ディーエスブランド、「ホームページ改善・業務効率化に役立つ！ AIチャットボット活用術」を無料公開

株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市 販売本部：東京都中央区、代表取締役社長：下山大祐、以下「当社」）は、ホームページの成果向上や日々の業務効率化に役立つノウハウをまとめた資料「ホームページ改善・業務効率化に役立つ！ AIチャットボット活用術」を新たに無料公開したことをお知らせいたします。

・「ホームページ改善・業務効率化に役立つ！ AIチャットボット活用術」をダウンロードする

https://ds-b.jp/dsmagazine/document-download/using-aichatbots/(https://ds-b.jp/dsmagazine/document-download/using-aichatbots/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_magazine_document&utm_content=article_textlink)

■資料公開の背景

現在、日本国内企業の大部分はマーケティング専門の部署がなく、総務や営業などの担当者が業務を兼任しているため、顧客ニーズを十分に把握・分析する余裕がないのが実情です。

さらに、多くの中小企業が深刻な人手不足に直面しており、日々の顧客対応に追われています。

こうした「顧客ニーズ把握の難しさ」「人手不足による対応負担」という課題を同時に解決するツールとして、生成AIを活用した「AIチャットボット」が注目を集めています。本資料では、ITやWebに詳しくない方でもAIチャットボットの仕組みやメリットを理解し、自社の売上・採用強化や業務効率化に活かすための実践的な活用術をわかりやすく解説しています。

■本資料の概要

本資料では、AIチャットボットの基本から、ホームページに設置することで得られる具体的なメリットまで、イラストや図を用いて初心者にもわかりやすく解説しています。

01｜チャットボットが普及・拡大している背景

中小企業が直面しているマーケティングの課題と、人手不足の現状をデータで紐解きます。

02｜ニーズ収集と顧客対応を両立するAIチャットボットとは？

「従来のチャットボット」と「AIチャットボット」の違い、自動応答の仕組みを解説します。

03｜AIチャットボットをWebサイトに設置するメリット

顧客の声（データ）の可視化、潜在顧客の獲得、業務効率化などのメリットを初心者向けに紹介します。

04｜顧客体験向上と業務効率化を両立できる「DSチャットボット」

生成AIと連携し、低コストで導入可能な具体的な解決策をご紹介します。

■DSチャットボットとは

『DSチャットボット』は、月額5,500円（税込）から手軽に利用できるAIチャットボットです。 専門知識や面倒なシナリオ作成は一切不要。自社ホームページのURLや資料（PDF）を読み込ませるだけで、生成AIが情報を自動学習し、即座に優秀なアシスタントとして稼働します。

AIが訪問者からの質問に自動回答して履歴を蓄積することで、これまで潜在化していた疑問やニーズを把握できるようになり、ホームページやマーケティングの改善に役立ちます。

さらに、顧客の「今知りたい」というニーズに応え、疑問を即座に解消することで、顧客満足度の向上にも貢献します。「コスト」や「手間」をかけずにホームページの接客力を強化し、売上アップや業務効率化を目指す企業に最適なソリューションです。

・DSチャットボット 製品サイト

https://dschatbot.ai/(https://dschatbot.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_chatbot_top&utm_content=article_textlink)

■DSチャットボット無料体験版・資料ダウンロード

DSチャットボットの無料体験版や資料ダウンロードを以下からご利用いただけます。

・DSチャットボット無料体験版

https://dschatbot.ai/trial/(https://dschatbot.ai/trial/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_chatbot_trial&utm_content=article_textlink)

・DSチャットボット資料ダウンロード

https://ds-b.jp/dsmagazine/document-download/dschatbot/(https://ds-b.jp/dsmagazine/document-download/dschatbot/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_magazine_document&utm_content=article_textlink)

■株式会社ディーエスブランド 会社概要

株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができる国産CMS『おりこうブログ』シリーズを開発・提供しています。同シリーズは日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。

その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。

社 名：株式会社ディーエスブランド

代表者：代表取締役社長 下山大祐

所在地：

【本社】〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F

【販売本部】〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 12F

設立年月：2005年11月1日

事業内容：CMSや各種クラウドサービスの開発・提供

URL：https://ds-b.jp/

【製品サイト】

・DSチャットボット（AIチャットボット）

https://dschatbot.ai/

【メディアサイト】

・ディーエスマガジン（中小企業のWeb活用ガイド）

https://ds-b.jp/dsmagazine/