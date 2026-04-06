「フェムケアをもっと身近に。うるおいから整える新習慣。」サロンで培った知見をこの1本に。オイル×美容液をひとつにした、デリケートゾーン用美容液を発売！

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株式会社ダイヤコーポレーション

株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：太田 大哉）は、モデル・実業家のMALIA.が完全プロデュースするスキンケアブランド〈ANELA BEAUTY（アネラビューティー）〉より、フェムケアが初めての方にも、こだわる方にもどちらにも寄り添う品質を目指し、サロンで培った知見をもとに開発したデリケートゾーン用の美容液を、2026年4月17日（金）より公式オンラインストアにて発売いたします。





2026年4月17日（金）発売



フェムケアがはじめての方にも、こだわる方にも納得の1本を。

ANELA BEAUTY DELICATE 2in1 ESSENCE


30ml / \4,950

ディレクターMALIA.が実際に経営するサロンで培った知見をもとに開発したデリケートゾーン用の美容液。


透明感*¹をもたらすザクロ果実エキスをはじめとする植物由来成分*²を配合したエッセンスと、3種のボタニカルオイル*³をひとつにした2in1処方。


乾燥やくすみ*⁴によるごわつきをやわらげ、心地よいコンディションへ整えます。


セラミド*⁵で包まれたピンクのカプセルが弾けることで、エッセンスとオイルがなじみ、うるおいのヴェールを形成します。





¹うるおいにより肌に明るい印象をもたらすこと *²アロエベラ葉エキス、ザクロ果実エキス、アルニカ花エキス、ダイズ胎座エキス、ローマカミツレ花エキス、カンゾウ根エキス、アルテア根エキス、コメヌカエキス(すべて整肌成分) *³オリーブ果実油、アルガニアスピノサ核油、アブラナ種子油(すべて整肌成分) *⁴乾燥による *⁵セラミドＮＰ(整肌成分)



POINT01：オイルと美容液をひとつに。1本で完結する2in1処方


クリアな美容液ベースには、8種の植物由来エキス*¹とヒアルロン酸*²、ボタニカルオイル*³を贅沢に配合。


デリケートゾーンをうるおいで満たし、乾燥やくすみ*⁴によるごわつきをやわらげ、デリケートな肌を心地よく整えます。


ピンクのセラミド*⁵カプセルが弾けることで、フレッシュなうるおいが広がり、肌のうるおいを守りながら、しっとりとした状態を保ちます。



¹アロエベラ葉エキス、ザクロ果実エキス、アルニカ花エキス、ダイズ胎座エキス、ローマカミツレ花エキス、カンゾウ根エキス、アルテア根エキス、コメヌカエキス(すべて整肌成分) ²ヒアルロン酸Ｎａ(保湿成分) ³オリーブ果実油、アルガニアスピノサ核油、アブラナ種子油(すべて整肌成分) ⁴乾燥による *⁵セラミドＮＰ(整肌成分)


POINT02：フレッシュなセラミド*カプセル


ピンクのカプセルが弾けるたび、フレッシュなうるおいが広がりべたつかず軽やかな使い心地で、しっとりとなめらかな仕上がりへ。


うるおいを閉じ込める保護膜を形成し、乾燥からもしっかりガード。


エアレスポンプ採用で、ポンプから出すたびにフレッシュなカプセルが弾け、無駄なく最後までご使用いただけます。



*セラミドＮＰ(整肌成分)


POINT03：選び抜かれた発酵由来成分*¹を丁寧にレイヤリング配合


AHA*¹と7種類のフルーツミックス成分*²が古い角質をケアすることで、毛穴の汚れを落としやすくし、クリアな肌へ整えます。


きちんと落として1日の終わりに、肌をまっさらに。


あとに使うスキンケアステップのなじみをサポートします。



¹乳酸桿菌／コメ発酵液、乳酸桿菌発酵液、乳酸桿菌培養溶解質(すべて整肌成分) ²乾燥により一時的に不安定な肌状態


BRAND CONCEPT




True beauty begins with self-confidence.


And love - is always the answer.



真の美は、自信から始まる。


そして愛は、いつだってその答え。


BRAND DIRECTOR



MALIA. (マリア）

1983年生まれ。経営者・モデル・タレント。4児の母。孫が2人。





MALIA. (マリア) として15歳でデビュー。以来、多くの女性誌専属モデルを務め、ファッションイベント等にも出演。その後、テレビ番組にも多数出演するなど人気を博す。2019年12月号より始まった女性誌『Domani』（小学館）の連載では、「経営者」「母」「一人の女性」という多角的な視点を通して自身の経験を赤裸々に語るなど、その言動は反響が大きく、多くの女性から支持を得ている。


経営者としては、2009年に「Anela Inc.」を立ち上げ、ブラジリアンワックスサロン“Moalani(モアラニ)”他、多数のアパレルブランドディレクターを務め、ビューティーブランド“Anela Beauty”を手がけるなど、ANELAONLINEとしてEC事業を幅広く展開。


2022年に三男の進学を考えてアラブ首長国連邦の都市Dubaiへ移住。2023年には「Anela Holdings」へと会社をホールディングス化し、Dubaiにも会社を設立。


2024年3月、新保 真里有として『こどもも自分も一緒に幸せになる 育児育自論』（1760円／A-Works）を発売。躍進し続けている。


▶公式Instagram：https://www.instagram.com/official.malia/


[表: https://prtimes.jp/data/corp/42551/table/538_1_12286081ccfdd8f0eeb9fae1530abb8b.jpg?v=202604061151 ]

お問い合わせ先


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E-MAIL：info@anela.online


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