【イベントレポート】28卒早期就活生200名が参加！企業名ではなくキャリアに関するトークテーマで集客を行う、BeyondCafeの新しいイベントとは。4月開催の第二弾は【残り6枠】

株式会社Beyond Cafe

新卒人材紹介事業及びコミュニティ運営を行う株式会社Beyond Cafe（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤 朗誠）は、2028年卒業予定の大学生・大学院生を対象としたオンライン就活イベント「BEYOND CAREER WEEK」を2026年3月23日（月）～27日（金）の5日間にわたり開催いたしました。

全国から206名の感度の高い学生が参加し、参加者の約33%が参加企業のサマーインターンシップの選考へ進むなど、企業の母集団形成において極めて高いROI（費用対効果）を実証する結果となりました。

■ 開催実績：「量」と「質」を両立した28卒の超早期母集団

本イベントは、「SNSなどで集めた不確かな情報」の就活から脱却し、就活やキャリア形成の一次情報を得るためのトークライブ型イベントとして開催されました。2日程以上参加する学生が70％以上を占め、自分のキャリアについて前向きに考えている意欲的な学生が多数参加いたしました。

GMARCH・関関同立以上の高学歴層が60％を占有

早慶上理、地方国公立を含む優秀な学生が多数参加。一般的な学生が動き出す前の「ブルーオーシャン」な時期に、ポテンシャルの高いアーリーアダプター層への直接アプローチが実現しました。

全国規模の集客（関東とその他のエリア比率が50：50）

オンライン（Zoom）の強みを活かし、関東圏（50.5%）だけでなく、関西圏（36.9%）や地方大学の優秀層も広く集結しました。

■ 驚異の「サマーインターン移行率33%」。トークライブが生み出す圧倒的な動機形成

企業様にとって最大の課題である「イベント後の歩留まり」において、圧倒的な成果を記録しました。 参加学生の約60%が出会った企業のインターンの選考に関心を示し、その日にインターン選考に進むことを選択した数は33%という高い数値を叩き出しました。 一方的な説明会ではなく、日替わりテーマに沿った「トークライブ」を通じて企業のリアルなカルチャーを伝えたことで、学生の企業理解が深まり、ミスマッチのない強固な動機形成に成功しています。

■ 参加学生のリアルな声：普通の「説明会」では得られない“解像度の変化”

事後アンケートには、単なる企業理解にとどまらず、自身のキャリア観や就活の軸が明確になったという声が多数寄せられました。下記は参加学生の声の一部ですが、トークライブを通じて就活への解像度が上がった学生は、「知名度」や「なんとなく」ではなく、自身の将来のキャリアと真剣に向き合いながら次のアクションを起こし始めています。こうした自己理解と納得感を伴うサマーインターンへのエントリーは、企業様が求める「ミスマッチの少ない、本質的な母集団形成」に直結しています。

「就活を何から始めたら良いのか分からなかったので、自己分析や企業選びのコツを実際の人事の方から聞けたのが良かった。」

「今まで説明会に参加したことがなくて右も左も分からない状態だったが、企業について、また就活についての解像度が高まった。」

「正直大手に行きたいと考えていたが、ベンチャーの良さをたくさん知れて自分のやりたい選択肢が広がった。」

「いくら優秀でもその会社に合っていなければ採用されないと聞き、改めてその通りだと感じることができた。」

■ 参加企業満足度8.53点！トークライブが引き出した企業様のリアルな声

イベントはサイバーエージェント、Sansan、MIXIなど、業界を牽引する13社にご登壇いただき、NPS（推奨意向）は40%という高水準を記録しました。

■ 【登壇枠 残り6社】第二弾「BEYOND CAREER WEEK」4/20より開催！

第二弾につきましても、現在、登壇企業様を募集しておりますが、すでにお問い合わせを多数いただいており、【残り6枠】となっております。サマーインターンシップに向けた「質の高い母集団形成」を実現したい企業様は、枠が埋まり次第募集終了となりますので、ぜひお急ぎのうえお問い合わせください。

■ 開催概要

お問い合わせはこちら :https://b-cafe.short.gy/contact_pr

イベント名： BEYOND CAREER WEEK

日時： 2026年4月20日（月）～ 4月24日（金） 17：00～20：00

形式： オンライン開催（Zoom）

対象： 2028年卒業予定の大学生・大学院生

規模： 参加企業15社（1日3社×5日間）／ 学生約200名

参加費： 学生無料

■ 株式会社Beyond Cafeについて

「若者が働くを通じて夢中になれる場所を創る」 Beyond Cafeは、新卒人材紹介やキャリアイベントの運営、コミュニティ運営を通じて、学生が「働くこと」に夢中になれる社会の実現を目指しています。 単なる就職支援にとどまらず、カフェスペースの運営やオンラインコミュニティなど、学生と企業がフラットに交流できる「場」を提供。年間たくさんの「意欲的な学生」と「性格の良い企業」を繋ぎ、既成概念にとらわれない新しいキャリア教育を支援しています。特に「早期層」「高感度層」の学生データベースに強みを持ち、次世代のリーダー育成にも注力しています。

代表者： 代表取締役 伊藤 朗誠

本社所在地： 東京都渋谷区渋谷2-12-8 中村ビル7F

設立： 2016年9月20日

事業内容： 新卒人材紹介事業、キャリアイベント企画・運営、コミュニティ事業

URL： https://beyond-cafe.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Beyond Cafe 広報担当：石走和義 メールアドレス：info@beyond-cafe.com 電話番号：080-6438-8317 お問い合わせフォーム：https://b-cafe.short.gy/contact_pr