サプライチェーンリスク管理サービスを提供するResilire、執行役員 VP of Revenueに元SAPジャパンの牧野 仁が就任

株式会社Resilire

株式会社Resilire（本社：東京都港区、代表取締役CEO：津田 裕大、以下「当社」）は、執行役員VP of Revenue（以下、VPR）として牧野 仁（まきの ひとし）が就任したことをお知らせします。

■背景と目的

近年、国際情勢の急激な変化や大規模災害の頻発により、サプライチェーンの寸断が企業の経営存続を揺るがす事態となっています。日本においても「経済安全保障推進法」の施行や、政府主導での「サプライチェーン強靭化」に向けた取り組みが加速しており、特に製造業においては、特定重要物資の確保や供給網の透明性確保が喫緊の課題となっています。





当社は「世界中のサプライチェーン情報をつなぎ、モノづくりを持続可能にする。」をビジョンに掲げ、一次取引先の先まで含めた上流のサプライチェーン情報を可視化するプラットフォーム「Resilire（レジリア）」の開発・提供をしています。この度、さらなる普及を加速させるため、SAPジャパン株式会社にて22年にわたり日本の製造業のIT変革を支えてきた牧野 仁をVP of Revenueとして迎えました。牧野は、世界最大級の調達・購買ネットワークである「SAP Ariba」を含む事業部門の責任者（事業本部長）を歴任しており、製造業の調達・購買DXにおいて深いドメイン知見を有しています。今回の参画により、牧野が持つ国内屈指の調達・購買DXの知見とネットワークを活かし、製造企業に対する経営戦略に資する課題解決提案を強化します。経営層を起点とした本質的な課題設定により、顧客企業内での意思決定とプロジェクト推進を加速させ、「強靭なサプライチェーン構築」の社会実装を強力に推進してまいります。

■執行役員 VP of Revenue 牧野 仁（まきの ひとし） プロフィール

〈略歴〉

2004年にSAPジャパン株式会社へ入社。大阪支

社にて大手製造業の顧客を担当し、ERP導入によるBPR（業務改革）や経営改革の提案に従事。2015年より調達・購買クラウド事業部門（旧Ariba等）へ異動し、2016年に営業部長、2022年より同事業本部長を歴任。2025年からはFinance & Spend Management事業本部にて、会計・パブリッククラウドERPを含む領域の営業本部長を務めた。

■株式会社Resilire 執行役員 VP of Revenue 牧野 仁のコメント

SAPジャパンでの22年間、私は一貫して日本企業の変革に向けた提案およびご支援に取り組んでまいりました。

特に調達・購買領域における多くの対話を通じて痛感したのは、サプライチェーンリスクが製造業にとって極めて重要な経営課題である一方、その可視化すら容易ではないという現実です。企業間連携を前提とするサプライチェーンだからこそ、十分な対策を講じられている企業は決して多くありません。

Resilireが持つ「n次サプライヤーまでをつなぐ」という独自性は、サプライチェーンリスクの可視化を実現するうえで不可欠な要素であると確信しています。その価値が評価され、すでに日本を代表する企業で導入が加速しており、さらに普及を進めることで、日本のモノづくり全体に大きなインパクトをもたらせると信じています。

これまで培ってきたエンタープライズ領域での知見を注ぎ込み、IS、プリセールス、パートナーサクセスを含む強固なレベニュー組織を構築することで、Resilireを“日本のものづくりを支える新たなスタンダード”へと成長させてまいります。

■株式会社Resilire 代表取締役CEO 津田 裕大のコメント

これまで当社は、大手製造業の調達・購買部門の皆様と向き合いながら、プロダクトの改善を愚直に積み重ねてきました。その結果、日本を代表する製造企業においても実運用に耐え、価値を発揮できるプロダクトへと成長してきたと手応えを感じています。

一方で、ここからさらに社会実装を進めていくにあたり、単にプロダクトが優れているだけでは不十分であり、この領域への深い知見を持ち、顧客の経営課題に寄り添った提案やレベニューマネジメントのプロセス構築を最前線で牽引してきた存在が不可欠だと考えていました。

牧野は、日本における調達・購買領域でトップクラスのシェアを持つソフトウェア事業の責任者として、多くの製造業の変革を支えてこられた方です。この領域における圧倒的な知見と顧客理解を併せ持つ牧野は、当社が次の成長フェーズへ進むうえで最適な存在であると確信し、初のVPとしてお迎えすることを決断いたしました。

今後は牧野とともに、大手製造企業を中心とした展開をさらに加速させ、日本のものづくりを支えるインフラ企業へと進化してまいります。

■サプライチェーンリスク管理サービス「Resilire（レジリア）」

一次取引先の先まで含めた上流のサプライチェーン情報を収集・更新・可視化し、高度なリスク管理を実現するリスクマネジメントプラットフォームです。サプライヤーと共同でサプライチェーンを可視化し、リスク要因（災害・事故・地政学リスクなど）をリアルタイムで検知。影響範囲の把握や初動対応、平時のリスク分析や評価を支援し、サプライチェーンの強靭化を実現します。製薬・化学・自動車産業をはじめとする多くの製造業の供給体制強化に貢献しています。

サービスサイト：https://www.resilire.jp/

■会社概要

社名：株式会社Resilire

代表取締役CEO：津田 裕大

事業内容：サプライチェーン管理サービス「Resilire」の企画・開発・運営・販売

設立：2018年9月

本社：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 10F

URL：https://corp.resilire.jp/







