「TABETE」×「Pollet」タイアップキャンペーン開始のお知らせ

Linklet株式会社

Linklet株式会社（読み方：リンクレット、東京都豊島区 代表取締役：渡邊祐二郎、以下「当社」）は、当社が展開するビジネスマッチング企画（以下「本企画」）を通じて、国内最大級のフードシェアリングサービス「TABETE」を運営する株式会社コークッキング（本社：埼玉県東松山市 代

表取締役：川越一磨）と、不用品を箱に詰めて送るだけの宅配買取サービス「Pollet」を展開する株式会社オズビジョン（本社：東京都渋谷区 代表取締役：鈴木良）によるタイアップキャンペーン（以下「本キャンペーン」）を開始いたしましたのでお知らせいたします。

「TABETE」×「Pollet」キャンペーン概要

「TABETE」は、すべての「食べて」を食べ手につなぐ、国内最大級の食品ロス削減サービスです。一方、「Pollet」は、60種類以上の買取カテゴリに対応し、使わないものを箱に詰めて送るだけで買取が完了する宅配買取サービスです。

“食”と”モノ”、それぞれの分野で廃棄ゼロを目指す両サービスが手を組んだ本キャンペーンでは、Polletで初めてモノチャージ（※）が完了した方全員に、TABETEで使用できる1,000円分のレスキューパスをプレゼントいたします。

（※）使わないアイテムをかんたん買取。レスキューパスは、申請フォーム送信日を起点として翌月末までに付与されます。

キャンペーン名

環境とお財布にやさしく！捨てずに活かす循環キャンペーン

キャンペーン期間

2026年3月9日～2026年6月30日 23:59まで

キャンペーンサイト

https://pollet03.lnkinc.net/

背景・目的

「TABETE」は”食の廃棄”を、「Pollet」は”モノの廃棄”を解決するサービスとして、共に「もったいない」を価値に変える理念を持っています。環境意識は高いものの、フリマアプリのような手間のかかるリユース活動にまで手が回らないユーザーが多く存在するという共通の課題がありました。

本キャンペーンでは、「詰めるだけで完了する宅配買取」という手軽なリユース手段を「食」と「モノ」の両面から提案することで、ユーザーの利便性を高めながら環境負荷の低減を加速させます。各社のユーザー層の相互流入とブランド価値の向上、そして忙しい現代人でも無理なく実践できる「廃棄しない毎日」の実現を通じ、SDGsへの貢献を目指してまいります。

企業マッチングについて

当社では、制作から広告運用・WEB集客、インサイドセールスまで一気通貫でご支援する中で、約100社の取引先が持つさまざまな経営課題をお伺いしています。

そのような知見を活かし、当社が独自に展開しているのがビジネスマッチング企画です。取引先各社が抱える課題に対し、相互的な解決が見込める別の取引先をご紹介・コーディネートすることで、折衝・企画の手間をかけずに具体的な取り組みをスピーディーかつ低コストでスタートできる環境をご提供しています。

「TABETE」×「Pollet」のタイアップは、本企画から生まれた連携の中でも特に継続的な広がりを見せており、今回で第3弾を迎えます。両社ともにSDGsを推進するサービスを提供しており、当社もその理念に深く賛同し、本キャンペーンの企画・推進に携わっています。

タイアップ先の概要

会社名：株式会社コークッキング

代表取締役：川越 一磨

設立：2015年12月1日

所在地：埼玉県東松山市元宿１丁目29-17

会社URL：https://www.cocooking.co.jp/



会社名：株式会社オズビジョン

代表取締役：鈴木 良

設立：2006年5月26日

所在地：東京都渋谷区神宮前3丁目21-17

会社URL：https://www.oz-vision.co.jp/

会社概要

会社名：Linklet株式会社

代表取締役：渡邊 祐二郎

所在地：東京都豊島区東池袋１丁目25-8 タカセビル

設立年月：2010年4月

会社URL：https://sfbc.co.jp/