IdeinとTIPLOG、ブライダル業界へのAI実装を目的とした戦略的パートナーシップに合意

Idein株式会社

現場発の手軽なDXと情報セキュリティを両立するフィジカルAIプラットフォーム「Actcast」（読み：アクトキャスト）を運営するIdein株式会社（読み：イデイン、本社：東京都千代田区、代表取締役：中村 晃一）と、ブライダル産業を中心としたサービス業の経営コンサルティングソリューションを提供する株式会社TIPLOG（読み：チップログ、本社：東京都大田区、代表取締役CEO：高津 守）は、ブライダル業界へのAI実装を目的とした戦略的パートナーシップに合意しました。

■戦略的パートナーシップの背景と提供価値

ブライダル業界では顧客管理やWeb集客領域でのDXが進む一方、商談・接客現場やバックヤード業務には手付かずな領域が多く残されています。一生に一度のイベントを扱う特性上、顧客との打ち合わせは長時間に及び、細かな要望のヒアリングが不可欠です。しかし、その商談内容をシステムへ手入力する作業や、衣装・装花・料理など多岐にわたる提携事業者への正確な引き継ぎ資料の作成は、ウェディングプランナーに重い事務負担を強いており、業界の構造的な課題となっています。

そこで両社は、ブライダル業界の課題解決に向けてAI実装を推進します。Ideinが有する高度なAI/IoT開発力と、TIPLOGのブライダル業界に関する深い知見を融合し、現場の課題を解決するソリューションを共同で提供します。その具体的な取組みの一つとして、接客DXサービス「Phonoscape」（読み：フォノスケープ）の展開を開始します。

「Phonoscape」の特長は、ブライダル特有の用語も逃さない高精度な集音と自動文字起こしです。商談テーブルに設置する高性能マイクは、店内BGMなど周囲のノイズをカットし、顧客とプランナーの声を分離（区別）してテキスト化します。テーブルに設置したマイクが自動で集音・録音を開始するため、プランナーが都度録音ボタンを押す手間はかかりません。現場の業務負荷を増やすことなく、スムーズにデータを取得できる環境を実現します。

■プライバシーに配慮したデータ収集・活用

本取り組みにおける「Phonoscape」の運用にあたっては、お客様のプライバシー保護を最優先に考慮しております。商談の録音を実施する際は、事前にお客様へ利用目的を明示し、適切な同意を得た上で音声データを取得・活用いたします。音声データはマイク内に残らないため、万一の端末の盗難などによるデータ流出のリスクもありません。また、取得した音声データおよびテキスト化された議事録データは、セキュアな環境下で厳重に管理されます。システム面での強固なセキュリティ対策に加え、運用面でもプライバシーへの十分な配慮を行うことで、お客様と従業員双方にとって安心・安全な接客DXを実現します。

■Idein株式会社 概要

安価な汎用デバイス上での深層学習推論の高速化を実現した、世界にも類を見ない高い技術力を有するスタートアップです。当該技術を用いた、現場発の手軽なDXと情報セキュリティを両立するフィジカルAIプラットフォーム「Actcast」を開発し、実用的なAI/IoTシステムを開発・導入・活用する開発者及び事業会社へのサービス提供を行っております。今後もパートナー企業と共に、AI/IoTシステムの普及に貢献してまいります。「実世界のあらゆる情報をソフトウェアで扱えるようにする」をミッションに掲げ、日本国内では経済産業省 J-Startup選定をはじめ、日本経済新聞社 NEXTユニコーン企業にも選ばれています。英Arm社のAI Partnerや、米NVIDIA社のInception Program Partnerに選定されるなど、海外でも高く評価いただいています。

【設立日】 2015年4月7日

【代表者】 代表取締役 中村 晃一

【所在地】 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 6階

【事業内容】物理世界を扱うAI/IoTの開発・運用事業

■株式会社TIPLOG 概要

コーポレートサイト :https://www.idein.jp

株式会社TIPLOGはブライダル産業を中心としたサービス業のコンサルティングソリューションの提供やwebメディアを運営する企業です。

【設立日】 2016年4月11日

【代表者】 代表取締役CEO 高津 守

【所在地】 東京都大田区山王2-5-6 山王ブリッジ

【事業内容】花嫁さんの夢を叶えるウエディングプランナー検索サイト【wetuku】／ブライダル事業従者や業界に入りたい学生が集う会員制クローズドサイト【wetukuバックヤード】／サービス産業コンサルティングサービス

コーポレートサイト :https://www.tiplog.co.jp/https://prtimes.jp/a/?f=d26271-104-99db636e84c26e4bf9d95e15f9f2ef5d.pdf