・発注業務・見積書など、社内外の多岐にわたる契約業務をKING OF TIME 電子契約で一元管理。充実したオンラインヘルプと迅速なサポートにより、スムーズな導入を実現しました。

KING OF TIMEシリーズを活用し、バックオフィスDXを実現したリアルな事例を登録不要・無料で公開中。ぜひ下記からご覧ください。

導入事例を見る :https://www.kingoftime.jp/case/fuji_engineering/

■株式会社富士エンジニアリングサービスについて

業種：建設業・技術サービス業（プラント設計）／人材派遣

所在地：東京都豊島区

従業員数：約150名

拠点数：5拠点

導入前の勤怠管理：Excel

導入サービス：KING OF TIME 勤怠管理／給与／人事労務／データ分析／電子契約

▶サービスホームページ https://www.fes-hd.jp/

■【KING OF TIME】について

「KING OF TIME」は、導入企業数6万7千社以上、利用者数430万人以上（2026年1月時点）を誇る市場シェアNo.1（※）のクラウド勤怠管理・人事給与システムです。

PCやスマートフォン、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェックなど多様な方法で出退勤打刻ができ、休暇申請や残業承認もオンラインで完結。

変形労働時間制など複雑な勤務体系や最新の法改正にも対応し、企業ごとの就業ルールにも柔軟に対応可能です。

さらに、入社手続きや人事情報の管理を行う「KING OF TIME 人事労務」、給与・賞与・年末調整の計算を行う「KING OF TIME 給与」、PCログ管理の「KING OF TIME システムログ」、生産性を可視化する「KING OF TIME データ分析」まで、すべて追加料金なしでご利用いただけます。

また2025年2月にリリースした「KING OF TIME 電子契約」（有償オプション）では、煩雑な契約業務や書類管理を法令に則った安全な形でオンライン完結化します。

各シリーズサービスがシームレスに連携し、バックオフィス業務の効率化を強く支援します。



▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/

※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2024年度実績 ベンダーシェア



【企業概要】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者：代表取締役社長 家崎 晃一

資本金：860,661千円

設立：2001年11月

所在地：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト：https://www.h-t.co.jp/

【サービス導入に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ KING OF TIME 営業担当宛

TEL：03-4577-9567

お問い合わせフォーム：https://www.kingoftime.jp/contact/

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。