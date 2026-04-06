アニエスベー ギャラリー ブティックにてTENGAoneによる個展『Life is Beautiful』を開催

アニエスベージャパン株式会社

アニエスベー ギャラリー ブティックでは、4月11日(土)から5月24日(日)まで、TENGAoneによる個展『Life is Beautiful』を開催します。

■展覧会情報

TENGAone『Life is Beautiful』

会場 ：アニエスベー ギャラリー ブティック 東京都港区南青山 5-7-25 ラ・フルール南青山 2F

会期 ：2026年4月11日(土)―5月24日(日)

時間 ：12:00―19:00

休廊日 ：月曜日(5月4日除く)

デザイン：Azone+Associates

詳細はこちらから(https://www.agnesb.co.jp/news/26m0406-galerie)

■展覧会概要

TENGAoneは、祖父の家を訪れるたびに立ち寄っていた米軍基地周辺の街で、幼い頃から駐在する兵士たちが日本に持ち込んだアメリカンスタイルのグラフィティ文化に触れてきました。その影響を受け、早くからグラフィティの世界へと足を踏み入れます。近年では、ポップなキャラクターを現代社会の混乱や矛盾を象徴する「肖像」として描く一方、段ボールのように見える木材を精巧に彫り出したフェイク段ボールの彫刻作品で広く知られるようになりました。

命そのものの力強さや循環に触れたとき、人は崇高とも言える感覚を覚えます。しかし同時に、人間はその行為を日常の中でほとんど意識することなく、食を楽しみ、消費しながら生きています。命の重さと、それを無邪気に享受する欲望ー 一見矛盾するこの二つは、人間という存在の根源において共存しています。本展では、アーティスト自身の原初的な体験を起点に、鑑賞者がその感覚を追体験できるようなインスタレーションを中心に、平面作品や彫刻作品を交えて構成します。

■アーティストステートメント

子供の頃、父の働く食品加工工場で、命が食材へと変わる光景を目にして育ちました。

それは少し怖く、同時にどこか不思議な興奮を感じるものでした。

人が働くことや食べることは、命と深くつながっています。

私たちは命をいただくことで生きています。

この展示は、命の価値と生きる力について考える試みです。

■アーティストプロフィール

TENGAone

東京を拠点に活動するストリート・アーティスト。14歳でグラフィティを始めて以来、スプレーペイントによる表現を核に、商業施設・公共空間でのミューラルからスカルプチャー、グラフィックデザインまで領域を横断し制作を続けている。Art Basel Hong Kong、Frieze New York、Kaikai Kiki での個展、六本木アートナイトなどで作品を発表し、2019年にはニューヨークの大型展「Beyond The Streets」に参加。同年、ComplexCon にも参加。

■アニエスベー ギャラリー ブティック公式Instagram https://www.instagram.com/agnesb_galerie_boutique/

【アニエスベーについて】

フレンチカジュアルを代表するパリのブランド。流行に捉われることなく、着心地の良さやカッティングにこだわったエスプリ溢れる洋服は、世界中の人に長く愛されています。

アニエスベーはアートや映画、音楽との関わりも深く、ファッションを通じた社会活動、海洋探査船タラ号のサポートを初めとした環境保護活動にも積極的に取り組んでいます。

■読者様お問い合わせ先 アニエスベー TEL: 0120-744800