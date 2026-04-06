TVアニメ『えぶりでいホスト』× namco TOKYOコラボイベント開催決定！描き下ろしイラスト使用の限定プライズやコラボメニュー、オリジナルグッズが多数登場

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、TVアニメ『えぶりでいホスト』と、エンターテインメント施設「namco TOKYO（ナムコ トーキョー）」のコラボレーションイベントを、2026年4月17日（金）より開催いたします。

本イベントでは、描き下ろしイラスト「うさぎになりきらNIGHT」を使用したナムコ限定プライズの展開や、作品の世界観を凝縮したコラボフード・ドリンクの販売、さらにオリジナルグッズの販売を実施いたします。なお、限定プライズについては、2026年4月17日（金）より「ナムコオンラインクレーン」にて先行展開を開始いたします。

■コラボレーション詳細

1．コラボメニュー

作品に登場する各ホストクラブをイメージしたドリンクや、インパクト抜群のメニューを用意いたしました。

〈ドリンクラインナップ〉

・『CLUB★ONEのアットホームソーダ』※アルコール／ノンアルコール選択可

販売価格：1,100円（税込）ノベルティ付

内容 ：クラブ・ワンのアットホームな職場をイメージしたフルーティな一杯。

やさしい甘さと淡い光のような色合いのソーダ。

・『Club Trillionのナイトブルーカクテル』※アルコール／ノンアルコール選択可

販売価格：1,100円（税込）ノベルティ付

内容 ：クラブ・トリリオンのクールな雰囲気を透明感のあるブルーで表現。

都会の夜を思わせる高級感のあるカルピスペースのドリンク。

・『クラブ・くいだおれのメロンボール』※アルコール／ノンアルコール選択可

販売価格：1,100円（税込）ノベルティ付

内容 ：クラブ・くいだおれの明るい空気をグラスに閉じ込めた、蛍光グリーンの

フレッシュさが眩しいメロンソーダ。

・『「ご指名入りまーす！」テキーラ観覧車』※アルコール／ノンアルコール選択可

販売価格：8,000円（税込）ノベルティ付

内容 ：テキーラを12杯乗せた、場を一気に盛り上げる、ホストらしさ満載のド派手な

テキーラ観覧車。友人同士で、ご指名ホストのテキーラを順番に飲んでいく。

※アルコール時：テキーラ／ノンアルコール時：シャンメリー +ライム

〈フードラインナップ〉

・『姫のやみつき えぶりでいプレート』

販売価格：1,980円（税込）ノベルティ付

内容 ：3色の特製ソースで味わうディップと、フルーツの盛り合わせ（バニラアイス添え）で

甘さと塩味がやみつきになる特製プレート。

2．ナムコ限定プライズ

描き下ろしイラスト「うさぎになりきらNIGHT」を使用した限定景品が登場します。

〈プライズ商品ラインナップ〉

・えぶりでいホスト 描き下ろしアクリルスタンド～うさぎになりきらNIGHT～（全5種）

サイズ ：全長 約13cm

素材 ：アクリル樹脂

・えぶりでいホスト マスコットキーホルダー～うさぎになりきらNIGHT～（全5種）

サイズ ：全長 約10cm

素材 ：PVC、アルミ、鉄（ニッケルメッキ）

〈プライズノベルティ〉

・えぶりでいホスト ナムコトーキョー ブロマイド（全5種）

サイズ ：約4.5cm

素材 ：紙、PET

取り扱い元 ：株式会社サイバーエージェント

コピーライト：(C)G,EHP

■先行販売

「ナムコオンラインクレーン」では、2026年4月17日（金）より先行展開いたします。

お届け時期は2026年6月以降を予定しております。

・ナムコオンラインクレーン

https://app.online-crane.namco.co.jp/landing

3．オリジナルグッズ

〈グッズラインナップ〉

・【指名可】同伴可能アクリルスタンドキーホルダー

・種類 ：全6種

・商品価格 ：1,320円（税込）

・【指名不可】オレを引いてみろ！運命のトレーディングカード

・種類 ：全13種 ※種類選択不可

・商品価格 ：440円（税込）

・【指名不可】今夜も明け方も輝き続ける トレーディンググリッター缶バッジ

・種類 ：全6種 ※種類選択不可

・商品価格 ：550円（税込）

・【指名不可】オーラ輝くトレーディング連結オーロラチャーム

・種類 ：全6種 ※種類選択不可

・商品価格 ：715円（税込）

・【指名可】今宵は制服コスプレday!アクリルスタンド

・種類 ：全8種

・商品価格 ：1,650円（税込）

・【指名可】会計もクリアで安心！クリアマルチケース

・種類 ：全6種

・商品価格 ：880円（税込）

・【指名不可】選んでくれたキミが運命の人だよトレーディングダイカットステッカー

・種類 ：全6種 ※種類選択不可

・商品価格 ：440円（税込）

・【指名可】太郎メイクには欠かせない前髪クリップ

・種類 ：全6種

・商品価格 ：660円（税込）

・【指名可】おこのみ太郎の劇的ビフォアフアイマスク

・種類 ：全1種

・商品価格 ：1,650円（税込）

・【指名不可】今宵は制服コスプレday!トレーディングカード

・種類 ：全8種 ※種類選択不可

・商品価格 ：440円（税込）

取り扱い元 ：株式会社サイバーエージェント

コピーライト：(C)G,EHP

■開催概要

・開催期間：2026年4月17日（金）～2026年5月24日（日）

・開催場所：namco TOKYO（ナムコ トーキョー）

・住所 ：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目29-1 東急歌舞伎町タワー 3階

■TVアニメ『えぶりでいホスト』について

ごとうにも氏による同名の個性的なホストが繰り広げる日常系ギャグ漫画を原作としたテレビアニメ（全24話）。第1期の放送は終了しており、新シリーズの制作が決定しています。

アニメ公式サイト：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/everydayhost/

アニメ公式 ：＠ebuhosu_anime（ https://x.com/ebuhosu_anime ）

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 山内隆裕

事業内容 ：メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com