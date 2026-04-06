伊沢拓司率いるQuizKnockが高校生以下対象のクイズ大会「ハイスクールクイズバトル WHAT 2026」を開催！　6月よりエントリー開始予定

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockが、高校生以下を対象とするクイズ大会「ハイスクールクイズバトル WHAT 2026（ https://what.quizknock.com/）」を開催します。

「ハイスクールクイズバトル WHAT 2026」は、2022年に初めて開催され、今年で第5回を迎える個人戦のクイズ大会です。昨年は2,278名がエントリーし、予選を突破した中高生30名が全国から集まり、熾烈な戦いを繰り広げました。

今年も昨年同様、2日間にわたって開催。1日目はエントリーした全員が参加し、1日目を勝ち抜いた人のみが2日目に参加することができます。1日目は8月16日（日）に東京、大阪、オンラインにて開催、2日目は8月29日（土）に都内会場にて開催予定です。

今年は、大会長にQuizKnockメンバーの東言が就任しました。また8月29日（土）に行われる準決勝や決勝では、YouTubeでの生配信を実施。さらに、昨年同様、現地観戦チケットの販売も予定しています。大会参加者としてだけではなく、観客としてもより多くの方にWHATをお楽しみいただければと思います。

なお、エントリー受付開始は6月を予定しております。詳細は後日公開予定です。

大会長 東言からのメッセージ

WHAT2026の大会長を務めます、東言です。

WHATは人々に「クイズって面白い」と思わせる大会であってほしい。これは参加者にも、観戦者にもです。また、参加者に「この大会に本気で挑みたい」と思わせる大会であってほしい。観戦者に「参加者を本気で応援したい」と思わせる大会であってほしい。あってほしい、というのは、これらがまだ私の願望に過ぎないということです。願望は、大会長の力だけでは叶いません。何十人、何百人、何千人ものスタッフ、観戦者、参加者によって、大会は形作られます。

2022年に始まったWHATも、今年で5回目。大会長は3人目です。しかし、大会長が変わっても、WHATは変わりません。変わらずにあり続けることに意義があると考えています。

今年もよろしくお願いします。

開催概要

【日程】

※詳細は後日発表予定

【参加資格】

・2008年4月2日以降に生まれた方

・エントリーから2日目終了まで、日本に在住している方

【公式サイト】

https://what.quizknock.com/

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

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株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/