「Buildee 電子KY」正式リリース、KY活動のデジタル化で工数削減を支援

株式会社リバスタ

株式会社リバスタ（本社：東京都江東区、代表取締役：高橋巧、以下 当社）は、建設現場施工管理サービス「Buildee（ビルディー）」において、KY（危険予知）活動（※1）の記録・確認・保管をデジタル化するオプションサービス「Buildee 電子KY（以下 本サービス）」（※2）を、2026年4月1日より正式リリースしました。

協力会社の職長が、スマートフォンでKY活動の内容や参加者情報を入力し、元請会社は確認後クラウドで一元管理できます。これにより、紙の印刷・回覧・保管等の工数と保管スペース確保に伴う負担軽減を支援します。

また、「Buildee 調整会議」（※3）に登録された作業予定（予定情報）の引用や、「Buildee 入退場管理」（※4）の入退場実績との連動により、転記ミス・入力漏れの防止と参加者把握を支援します。

■「Buildee 電子KY」開発の背景

建設現場では、労働災害防止の観点から、KY（危険予知）活動が日々実施されています。一方で、多くの現場では紙帳票による運用が一般的です。多くの元請会社では、安全管理の記録や労災発生時の証跡確保等の観点から、参加者の署名を含む帳票を一定期間保管する運用がされており、1現場あたり数千枚から数万枚に及ぶ場合もあります。その結果、紛失・汚損リスクに加え、印刷・配布・回収・保管等の運用負担や保管スペース確保が継続的な課題となっています。協力会社は、記録の記入・提出作業に時間を要し、KYミーティング（安全ミーティング）の本来の目的である対話・危険の洗い出しに十分な時間を充てにくい場合があります。

こうした課題を踏まえ、当社はKY活動の記録・確認・保管までをデジタル化できる本サービスを開発しました。安全管理体制を損なうことなく、管理業務の効率化と現場が本来注力すべき対話への集中を両立することを目的としています。

■「Buildee 電子KY」の概要と特長

導入前後の業務フロー（紙帳票によるKY運用と「Buildee 電子KY」によるデジタル運用）

「Buildee 電子KY」は、「Buildee 調整会議」のオプションとして、KY活動の記録・確認・保管をデジタル化するサービスです。協力会社の職長はスマートフォンからKY内容や参加者情報を入力して元請会社へ報告でき、元請会社はPCまたはスマートフォンで報告内容を確認した後、そのままクラウド上でデータを一元管理できます。

特長1：紙を介したKY運用をデジタル化し、管理負担を軽減

「Buildee電子KY」を職長側で利用する場合の流れ

印刷・配布・手書き・回覧・押印・ファイリングといった紙運用をクラウド上で一元管理し、紙の運用に伴う手間を削減するとともに、保管スペース確保の負担軽減に寄与します。紙帳票の紛失・汚損リスクを低減し、必要な記録を探しやすくすることで、現場の管理業務を支援します。

特長2：KY活動の記録・報告を「5ステップ」で完結し、運用定着を支援

協力会社の職長はスマートフォンで、作業の選択操作を行い、危険予知・安全確認、重点項目の記載、参加者登録、作業後報告までを「5ステップ」で完結できます。入力手順が整理されているため、記録・報告をスムーズに行え、現場での運用定着を支援します。

特長3：作業予定の情報と入退場実績を活用し、転記ミス・入力漏れ防止と参加者把握を支援

「Buildee 調整会議」に登録された作業予定を引用できるため、転記ミスや入力漏れを防ぎ、情報の整合性確保を支援します。さらに、「Buildee 入退場管理」の入退場実績と連動することで、KYミーティングの参加者を把握しやすくし、参加者情報の真正性が担保されます。これにより、KYミーティングでの危険の洗い出しや対策共有に時間を充てやすくし、安全活動の実効性向上に寄与します。

これらの特長から、先行して試行版を利用した現場では、元請会社から「回収→回覧→保管の手間が削減された」、協力会社から「KY記入が約5分から約2.5分になった」「元請会社の確認待ちが減った」などの声が寄せられています。

■エンドースメント

本サービスの提供開始にあたり、先行して試行版をご利用いただいた株式会社鍜治田工務店様、株式会社竹中土木様（企業名50音順）より、エンドースメントコメントを頂戴しました。

株式会社鍜治田工務店 ご担当者様

当社では、紙のKY用紙における管理上の課題を踏まえ、Buildee電子KYの試行版を導入しました。電子化にあたっては形骸化の懸念もありましたが、それは紙でも起こり得る課題であり、重要なのは現地での確認や運用の質だと考えています。本サービスは、当社が重視する「現地KY・現地GO」との親和性が高く、現場での実効性と管理側の確認性を両立しながら、安全活動の質向上につながるものと期待しています。

株式会社竹中土木 ご担当者様

当社では、紙によるKY運用で発生していた確認・回覧・ファイリング等の負荷軽減に加え、現場に無理なく定着する運用となるかを重視して、Buildee電子KYの試行版を導入しました。試行を通じて、常勤の協力会社でほぼ電子運用を実現でき、新規利用者も短時間で操作を習得できるなど、現場での使いやすさを確認しています。今後は、提出状況の可視化や通知機能の充実などを通じて、より実効性のある運用につながっていくことを期待しています。

■「Buildee」について

「Buildee」は、建設現場における施工管理業務をサポートするクラウドサービスです。日々の調整会議で作業間の連絡・調整や入退場管理、安全書類作成、進捗・歩掛管理などをオールインワンで提供し、現場業務の効率化を支援します。導入元請会社数は800社以上、累計導入現場数は30,000現場以上（2025年10月末時点）と多くの現場で利用されています。なお、BuildeeはCCUS（※5）認定システムとして、就業履歴情報等をCCUSへ連携しています。

・サービスサイト：https://service.buildee.jp/

（※1）KY活動（危険予知活動）とは、職場に潜む危険を洗い出し、万一の事故が起こらないように対策を考え、実践していくプロセスのこと。

（※2）本サービスの利用には「Buildee 調整会議」の導入が必要です。

（※3）「Buildee 調整会議」は建設現場で日々行われる作業間の連絡・調整（作業予定・実績の共有など）をクラウドで効率化するサービスです。（サービスサイト：https://service.buildee.jp/spec/meeting/）

（※4）「Buildee 入退場管理」は、作業員の入退場履歴を記録し、CCUSへ就業履歴情報を自動連携できるサービスです。（サービスサイト：https://service.buildee.jp/spec/entrance/）

（※5）「CCUS（建設キャリアアップシステム）」は、一般財団法人建設業振興基金が運営する、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、能力評価につなげる仕組みです。（公式サイト：https://www.ccus.jp/）

■リバスタについて

株式会社リバスタは、【「つくる」の現場から、世界を変える。】をミッションに掲げ、ICTの力を活用して、建設業界が抱えるさまざまな課題の解決に取り組んでいます。主なソリューションとして、電子マニフェストサービス「e-reverse.com」、CO2算定サービス「TansoMiru」、施工管理サービス「Buildee」、ICT機器ソリューション「BANKEN」、施工管理業務の標準化・ノウハウ継承支援サービス「GENBATON」、技能者向けポイントサービス「ビルダーズポイント」を提供しています。

会社名：株式会社リバスタ

代表者：代表取締役 高橋巧

所在地：東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア9F

資本金：1億円

URL：https://www.rvsta.co.jp

※掲載内容は発表日現在の情報です。