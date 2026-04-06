ターキッシュ エアラインズ、ルーマニアで4都市目となるティミショアラ線を新規就航

Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズは2026年4月より、イスタンブール～ティミショアラ（ルーマニア）線の運航を新たに開始しました。ブカレスト、クルジュ＝ナポカ、コンスタンツァに続く、ルーマニアで4番目の就航都市となります。同路線は週5便で運航され、同国における週間運航便数は合計47便へと拡大しました。

ティミショアラ・トライアン・ヴイア国際空港では、就航記念式典が執り行われ、ターキッシュ エアラインズおよび空港関係者が出席し、本路線が地域の接続性向上に寄与する重要な一歩であることを強調しました。

就航にあたり、ターキッシュ エアラインズ最高経営責任者（CEO）ビラル・エクシは次のように述べています。

「ルーマニアは、東欧での当社の戦略において重要な市場の一つです。ティミショアラ線の新規就航により、ルーマニアでのネットワークは4都市へと拡大し、お客様により多様な選択肢を提供するとともに、イスタンブールをハブとする比類なきグローバルネットワークへのアクセスをさらに強化します。本路線は、同地域におけるビジネスおよび観光の両面での発展に寄与するものと確信しております。」

ルーマニア西部、ベガ川沿いに位置するティミショアラは、豊かな歴史遺産と多文化的な魅力を備えた観光都市として知られています。「小ウィーン」とも称される同市は、ユニオン広場（Piața Unirii）やヴィクトリー広場（Piața Victoriei）といったランドマークや、活気ある独自文化など、様々な観光資源を通じて訪れる人々を魅了しています。2023年には「欧州文化首都」にも選ばれれ、整備されたインフラとダイナミックな都市環境を背景に、商用・観光の両面で地域を代表する都市の一つとしての地位を確立しています。

今回のティミショアラ線の就航により、ターキッシュ エアラインズはルーマニアにおける事業基盤をさらに強化するとともに、イスタンブール経由で358都市に広がる広範なグローバルネットワークへのアクセスを提供してまいります。

新規就航を記念し、ターキッシュ エアラインズは、同路線において、USD169からのプロモーション運賃＊を提供いたします。なお、当該運賃はターキッシュ エアラインズ公式ウェブサイトでの販売価格を基準としており、旅行会社やその他の販売窓口でご購入の際は、金額や条件が異なる場合があります。

ターキッシュ エアラインズおよびフライトスケジュールに関する詳細については、公式サイト（www.turkishairlines.com(https://www.turkishairlines.com/ja-jp)）やモバイルアプリよりご覧いただけるほか、グローバルコールセンター（03-6837-2337）でもお問い合わせを承ります。

＊プロモーション運賃で販売する座席数には上限があります。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、528機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界133ヶ国358空港、国際線305路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com/

公式Instagramアカウント：Instagram(https://www.instagram.com/turkishairlines)

公式LinkedIn アカウント：LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines/)

公式X アカウント：X(https://x.com/TurkishAirlines)

＊Turkish Airlinesの日本市場における正式なブランド名は「ターキッシュ エアラインズ」です。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。



スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。 現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エアインディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、LOTポーランド航空、ルフトハンザドイツ航空、シンセン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、TAP ポルトガル航空、ターキッシュエアラインズ、タイ国際航空、ユナイテッド航空。世界192か国、1,160か所以上の空港に1日当たり1万7837本のフライトが運航されています。スターアライアンスはさらに接続パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。 詳しくは https://www.staralliance.com/en/home 、または各SNSをご覧ください。