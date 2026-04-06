学生制作のPR動画「食洗機彼氏図鑑」を公開、若年層に“食洗機のあるくらし”を等身大の物語で訴求

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、食器洗い乾燥機（以下、食洗機）の普及率向上を目指す取り組みの一環として、学生が制作した食洗機PR動画シリーズ「食洗機彼氏図鑑」を、2026年4月6日より特設ウェブサイトで公開します。

パナソニックは、2025年開催の学生向けビジネスコンテスト「CAREER ROOKIES GP2025」（主催：株式会社Strobolights）に、関西企業支援枠として協賛。その縁がきっかけとなり、参加チームの学生たちから、コンテストテーマ「食洗機の普及拡大」に関連したPR動画制作の提案を受けました。就職や結婚、育児などライフステージの転換点を迎える若年層は、家事の在り方や時間の使い方に関心が高い世代です。パナソニックは同世代の視点で語られる身近な表現が若年層に対する食洗機の価値訴求に親和的と考え、本取り組みにいたりました。

制作された「食洗機彼氏図鑑（全6本）」は、食洗機の特長やお役立ちを“恋愛のひとコマ”に置き換えて、若年層の共感を喚起する短編動画です。企画・脚本・出演・撮影・編集まで、ビジネスコンテストに参加した学生の有志メンバー9名が中心となり担当。身近なシーンや台詞回し、テンポ感にこだわった親近感がわくシチュエーションでのストーリーを通して恋愛と食洗機の共通項を描き、食洗機の価値や利便性が身近に感じられる内容になっています。特設サイトでは、動画に加えて制作の裏話、学生が企画に込めた思いも紹介しています。

パナソニックは今後も、学生への学びの機会提供を通じて社会の公器としての役割を果たすとともに、若年層のくらしに寄り添った情報発信を継続し、食洗機の普及促進を通じた家事の効率化・負担軽減に努めていきます。

【動画について】

■特設ウェブページ： https://gp.careerrookies.com/panasonic/

■公開開始：2026年4月6日

■概要

作品名：食洗機彼氏図鑑（全6本）

コンセプト：食洗機の特長や日々のお役立ちを“恋愛のひとコマ”に見立てて表現

1話：「いらないと思ってたのに」（1分53秒）

2話：「余計なことすんな」（49秒）

3話：「ファスト生活」（54秒）

4話：「意外と知らないこと」（1分18秒）

5話：「汚れも未練も綺麗さっぱり！」（1分46秒）

6話：「もう溜め込むことはない」（1分14秒）

■制作スタッフ学生コメント

平城歩笑（立命館大学 映像学部2年）

経験の浅い私にとって、自ら進路を作り、チームを動かす本プロジェクトは挑戦の連続でした。不安を不安のままにせず、まずは動き出してみることがどれだけ周りを本気にさせるかを知りました。食洗機は、日々の生活にゆとりと前向きな心を与えてくれると思っています。そんな魅力に気づかされる作品を目指しました。

椎野早咲（立命館大学 映像学部2年）

初めて経験した企業映像の制作は難しく、好きな事だけを試す普段の制作とは違いました。企業のイメージや、商品販売における課題、ターゲットなど、様々な要素を加味する必要があります。だからこそ自分になかった視点や画作りを学べて貴重な体験でした。この動画から食洗機を試してみる人が現れたら嬉しく思います。

矢倉陸翔（立命館大学 映像学部2年）

大学では経験のなかった企業との映像制作に初めて挑戦しました。普段の映像制作よりも、何を求められているのか、どうすれば見てもらえる作品になるのかを考えて制作を行うことは大変ながらも貴重な経験を積むことに繋がりました。

映像がたくさんの方に見られることはもちろん、この映像を通して食洗機の認知度が高まることを楽しみにしています。

■キャスト

1話：藤田聖理、矢倉陸翔、竹島実優、山田日暖、菊田尚宏、岸本琢磨

2話：飯野里菜、井上拓実、田井中秀斗、由佐望

3話：森本奈菜子、矢田部仁志、大澤新

4話：都藤紗菜、谷一輝

5話：薩川彩良、山口太一、中本理斗

6話：たがわつきの、佐藤大地、江藤弘美

■スタッフ

監督：椎野早咲、平城歩笑

プロデューサー：矢倉陸翔

助監督：長井太一、薩川彩良、平城歩笑

撮影：松本魁、杉村乃惟、若山凌大、山崎泰生

照明：出口玲穏、大野咲良、谷一輝、佐藤滉真、中尾大悟、若松里紗

録音：神波伊織、岩元梓咲、小原峰輝、山本涼子

美術・衣装：上林和歩、宮崎真衣

編集・整音：松本魁

制作：竹島実優、菊田尚宏、片山天海、寺村友伽、山田日暖

■協力

株式会社nadeshico OIC FOODPARK