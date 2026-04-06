法人様向けeラーニング「サステナビリティ経営（実践）講座」をリリース

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング「サステナビリティ経営（実践）講座」をリリースいたしました。



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サステナビリティ経営（実践）講座とは？

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SDGs・ESGの基礎理解から、気候変動、生物多様性、人権など事業と密接に関わるテーマまでを体系的に習得。スウェーデンをはじめとした先進国の事例を通じて、サステナビリティを“企業価値向上のチャンス”へ変える実践的な視点を養います。





講座では、事前テスト、講義動画、確認テスト・ワーク、事後テストの4ステップで、知識の定着から実務への応用までをしっかりサポート。自社課題を整理するワークシート付きで、学んだ内容を即業務に落とし込めます。講師は、サステナビリティ事業を推進するエクベリ聡子氏・ペオ氏。国際的な知見をもとに、企業が求められる具体的な取り組みや考え方を分かりやすく解説します。サステナビリティを事業の力に変えたい方、自社の推進担当の方に最適な講座です。------------------------------------------------



サステナビリティを事業の力に変える

【サステナビリティ経営（実践）講座】



動画：17本（約2時間17分） テスト・ワークあり

費用：11,000円（税込）



▼講座詳細はこちら

https://www.u-can.co.jp/nr260406i

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・ DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin