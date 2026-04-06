後藤真希さんがホームパーティでお手製ドリンクを振る舞う！「焼酎甲類」新TVCMが4月6日（月）より放映開始「うちのホームパーティは、焼酎甲類。」ピュアで自由な楽しみ方を提案

日本蒸留酒酒造組合

日本蒸留酒酒造組合(本部：東京都中央区)は、2026年4月6日（月）より、後藤真希さんが出演する新TVCM「ゴマキんちのホームパーティ～フルーツパーティ～」篇と、秋公開予定の「ゴマキんちのホームパーティ～これ1本でお酒いろいろ～」篇の放映を開始いたします。

新TVCMでは、後藤真希さんが自宅でのホームパーティを舞台に、ゲストの好みに合わせて次々とお酒を作って振る舞う姿を描きます。焼酎甲類はピュアでクセがないため、果実酒やレモンサワー、お茶割りなど、多彩な割り方で自由にお楽しみいただけるのが特長です。後藤真希さんは昨年に引き続き2回目のCM出演となります。

■新TVCMの見どころ

新CMの舞台は、後藤真希さんの自宅で開かれる楽しいホームパーティです。「焼酎甲類1本あれば、そこは“楽しい”パーティに！」をコンセプトに、後藤さんがまるでバーテンダーのようにキッチンに立ちます。

◇「ゴマキんちのホームパーティ～フルーツパーティ～」篇（春公開）

リズミカルなダンスミュージックに乗せて、会話劇のような演出で進行します。何度も蒸留を繰り返すことでクセがなく「ピュア」な焼酎甲類だからこそ、フルーツの風味を活かした美味しい果実酒が作れることをアピール。色鮮やかなフルーツのお酒を中心に、みんなで楽しく乾杯する様子が描かれます。

◇「ゴマキんちのホームパーティ～これ1本でお酒いろいろ～」篇（秋公開）

アップテンポなスカ調の音楽に合わせ、動きのある演出が特徴です。焼酎甲類を注ぐだけで、レモンサワーやお茶割りなど色々な種類のお酒になり、割り方が「自由」であることを表現します。さらに「糖質・プリン体ゼロ」で「酔い覚めさわやか」という健康性も伝えます。

両篇ともに、後藤真希さんの「わたしは、焼酎甲類！」というカメラ目線の笑顔と、メッセージで締めくくられ、焼酎甲類がおしゃれで楽しいお酒のひとつであることをPRしました

■CMカット

■TVCM概要

放映開始日：2026年4月6日（月）

タイトル：「ゴマキんちのホームパーティ～フルーツパーティ～」篇

放映開始日：今秋公開予定

タイトル：「ゴマキんちのホームパーティ～これ1本でお酒いろいろ～」篇

CM本編（30秒）：

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=n86nJADYhvk ]

インタビュー：

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=uUNYZas3TK0 ]

メイキング

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=0uNfD7zWQAw ]

日本蒸留酒酒造組合公式HP【焼酎スクエア】：

https://www.shochu.or.jp/

■梅酒づくりセットが当たる！キャンペーン開催

新TVCM放映開始を記念し、豪華賞品が当たるキャンペーンを開催いたします。

【賞品・当選者数】

＜ゴマキの「推し確」賞＞ 1名様

後藤真希さんサイン入りボトル（CM撮影使用）＋梅酒づくりセット＋おうちで焼酎甲類を楽しむレシピ本

＜梅酒づくりセットがもらえるで賞＞ 700名様

梅酒づくりセット＋おうちで焼酎甲類を楽しむレシピ本

＜レシピがもらえるで賞＞ 5,000名様

おうちで焼酎甲類を楽しむレシピ本

【応募条件】 20歳以上で日本国内在住の方

【応募期間】 2026年4月6日（月）～2026年5月18日（月）

【応募方法】 キャンペーン特設サイトよりご応募ください。

https://www.shochu.or.jp/2026campaign/index.html

【キャンペーンに関するお問い合わせ】

「梅酒づくりセットが当たる！キャンペーン」事務局

電話番号：03-6802-5040

受付時間：2026年4月6日（月）～2026年6月30日（火）

平日10:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

※お問い合わせは、キャンペーン特設サイト内のお問い合わせフォームもご利用いただけます。

https://form.run/@contact--0hG7WYpZBrBwZ09t50tq

■後藤真希さんプロフィール

1985年9月23日生まれ、東京都出身。1999年より「モーニング娘。」3期メンバーとして活躍し、卒業後はソロアーティストとして本格的に活動を開始。

2024年にデビュー25周年を迎え、2025年10月15日に記念アルバム『COLLECTION』をリリース。アーティストとしての存在感をさらに高めている。

また、2021年に発売し大ヒットを記録した写真集『ramus』に続き、2024年には『flos』を刊行。これにより「楽天 Kobo 電子書籍 Award 2025」写真集部門大賞を受賞するなど、数々の記録を樹立した。

その一方で、美容誌『美ST』のモデルとしても活躍し、豊富な美容知識がたびたび話題に。多方面で注目を集める存在であり続けている。

後藤 真希さん

■「焼酎甲類」とは

焼酎甲類はピュアでクセがなく、その楽しみ方も酎ハイやサワー、お湯割り、カクテル、果実酒、本来のすっきりした味わいを楽しむロック…と無限に広がります。他には、糖質、脂質、プリン体がゼロ、翌日の酔い覚めがさわやかという、うれしい特徴も。また、自分好みの度数に割って飲んでいただけるので、誰にでも気軽に楽しんでいただけます。焼酎乙類との違いはその蒸留方法。連続式蒸留機で蒸留を行い、何度も蒸留を繰り返すことにより高純度のアルコールが取り出されます。こうして抽出されるからこそ、無色透明でピュアなクセのない味わいが生まれます。かつては「新式焼酎」と呼ばれており、文字通り、伝統的な焼酎に対して「新しい」焼酎という意味です。

■日本蒸留酒酒造組合について

日本蒸留酒酒造組合は、焼酎甲類の需要開発(PR)、酒類の公正取引の推進、組合員への酒類行政情報の伝達などの業務を行っています。 焼酎甲類又は合成清酒を製造する酒類製造業者で組織され、本部(東京都中央区)のほか、全国に7つの支部(北海道、東北、関東信越、東京、中部北陸、西日本、九州)を設置しており、本部の会員資格は、焼酎甲類または合成清酒を製造する酒類製造業者であり、現在組合員数は約60社となっています。

公式サイト「焼酎スクエア」では、「家呑みレシピ」の公開など、より多くの方々に焼酎甲類の魅力を知っていただくために様々な施策を展開しております。

＜公式サイト URL＞ https://www.shochu.or.jp/(https://www.shochu.or.jp/)