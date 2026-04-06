ノーベル製菓のロングセラー商品「男梅キャンデー」が春夏限定の塩分補給訴求パッケージで登場！「男梅キャンデー」～“手塩にかけた梅ぇ味”はそのまま！今年の夏は男梅でおいしく塩分補給！～

ノーベル製菓 株式会社

ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長 馬場 敏明、以下ノーベル製菓）は、2026年4月20日（月）より順次、「男梅キャンデー」において塩分訴求パッケージでの販売を開始いたします。

■「男梅キャンデー」商品特徴

「男梅キャンデー」は、2007年の発売以来、塩味・酸味・旨味・甘味のバランスにこだわり、梅ぼし本来の美味しさを追求した商品で、特に“秘伝男梅パウダー”を使用した濃厚な梅ぼしの味わいが多くのお客様に親しまれているノーベル製菓のロングセラー商品です。

「男梅シリーズ」としてキャンデーだけでなく、グミやシート、ソフトキャンデーなどへラインナップを拡充し、幅広い世代の方から好評を得ています。

■「男梅キャンデー」開発背景

「男梅キャンデー」は、近年の気温上昇に伴い、夏場に熱中症対策の塩分補給ができる商品として需要が高まっております。

そこで今回、春夏シーズン限定で“塩分補給”アイテムであることが一目でわかるようなデザインのパッケージへと新たにリニューアルいたしました。「男梅」ならではの“手塩にかけた梅ぇ味”はそのままに、「男梅キャンデー」の梅ぼし味の濃厚さがさらに伝わるデザインを目指しました。

■「男梅キャンデー」商品概要

商品名 ：「男梅キャンデー」

発売日 ：2026年4月20日（月）より 順次発売

発売地域 ：全国

内容量 ：80ｇ

参考価格 ：オープン価格

商品特徴 ：塩味・酸味・旨味・甘味の絶妙なバランスで

梅ぼしの美味しさを追求したキャンデー

■プレゼントキャンペーンについて

「男梅キャンデー」発売を記念し、抽選で10名様に新商品が当たる、期間限定のプレゼントキャンペーンを実施いたします。

・応募方法 ：ノーベル製菓公式X（旧Twitter）@nobel_seikaをフォロー&リポスト

・応募期間 ： 2026年4月20日(月)～4月26日(日)23:59

・当選発表 ： 当選者に公式アカウントよりDMでお知らせ

＜公式XアカウントURL＞

https://x.com/nobel_seika/

■「ノーベル製菓」について

ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。

社名 ：ノーベル製菓株式会社

役員 ：代表取締役社長：馬場 敏明

創業 ：1929年10月2日

設立年月日：1947年5月10日

事業内容 ：菓子製造販売

主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、

錠菓、素材菓子

従業員数 ：242名（2026年4月現在）

＜公式サイトURL＞

https://www.nobel.co.jp/