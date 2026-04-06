カンムとジャックスが企業向け資金調達サービスで業務提携

株式会社カンム

株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）と、株式会社ジャックス（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上 亮、以下「ジャックス」）は、カンムが提供する企業向け資金調達サービス「サクっと資金調達」において業務提携契約（以下「本契約」）を締結しましたのでお知らせいたします。

カンムとジャックスは、各々2022年、2008年に株式会社三菱UFJ銀行（以下「三菱UFJ銀行」）と資本業務提携契約を締結し、共に三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下「MUFGグループ」）の一員となっております。

また、ジャックスは2025年３月に三菱UFJ銀行とさらなる提携の強化・深化に向けて旧提携の内容を拡充した新たな資本業務提携契約を締結し、グループ協働に取り組んでおります。カンムとの本契約は、ジャックスが2025年４月よりスタートさせた中期３カ年経営計画「Do next!」で掲げるMUFGグループとの連携拡充の一例となります。

本契約を通じて、カンムが提供する「サクっと資金調達」をジャックスの加盟店に紹介することで、加盟店の支援だけでなく、カンム、ジャックス、加盟店が三位一体となり、それぞれの事業成長につなげてまいります。

■「サクっと資金調達」とは

将来の売上を買い取ることで、すぐに使える資金を提供する中小企業向けの資金調達サービスです。申込みから資金提供までオンラインで完結し、AI審査により最短４営業日で最大１億円の買取が完了します。そのため、一般的な銀行で融資を受けるよりも遥かに短い時間で簡単に資金を調達できるのが特長です。決算書・担保・保証人など不要なため、スピード面・心理面共に”サクっと”お手軽にご利用いただけます。

サクっと資金調達：https://lp.sakutto-funding.jp/(https://lp.sakutto-funding.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=news&utm_campaign=202602-prtimes_jaccs)

カンム 執行役員CSO兼 新規事業開発統括 桐山卓也 コメント

カンムでは2025年３月より、企業の新たな資金調達手段として「サクっと資金調達」を提供してまいりました。本契約により、クレジット事業で国内トップクラスを誇るジャックスを通じて「サクっと資金調達」と各企業の接点を広げ、さらなる事業拡大を目指します。また、多くの企業が「サクっと資金調達」を簡単にお申込み・ご利用いただける環境を整えてまいります。

「サクっと資金調達」は、今後もMUFGグループとのシナジーを最大限に活用し、より多くの企業に新たな資金調達手段を提供することで、企業の事業成長を支援してまいります。あわせて、カンム自身の事業成長のさらなる加速を目指してまいります。

以上

【ジャックスの概要】

社名：株式会社ジャックス

代表者：代表取締役社長 村上 亮

設立：1954年6月29日

本部所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート

コーポレートサイト：https://www.jaccs.co.jp/corporate/

【カンムの概要】

社名：株式会社カンム

代表者：代表取締役 八巻 渉

設立：2011年1月14日

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階

コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/

ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/

カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、中小事業者向けキャッシュフローソリューションとして『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。

前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号

第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号

電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号

加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会