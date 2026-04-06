ジャックスとカンムが企業向け資金調達サービスで業務提携

株式会社ジャックス

株式会社ジャックス（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上 亮、以下「ジャックス」）と、株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、カンムが提供する企業向け資金調達サービス「サクっと資金調達」において業務提携契約（以下「本契約」）を締結しましたのでお知らせいたします。

ジャックスとカンムは、各々2008年、2022年に株式会社三菱UFJ銀行（以下「三菱UFJ銀行」）と資本業務提携契約を締結し、共に三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下「MUFGグループ」）の一員となっております。

また、ジャックスは2025年３月に三菱UFJ銀行とさらなる提携の強化・深化に向けて旧提携の内容を拡充した新たな資本業務提携契約を締結し、グループ協働に取り組んでおります。カンムとの本契約は、ジャックスが2025年４月よりスタートさせた中期３カ年経営計画「Do next!」で掲げるMUFGグループとの連携拡充の一例となります。

本契約を通じて、カンムが提供する「サクっと資金調達」をジャックスの加盟店に紹介することで、加盟店の支援だけでなく、ジャックス、カンム、加盟店が三位一体となり、それぞれの事業成長につなげてまいります。

■「サクっと資金調達」とは

将来の売上を買い取ることで、すぐに使える資金を提供する中小企業向けの資金調達サービスです。申込みから資金提供までオンラインで完結し、AI審査により最短４営業日で最大１億円の買取が完了します。そのため、一般的な銀行で融資を受けるよりも遥かに短い時間で簡単に資金を調達できるのが特長です。決算書・担保・保証人など不要なため、スピード面・心理面共に”サクっと”お手軽にご利用いただけます。

サクっと資金調達：https://lp.sakutto-funding.jp/

株式会社カンム コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/

カンム 執行役員 CSO 兼 新規事業開発統括 桐山様 コメント

カンムでは2025年３月より、企業の新たな資金調達手段として「サクっと資金調達」を提供してまいりました。本契約により、クレジット事業で国内トップクラスを誇るジャックスを通じて「サクっと資金調達」と各企業の接点を広げ、さらなる事業拡大を目指します。また、多くの企業が「サクっと資金調達」を簡単にお申込み・ご利用いただける環境を整えてまいります。

「サクっと資金調達」は、今後もMUFGグループとのシナジーを最大限に活用し、より多くの企業に新たな資金調達手段を提供することで、企業の事業成長を支援してまいります。あわせて、カンム自身の事業成長のさらなる加速を目指してまいります。