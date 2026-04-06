放課後等デイサービス「AKIDS VISTA もりのみや」オープン

株式会社ルネサンス

「生きがい創造企業」を理念に掲げる株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月美佐緒、以下「当社」）は、2026年４月１日（水）にスポーツクラブ＆サウナスパ ルネサンス もりのみやキューズモール24内に、株式会社市基（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：平野ゆうき、以下「市基」）が運営する放課後等デイサービス「AKIDS VISTA もりのみや」（エーキッズ ビスタ もりのみや）を開所いたしました。

本施設は、当社施設内への展開では４施設目、もりのみやエリアにおける２施設目の開所となり、１施設目に続く新たな支援拠点として、地域の子どもたちの発達支援や健やかな成長に貢献してまいります。

■AKIDS開設の背景

日本では発達障がいのある子どもへの支援ニーズが高まる一方で、「運動」に特化した療育施設は依然として少ない状況にあります。療育とは、治療と教育を組み合わせて子どもの成長を支援する取組のことで、特に身体活動を取り入れた発達支援への関心は年々高まっています。

こうした状況を受け、当社は、市基の専門的な療育ノウハウを元に展開する、運動療育に特化した放課後等デイサービス「AKIDS」を、2023年より当社施設内に開設しております。

当社施設内においては2023年以降、もりのみや店（大阪府）、南大沢店（東京都）、あべの店（大阪府）を開所し、これまでに200名以上の児童に専門的な療育機会を提供しています。

また当社はこれまで、運動を通じた健康支援をライフステージに応じて提供しており、高齢者向けの運動特化型デイサービスから、発達障がいを含む、多様な子どもたちに向けた運動支援まで幅広く展開してまいりました。本取組は、こうした知見と施設機能を活かし、発達に特性のある子どもたちに対する新たな運動支援の選択肢を広げるものです。当社は今後も市基との連携をさらに強化し、子どもたちの健やかな成長を支えるとともに、ご家族や地域にとって欠かせない存在となることを目指してまいります。

■新施設「AKIDS VISTA もりのみや」について

【施設概要】

- 施設名 ：放課後等デイサービス AKIDS VISTAもりのみや- 開所日 ：2026年４月１日（水）- 所在地 ：大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１番70号- 対象 ：就学児童（ご利用には市区町村で発行される受給者証が必要となります）- 見学相談：随時実施- ホームページ：https://a-kids.net/why-akids-post_typeservice/

【本施設の特長】

■当社施設を活用したASD（自閉スペクトラム症）児向け運動プログラム研究が国際学術誌に掲載

- 個別指導：お子様の特性やレベルに合わせた先生とのマンツーマン運動療育の中で、成功体験を積み重ねていきます。- 集中しやすいシンプルな内装：余分な刺激を減らしたシンプルな空間づくりで、プログラム中のお子様の集中力をサポートします。AKIDS VISTA もりのみや 外観AKIDS VISTA もりのみや 内観

日本精神神経学会が発行する国際誌「Psychiatry and Clinical Neurosciences Reports (PCN Reports)」※１に、市基のAKIDSラボ所属研究者による研究論文が掲載されました。本論文では、ルネサンス施設で提供した運動プログラムが、ASD（自閉スペクトラム症）の４～10 歳男児の行動上の問題軽減に寄与したことが示されています。

※1 「自立支援型サーキットトレーニングプログラム 自閉スペクトラム症のある子どもとない子どもにおける適応行動と情緒症状への異なる効果」：https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pcn5.70205

▶日本精神神経学会ＷＥＢサイト：https://www.jspn.or.jp/

■株式会社市基 会社概要

市基は、「人の可能性を、あきらめない。」という理念のもと、医療・福祉・教育・研究といった領域をつなぎ、すべての人に“成長と希望の選択肢”を届ける社会インフラの構築を目指しています。その中でAKIDS（エーキッズ）は、こどもの心専門医監修のプログラムを用いた個別運動療育施設として運営しており、2026年３月現在、全国で９施設を展開しています。

本社所在地：〒464-0802 愛知県名古屋市千種区星が丘元町15番17号

代表者：代表取締役 平野 ゆうき

設立：2012年８月17日

▶ホームページ：https://www.ichimoto.co.jp/company/

■株式会社ルネサンス会社概要

ルネサンスは、「生きがい創造企業としてお客様に健康で快適なライフスタイルを提案する」という企業理念のもと、スポーツクラブや介護リハビリ施設などで333施設(2025年12月31日現在)を運営しています。また、企業や健康保険組合の健康づくり支援や全国の自治体の介護予防事業の受託、オンライン事業、ホームフィットネス事業、海外市場へ向けた取組など、長期ビジョンである「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を目指し、健康分野におけるサービスを多岐にわたって展開しています。

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア

代表者：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

設立：1982年８月13日

▶ホームページ：https://www.s-renaissance.co.jp/