女神級にまとまるツヤ髪へ導く『MEGAMIS』から『雨上がりの虹の香り うねりケアヘアセラムセット』を数量限定で新発売

ライオン株式会社（広報部）

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）は、シャンプーとトリートメントの間にヘアセラムを使用する習慣を提案し、美容液成分(※１）を髪の内部に届けることで美髪へ導くヘアケアブランド『MEGAMIS』から、湿度が高い梅雨の時期にも髪のうねりを抑え、扱いやすい状態へ導く『MEGAMIS 雨上がりの虹の香り うねりケアヘアセラムセット』（※2）を、2026年5月7日より、一部販売店の店舗及びECサイトにて数量限定発売(※3）します。(2026年4月22日より一部取扱店(※4）で先行発売)

(※1） イソステアリン酸(毛髪補修成分)（※2） セット品のみの販売となります。無くなり次第終了。

（※3） 全国のドン・キホーテ系列店舗など(一部店舗では取り扱いがない場合があります)

(※4） ハンズ、@cosme SHOPPING、@cosme STORE(一部店舗では取り扱いがない場合があります)

・シャンプーとトリートメントの間にヘアセラムを使用する習慣を提案し、美容液成分(※1）を髪の内部に届けることで美髪へ導くヘアケアブランド『MEGAMIS』から、湿度が高い梅雨の時期にも、髪のうねりを抑え、扱いやすい状態へ導く数量限定のセットを新発売

・雨上がりの空にかかる虹をイメージしたピュアサボン＆フィグの香り

１．発売の狙い

『MEGAMIS』は従来のクリーム状のトリートメントでは美容液成分(※1）が髪に浸透しにくい(※5）ことに着目し、シャンプーとトリートメントの間に、高濃度浸透処方のヘアセラムを使用する習慣を提案。ヘアセラムをすすがないままトリートメントでパックすることで、美容液成分（※1）がたっぷり髪の芯まで浸透し、女神級の美髪へと導きます。

当社の調査によると、ヘアケア商品を選ぶとき、「うねり・くせ毛を抑える」効果を期待する人が4割を超え、湿度が高まる梅雨時期にはさらに髪のうねり悩みが高まる傾向にあります。理想の美髪を目指すうえで、髪の「うねり」は多くの方が抱える悩みのひとつです。

そこで、『MEGAMIS』は、髪のうねりにアプローチした「うねりケアヘアセラム」を新たに開発しました。『MEGAMIS モイストシャンプー』、『MEGAMIS モイストトリートメント』とともに『MEGAMIS うねりケアヘアセラム』をヘアケア習慣に取り入れることで、髪の内部まで美容液成分（※1）を届けて、うねりや広がりを抑え、女神級にまとまる（※6）ツヤ髪へ導きます。

（※5） 当社比

（※6） シリーズ使いによる

２．発売日・地域 2026年5月7日（木） 全国のドン・キホーテ系列店舗など

(一部店舗では取り扱いがない場合があります）

・下記にて先行発売

2026年4月22日(水) ハンズ、@cosme SHOPPING 、@cosme STORE

2026年4月29日(水) @cosme TOKYO/ @cosme NAGOYA/ @cosme OSAKA

(一部販売店では取り扱いがない場合があります。)

・2026年6月上旬以降、順次拡大予定。詳細は『MEGAMIS』ブランドサイトをご参照ください。

３．商品名・容量・価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39983/table/264_1_c1923e4b8be8c8b1d1f03bed682529c1.jpg?v=202604061151 ]

４．商品特長

＜髪のうねりへのアプローチ＞



ヘアアイロンなどの熱ダメージ、ヘアカラーやブリーチなどで髪がダメージを受けると、毛髪内部からたんぱく質や脂質などが流出し毛髪内部は「スカスカ」の状態になってしまいます。その隙間に余分な水分が入り込むと、髪がうねる要因となってしまいます。

＜イメージ図＞

このようなダメージを受けてしまった髪に対し、高濃度浸透処方の『MEGAMIS うねりケアヘアセラム』をシャンプーとトリートメントの間に使用すると、髪内部に美容液成分（※1）がたっぷり届き、髪内部までしっかりと補修します。うねりの原因である過剰な水分の侵入を防ぎ、湿度が高い日でも、うねり・広がりを抑え女神級にまとまる（※6）しっとりツヤ髪へ導きます。

＜MEGAMIS うねりケアヘアセラム＞

（１）髪の芯まで美容液成分（※1）がたっぷり浸透する高濃度浸透処方

（２）ケラチン＆シルク配合（※7）

（※7） 加水分解ケラチン(カシミヤヤギ)（基剤）、加水分解シルク液（基剤）

＜MEGAMIS モイストシャンプー＞

・アミノ酸系洗浄成分配合。地肌や髪へのダメージを抑えながら、濃密な泡が髪全体にいきわたり、髪の１本１本の汚れを吸着。

＜MEGAMIS モイストトリートメント＞

・美容液成分（※1）を閉じ込める高いパック効果があり、すすぎ後はなめらかな指通り。

＜雨上がりの虹の香り（セット共通）＞

・雨上がりの空にかかる虹をイメージしたピュアサボン＆フィグの香り。

・虹色に透き通ったシャボン玉のような清潔感あるサボンが広がり、フィグのほのかな甘さがふんわりと溶け込む。雨上がりの澄んだ空気に、淡い虹がそっと浮かぶような、みずみずしく透明感あふれる香り。

・香料の一部に高品質な天然精油をブレンド。ただ「いい香り」だけではない、ふんわり続く“心地よさ”にこだわった、香水発想の香り設計。洗髪中からドライヤー後まで、優しく包み込むような余韻が続く。

５．商品ラインアップ

＊セット品のみの販売となります。無くなり次第終了。

赤囲みが本リリースの新製品

＜MEGAMISシリーズ おすすめの使い方＞

１.シャンプー後、軽く水気を切ってヘアセラムを手のひらに適量出し、髪全体によくなじませる。

放置時間は必要ありません。

２.ヘアセラムを洗い流さずに、トリートメントを重ねづけして洗い流す。

『MEGAMIS』ブランドサイト

https://megamis.lion.co.jp/



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