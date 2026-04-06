【期間限定価格でご提供】UVカット99％でも光を拡散するから明るい！遮熱・遮像レースカーテン

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄、以下：ニトリ）より、「UV99％カットでも光拡散で明るい！遮熱・遮像レースカーテン」2シリーズを2026年4月6日（月）から5月24日（日）まで期間限定価格でご提供することをお知らせいたします。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100023475/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100023475/)

日差しが気になる季節、紫外線や外からの熱・視線は防ぎたいけれど、お部屋は明るいままで過ごしたい…そんなお悩みはありませんか？

この度ニトリでは、夏にうれしい機能を備えた人気の遮熱・遮像レースカーテンを期間限定価格にてご用意いたしました。

紫外線を99％カットし、床や家具の日焼けをしっかり防ぎながらも、特殊構造生地で光をやさしく拡げるからお部屋は明るいまま。さらに、外からの熱をカットする「遮熱」機能を兼ね備えているため、日中のお部屋を快適で心地よい空間に保ちます。

また、昼だけでなく夜間でも外から室内が見えにくい「遮像」機能により、外からの視線を気にせず安心してお過ごしいただけます。

一般的な窓に合う既製品サイズでラインアップを多数ご用意していますので、レースカーテンの掛け替えが初めての方にもおすすめです。お得なこの機会にぜひお試しください。

※1cm単位で幅と丈をご指定できるイージオーダーカーテンのお取り扱いもございます。

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

・RL079シリーズ

「UVカット率99％」「光拡散」「遮熱」「遮像」の機能を兼ね備えたレースカーテン。

【商品名】UVカット99%でも光拡散で明るい 遮熱・遮像レースカーテン(RL079 )

【価格】3,490円 期間限定価格：2,990円

※幅100cm×丈108cm×2枚入りの場合

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100023475/

・RL083シリーズ

「UVカット率99％」「光拡散」「遮熱」「遮像」の機能に加え、きれいなヒダが長持ちする形状記憶加工付きレースカーテン。

【商品名】UVカット99%でも光拡散で明るい 遮熱・遮像レースカーテン(RL083 )

【価格】4,490円 期間限定価格：3,990円

※幅100cm×丈108cm×2枚入りの場合

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2114100032682/

※2026年4月6日（月）から5月24日（日）まで期間限定価格

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。