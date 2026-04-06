15分×学び合いの新しい支援員向けオンライン研修サービス　　　「学研 学童先生サポートCOLLOQ（ころっく）」を開始

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社学研ココファン・ナーサリー（東京・品川／代表取締役社長：山崎知恵）は、2026年4月1日、施設向けのオンライン研修サービス「学研 学童先生サポートCOLLOQ（ころっく）」〈https://nursery-gakudo.jp〉を開始しましたので、お知らせいたします。

学童保育施設は、「小1の壁」（※）を社会的背景として、小学生のこどもたちが放課後を過ごす、学校、家庭に次ぐ第三の居場所としてのニーズが高まっており、近年、受け皿が拡大傾向にあります。こどもたちを見守る支援員の人材育成、採用と定着など、学童保育の現場は多くの課題を抱えています。学研グループが長年培ってきた、学童保育施設の運営実績に基づいたノウハウとコンテンツを活かし、支援員と施設のニーズに応える新たなサービスを提供いたします。

※小1の壁：こどもの小学校入学（6歳）を機に、保育園時代よりも放課後の預かり時間が短縮されたり、夏休み等の長期休暇の対応が必要になったりすることで、共働き世帯が仕事と育児の両立に直面する大きな困難のこと

こども家庭庁が文部科学省と連携して公表した「放課後児童対策パッケージ2026」では、推進施策の一つとして、「質の向上に資する研修の充実等」が挙げられています。放課後児童クラブの整備拡大と同時に、支援員の充実した研修が明確に求められています。特に、学童支援の質を左右する支援員の確保においては、人材不足と離職率の高さが喫緊の課題です。

保護者と支援員にとって魅力のある施設、離職が少ない施設になるには、職員の資質向上とチームワーク醸成が不可欠です。そこで、就学児童向けに学習参考書、図鑑やワークなど多数の書籍を出版してきた実績および、過去10年にわたり学研ココファン・ナーサリーが学童保育施設の運営に直接関わってきた実績やノウハウを基に、双方に寄与できる新しい形の施設内オンライン研修サービスを開始することとなりました。

■「学研 学童先生サポートCOLLOQ（ころっく）」の特徴

15分で学び合い、コミュニケーションを生み出す新しい施設内オンライン研修サービス

学童保育の現場を運営している学研グループだからこそ、支援員の声を直接聞き、支援員の「こんな研修に参加したかった」に応えるサービスとなっています。

１． 短時間で無理なく学ぶことができる

→1テーマ15分など、すきま時間を活用して受講できる。テーマは現場でよく起きる場面や困りごとをもとに設定し、実践に生かせる内容になっております。

２．一方向の講義スタイルだけでなく、職員間の“学び合い・ディスカッション”を重視した内容

→双方向型の内容で、職員間のコミュニケーションを促進し、新たな発見や気づきが期待できます。

■今後のサービス展開

加速する少子化や離職率の高まりなどにより、魅力のある施設になることの重要性がより高まっていきます。その変化に対応するには、学童支援の質の向上が欠かせません。「忙しくても学ぶことができる」「すぐに実践することができる」研修コンテンツを拡充してまいります。

■動画テーマ（一例）

2026年度 全70テーマ

・学童対応

・保護者支援・保護者対応

・安全・衛生

・防災・防犯

・管理職・リーダー

・新任の学童支援員

■講師（一例）

・志賀口大輔先生（社会福祉法人和光会 理事長）

・山崎雅史先生（園田学園大学こども学部こども学科准教授）

・高橋誠先生（文京区 柳町地区児童館長）

■株式会社学研ココファン・ナーサリー

https://nursery.cocofump.co.jp/

・代表取締役社長：山崎 知恵

・法人設立年月日：2008年5月19日

・所在住所：〒141-8420 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1861（代表）

・事業内容：・認可・認証保育所、こども園の受託運営

・公設民営化による公立保育園の受託運営

・大型開発に伴う複合型子育て支援施設の受託運営

・児童健全育成機能施設の受託運営

・その他子育て支援施設の受託運営全般

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開