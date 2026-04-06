【Turkey!】コンビニプリントに新コンテンツの「ミニ場面写」が登場！あの名場面がスマホ裏に挟めるコンパクトサイズのミニ場面写になって再登場！全国の対象コンビニでゲットできます！
※2026年5月6日(水)23時59分まで印刷可能 ※販売期間は変更になる可能性がございます。
（1）商品の詳細
■「Turkey!」 ミニ場面写
プリント用紙の種類：写真用紙のL判
販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）
価格：L判200円/枚（税込）
販売期間：2026年4月6日（月）～ 2026年5月6日（水）
※販売期間は変更になる可能性がございます。
商品デザイン：麻衣＆寿桃、利奈＆朱火、さゆり＆傑里、希＆庵珠、七瀬＆夏夢
商品ラインナップ（※一例）
・ミニ場面写 全5種
(C)BR・PC／TKP
(C)BR・PC／TKP
※画像はイメージです。
※実物は画像と異なる場合があります。
ご利用方法
１. 専用サイト（https://myseries-collab.com/turkey/）へアクセスして、欲しい商品を選択
２. プリント番号とQRコードを入手
３. コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす
４. 料金を投入して購入
◆プリントできるコンビニ 全国約30,000店舗
全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。
※ 一部の店舗では写真シール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。
(C)BAKKEN RECORD・PONY CANYON INC.／「Turkey!」製作委員会
IPホルダー・版元様へ
当社では、コンビニプリントを活用したIP展開をご希望の企業様を随時募集しております。
ぜひ『マイシリーズIPコラボレーションズ』をご活用ください
＜実施するメリット＞
・初期費用・運用コストは完全ゼロのレベニューシェア方式： 導入リスクを抑え、最小限の工数でスタートできます。
・最短1か月で販売開始が可能： 原稿データのご支給だけで、企画～販売～運用まで当社が一貫対応。
・推し活層・ファン層に刺さる企画からPRまでフルサポート： ファン導線を理解したクリエイティブと、SNS～メディア露出まで一括支援します。コンビニプリントでのIP展開にご興味をお持ちでしたら、小さく試して大きく伸ばせる仕組みをご案内いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
＜サービス提供＞
株式会社SAMURAI SWORD
プリントサービス事務局 担当：石原
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3
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TEL：03-6426-5159
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