プロテイン摂取の新定番は日常の食品で“無理なく”チャージ「マウントレーニア」シリーズ史上初のプロテインをコンセプトにした「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」4月14日（火）より全国にて新発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、チルドコーヒー売上No.1ブランド※1「マウントレーニア」から、「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」を、4月14日（火）より全国にて新発売いたします。

※1 インテージSRI＋（2025年1月～2025年12月）コーヒー市場（容器:カップ）累計販売金額

「マウントレーニア」は、“チルドカップコーヒー”という新たなカテゴリーを創造したパイオニアブランドです。「ミルクとコーヒーを中心とした幅広い飲用体験を通じて、一人ひとりの心の拠り所になること」を目指して、いつでもどこでも手軽に楽しむことができるエスプレッソ＆ミルクの味わいや、リフレッシュ＆リラックスのひとときと、豊かで幸せな時間のはじまりを皆さまにお届けしてまいりました。1993年2月の発売から 33 年目を迎えた2025年、累計売上本数が100億本※2を突破しました

※2 インテージSRI＆インテージSRI（2018年-2021年）およびインテージSRI＋（2021年-2024年度）コーヒー市場（容器：カップ飲料） 各年累計販売数量

健康志向の高まりからプロテイン需要が拡大する一方で、約7割の方は「プロテイン(たんぱく質)を十分に摂れていない」と感じていることが明らかになりました。また、日常的に食べたり飲んだりする身近な食品から、無理なくプロテイン(たんぱく質)を摂りたいというニーズは8割近くにのぼり、プロテイン摂取において「日常性」や「おいしさ」が重視されていることが伺えます。※3

その中で注目されているのがカフェラテです。日常的な飲食物の中で、「プロテイン(たんぱく質)を摂りたい食品」第1位がカフェラテ※4という調査結果も出ており、“いつものカフェラテで、無理なくプロテイン(たんぱく質)が摂れたら嬉しい”というニーズがうかがえます。

※3 当社調べ 2025年8月 n=8721

※4 当社調べ 2025年9月 n=60

このような背景をふまえ、「マウントレーニア」シリーズより、「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」を発売致します。コーヒー鑑定士の資格を持つ当社の社員が厳選したコーヒー豆を国内焙煎し、挽きたての豆を自家抽出したエスプレッソコーヒーにたっぷりのミルクを加え、ほどよい甘みが心地よいまろやかな味わいに仕上げました。1本にたんぱく質10g入りで、日々のカフェラテでもおいしく無理なくプロテイン（たんぱく質）が摂取できます。

おいしく手軽にプロテイン(たんぱく質)が摂れる「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」をぜひお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1449-9a907fce4d1c222143811044f5322115.pdf

1．商品特長

１.「マウントレーニア」シリーズ史上初のプロテインをコンセプトにした商品です。

２. コーヒー鑑定士の資格を持つ当社の社員が厳選したコーヒー豆を国内焙煎し、挽きたての豆を自家抽出したエスプレッソコーヒーにたっぷりのミルクを加え、ほどよい甘みが心地よいまろやかな味わいに仕上げました。

３. 1本にたんぱく質10g入りで、日々のカフェラテでもおいしく無理なくプロテイン（たんぱく質）が摂取できます。

2．商品概要

3．お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先＞お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-369-744

＜森永乳業ウェブサイト＞https://www.morinagamilk.co.jp(https://www.morinagamilk.co.jp)

＜「マウントレーニア」ブランドサイト＞https://mtrainier.jp/

＜「マウントレーニア」公式Instagram＞https://www.instagram.com/mtrainier.official/

＜「マウントレーニア」公式X＞https://x.com/mtrainier_jp

＜「マウントレーニア」オンラインコミュニティ＞https://mmh.morinagamilk.co.jp/