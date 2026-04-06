ブランド史上最高売上を記録！勢いが止まらない「ピュアポテト」から話題の“すっぱ辛い”新定番が登場！「ピュアポテト シラチャーソース」～「ピュアポテト」詰め合わせが当たるキャンペーンも開始～

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、国産100％の生じゃがいもを肉厚にスライスし、薫り高くフライしたポテトチップス「ピュアポテト」ブランドより、タイ発祥の話題のチリソースの味わいを再現した“すっぱ辛い”味わいがやみつきになる新商品「ピュアポテト シラチャーソース」を、2026年4月6日（月）に全国・全チャネルにて発売します。

2025年8月に「旨みの濃い肉厚なフライドポテト」という新コンセプトへ生まれ変わった「ピュアポテト」は、リニューアルを機にさらに多くのお客様からご愛顧をいただいており、リニューアル以降の実績では、2018年の発売以来、ブランド史上最高売上※を記録しています。

※インテージSRI＋ 全業態 2018年9月～2025年9月 推計販売金額



近年、刺激的でやみつきになる味わいへの関心が高まる中、辛味と酸味を組み合わせた“すっぱ辛い”フレーバーが注目を集めています。タイ発祥のチリソース“シラチャーソース”は、にんにくの旨みと唐辛子の辛み、酸味や甘みが加わった奥深い味わいが特長で、国内でも大手調味料メーカーや外食チェーンが商品展開を進めるなど、注目度が高まっている調味料の一つです。



2025年10月の「ピュアポテト 鬼ノ宴 鬼もハマる辛さ シラチャーソース」の発売時には、今までピュアポテトを食べたことがなかった新たなお客様にもご関心をいただき、濃い味わいや辛味を好まれる方々を中心にご好評をいただきました。さらに、『定番商品として販売してほしい』『また食べたい』といった継続販売を望むお声も多数寄せられたことで今回ラインアップに加わることが決定しました。



本商品は、シラチャーソースの“すっぱ辛い”味わいが特長で、唐辛子の辛味ににんにくの旨み、ほのかな甘みと酸味をバランスよく組み合わせたやみつきになる味わいです。肉厚にスライスした国産じゃがいもと相性の良い味付けに仕上げることで、満足感のある食べごたえと、クセになるおいしさをお楽しみいただけます。



パッケージは、鮮烈なグリーンを背景に、ブランドの象徴であるホクホクとしたじゃがいもに真っ赤なシラチャーソースが絡む、食欲をそそるデザインに仕上げました。シラチャーソースのボトルのほか、唐辛子とニンニクのグラフィックを添えることで、濃厚な辛さと旨さを直感的に表現。国産じゃがいも100%の旨みと、今注目の“すっぱ辛い”味わいが融合した、まさにピュアポテトの新定番と呼ぶにふさわしい仕上がりとなりました。



今後も「ピュアポテト」ブランドは、素材本来のおいしさと新しい味わいの提案を通じて、お客様に“やみつきになるおいしさ”をお届けしてまいります。





【商品概要】

■商品名／内容量

「ピュアポテト シラチャーソース」／52g



■価格

オープン価格



■発売日／販売先

2026年4月6日（月）／全国・全チャネル



■ブランドサイト

(URL) https://purepotato.koikeya.co.jp/





すっぱ辛い新定番！ピュアポテト シラチャーソース プレゼントキャンペーン

【キャンペーン詳細】

■タイトル

すっぱ辛い新定番！ピュアポテト シラチャーソース プレゼントキャンペーン



■応募方法 ※Xからの応募

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■応募期間

2026年4月6日（月）～2026年4月12日（日）



■プレゼント賞品（50名様）

・「ピュアポテト シラチャーソース」：3袋

・「ピュアポテト オホーツクの塩と岩塩」：3袋

上記商品を詰め合わせにし、抽選で50名様にお送りいたします。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

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