RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催する「Japan DX Week 春 2026」内にて、企業ごとの課題に最適化したAI開発に特化したエリア「オーダーメイドAI開発ワールド 春」を初開催します。

生成AIの普及により、多くの企業がAI導入を進めていますが、近年は「汎用ツールの導入」から「自社業務に最適化したAI開発」へとニーズがシフトしています。業種や業務プロセスごとに異なる課題に対応するため、個別開発やカスタマイズの重要性が高まっています。

本展では、こうしたニーズに応えるAI開発企業やソリューションが一堂に集結し、企業の競争力を高める“自社専用AI”の実現方法を提示します。

■注目分野

・業務特化型AI開発（カスタムAI）

・生成AIの業務適用・最適化

・データ活用・機械学習モデル開発

・AI導入コンサルティング・PoC支援

■見どころ

・業種別・業務別に最適化されたAI活用事例

・汎用AIでは解決できない課題へのアプローチ

・企業の競争優位性を生むAI活用戦略

■対象

・DX推進責任者

・情報システム部門

・業務改革・新規事業担当者

詳細はこちら :https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/exhibit/ai.html#ai

ご来場には、事前登録が必要です。来場登録（無料）はこちら(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html#/)

■開催概要

【企画概要】

オーダーメイドAI開発ワールド 【春】（Japan IT Week【春】 2026内）

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan合同会社

HP：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/exhibit/ai.html#ai

【展示会全体概要】

Japan DX Weekは、日本最大級のDX総合展です。

展示会名： Japan DX Week【春】 2026

同時開催展：Japan IT Week【春】／営業・デジタルマーケティング Week【春】／EC・店舗 Week【春】

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan合同会社

HP：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 Japan DX Week 春 事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4104 MAIL：cj.jp@rxglobal.com