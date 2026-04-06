発売後すぐに複数回重版！　累計発行部数3万部突破の注目書籍『2億円を売り上げたプロが教える note×AI　最強の副業』大好評発売中

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2025年12月19日に発売した『2億円を売り上げたプロが教える note×AI 最強の副業』（著：らっこ）の4度目の重版、および累計発行部数3万部を突破したことをお知らせいたします。

●発売からたった2ヶ月で4度の重版！

本書は、いま注目されている副業「note」指南書の決定版として、各方面から大きな反響を呼んでおります。

4度目の重版も決定し、発売から約2ヶ月で累計発行部数は3万部を突破。今後もさらなる広がりが期待される一冊です。

●AIを活用した超効率的な「noteの稼ぎ方」を完全公開

本書では、24時間で3,771万円、累計2億円をnoteで稼いだnote専門講師の著者が、「AIを活用して、最小限の労働で、革命的に稼ぐ方法」を具体的に解説。

noteもAIもわからない人でも、知識ゼロ・実績ゼロ・スキルゼロから稼げる個人ビジネスの新しい教科書として、圧倒的な支持を集めています。

【note × AI副業の特徴】

●こんな方にオススメ

- 初期費用ゼロからスタート可能- 時間や場所に縛られず、顔出し不要- 知名度ゼロ・フォロワーゼロからでOK- AIを活用するので文章の苦手意識があっても大丈夫- 将来的には自動で売上が積み上がる仕組みを作れます

「在宅で、稼ぎたい」

「低リスクで、副業を始めたい」

「AIをうまく使って効率的に稼ぎたい」

忙しい会社員や主婦でも、AIを味方にして最短ルートで稼げるようになる実践法を解説。

本業や家庭を犠牲にすることなく、自由な生き方と副収入を手にいれる方法を1冊に。

●目次

第1章 平凡以下の僕がnoteで2億円稼ぐまで

第2章 誰でもnoteで稼げる時代がやってきた

第3章 月収100万円を稼ぐためのジャンル設定の極意

第4章 最短で売上をつくる！超実践的なX運用術

第5章 革命的に売れるnote記事の作り方

第6章 初心者でも今すぐ使える！超簡単AIテンプレ活用術

第7章 たった1日で3,771万円を売った“発売前”の仕掛け

第8章 科学的に正しい「一生副業で稼ぎ続ける方法」

●著者プロフィール

らっこ

noteを1日で3,771万円、累計売上2億円を売り上げ、現在はnote専門スクールを主宰。主婦やサラリーマン、企業にnoteでの稼ぎ方を教えている。

うつ病や借金といった逆境を乗り越え、24歳でFIRE（早期リタイア）。その後はヨーロッパへ移住。

借金があった時はストレスで薄毛になったが、noteで稼いだ100万で植毛しフサフサに。趣味は、犬の散歩、筋トレ、格闘技、英語学習、焚き火。

●書誌情報

書名：2億円を売り上げたプロが教える note×AI 最強の副業

著者：らっこ

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

発売日：2025年12月19日

判型：四六判

ページ数：264ページ

ISBN：978-4-04-607773-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000445/)