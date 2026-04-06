ビザスク、4/15-16開催の「Start up JAPAN EXPO」に出展

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、2026年4月15日（水）～16日（木）に幕張メッセで開催される、Startup JAPAN EXPO 2026に出展いたします。

＜展示会概要＞

開催日時 ：2026年4月15日（水）～16日（木）10:00～17:00

会場 ：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール 7・8

主催 ：Eight（Sansan株式会社）

公式サイト：https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/



本イベントは 事前申込制 です。

お申し込み時に、弊社ブース小間番号【2-13】へのご来訪予約もあわせてご登録ください。

◆出展の背景

当社は、新規事業開発、研究開発、DX推進、IT戦略立案など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて75万人超（2025年11月時点）の知見データベースを活用した各種サービスを展開しています。

スタートアップが不確実性の高い市場で勝ち抜くためには、デスクリサーチだけでは得られない「現場の実態」や「顧客の真の課題」に基づいた迅速な意思決定が不可欠です。本展示会では、新規事業の立ち上げフェーズにおいて、いかに効率よくプロの知見を事業の武器に変えるかをご紹介します。

◆ 出展内容：ビザスクinterviewのご紹介

「ビザスクinterview」は、190カ国・75万人超の知見データベースから、貴社の課題に合致するエキスパートに1時間からインタビューができるサービスです。



【ビザスクinterviewの3つの特長】

- 国内外75万人超の圧倒的なデータベース現役の事業部長、専門職、海外在住者など、多岐にわたる属性のエキスパートが登録。アプローチが困難なターゲット層へもピンポイントに繋がります。- 専任スタッフによる精度の高いマッチング当社の専門スタッフが貴社のリサーチ目的を深く理解し、最適なエキスパートを直接ご提案。ミスマッチを防ぎ、質の高いヒアリングを確実に実施できるよう、ターゲット選定から伴走します。- 質の高い一次情報による意思決定の支援「現場の課題感」や「業界特有の商習慣」を直接ヒアリングすることで、解像度の高い仮説検証が可能になり、事業化までの道のりを短縮します。

ーよくいただくご相談ー

・新規参入を検討している業界構造や商習慣に関する一次情報を得たい

・想定顧客の現場での困りごとを直接ヒアリングし、事業アイデアに対するニーズを確認したい

・普段接点のないエンドユーザー（企業）に直接話を聞いて動向を把握したい

・海外現地の一次情報を収集したい

サービスの詳細はこちら：https://visasq.co.jp/service/interview

サービスに関してのお問い合わせはこちら：https://visasq.co.jp/contact

■株式会社ビザスクについて

日本最大級のナレッジプラットフォームを活用し、新規事業推進を支援。

「想定顧客に聞ける」BtoB顧客ヒアリングを提供し、実際のニーズに基づく仮説構築および市場性検証を実現。導入は大手企業の新規事業部門・研究開発部門を中心に拡大し、東証プライム上場企業の4社に1社において導入実績を有する。

※複数部署での導入も1社扱い（2026年3月時点）

【会社概要】

会社名：株式会社ビザスク

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ1F・9F

設立日：2012年3月19日

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

証券コード：4490（東証グロース）

URL：https://corp.visasq.co.jp/