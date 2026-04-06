日鉄ソリューションズ中部株式会社

日鉄ソリューションズ（東証プライム[2327]）グループの日鉄ソリューションズ中部株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岡崎 巧、以下「NS中部」）は、数理最適化技術（Optimization）と生成AIを用いた新サービス「OptiMagic」を提供開始します。本サービスは、日々の計画系業務における潜在的な課題や顕在化した問題をお客様とともに発見・整理し、数理的アプローチを用いて解決に導きます。

最適化導入のエキスパートとして

これまで日鉄ソリューションズグループでは、需要予測・生産計画・輸配送計画・要員配置計画といったサプライチェーン全般から、プロスポーツリーグの試合日程作成に至るまで、さまざまな分野で数理最適化による支援を行ってきました。中部地区においても鉄鋼や自動車など日本の根幹を支える産業を舞台に、数々の大規模な最適化モデル構築に携わり、最適化導入のエキスパートとして経験を積んできました。

数理最適化の特徴と課題

数理最適化のメリットは、制約条件がある中でも問題を数式としてモデル化することで、最も効率的で最適な解（組み合わせや計画）を導き出せる点にあります。こうした数理最適化技術は、オペレーションズ・リサーチ（OR）やコンピュータの発展とともに進化してきました。

数理最適化は特に企業における計画系業務を中心に適用が進み、資源配分、スケジューリング、物流といった組織が直面する複雑な課題に対して、数学・統計・アルゴリズムを活用して分析を行い、より合理的な意思決定を支援する場面で広く活用されています。また、明確な条件や数値に基づいて最適解を得られるため、再現性や信頼性が高く、結果に裏付けを持たせられる点も特徴です。

一方で、最適化モデルの構築には要件定義から実装に至るまでの反復的な作業が必要となるため、多くの手間と時間を要する点が課題とされています。また、モデル構築やアルゴリズム選定には数学や情報工学の専門的な知識が求められることから、現場の担当者だけで対応するにはハードルが高い場合もあります。こうした背景から、数理最適化のシステム化は、これまで十分なリソースや専門人材を確保しやすい大企業を中心に導入が進められてきました。

数理最適化×生成AI×エンジニアリングサービスが実現すること

「OptiMagic」サービスは、従来は大企業に限られていた数理最適化技術を、あらゆる業種・規模の企業が活用できる身近なサービスへと変革します。

最大の特徴は、「数理最適化と生成AIとエンジニアリングサービス」を組み合わせている点にあります。本サービスでは、現実の課題から最適化すべきテーマを抽出し、必要な基本情報や制約条件を整理するテンプレートを提供するほか、モデル化以降のプロセスにおいても、当社独自のAIツールにより数理最適化モデルやサンプルコードの自動生成、求解結果の可視化までを一貫して支援します。

具体的には「OptiMagic」専用のAIがモデル構築やアルゴリズム選定、パラメータ設定を自動で支援し、さらに「専門のエンジニア」が伴走することで、専門知識がなくても数理最適化を活用でき、プロジェクト期間の短縮メリットも得られます。

「OptiMagic」サービスは、「数理最適化×生成AI×エンジニアリングサービス」によってお客様の複雑な計画業務の課題を効率的に解決し、業務改革やDX化を後押しいたします。

尚、サービス名称に含まれる"Magic“にはデータとアルゴリズムを操る技術でお客様の意思決定を支援するという当社の思いが込められています。

【本件に関するお問い合わせ先】

日鉄ソリューションズ中部株式会社

営業部 村上

E-mail：nagoya-nschubu-egy@jp.nssol.nipponsteel.com

【報道関係お問い合わせ先】

日鉄ソリューションズ中部株式会社

企画管理部 業務グループ 広報・PR担当

E-mail：nagoya-nschubu-hp_toiawase@jp.nssol.nipponsteel.com

・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。

・OptiMagicは、日鉄ソリューションズ中部株式会社の商標です。

・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です