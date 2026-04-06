「フェムケアをもっと身近に。うるおいから整える新習慣。」サロンで培った知見をこの1本に。オイル×美容液をひとつにした、デリケートゾーン用美容液を発売！

株式会社ダイヤコーポレーション

株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：太田 大哉）は、モデル・実業家のMALIA.が完全プロデュースするスキンケアブランド〈ANELA BEAUTY（アネラビューティー）〉より、フェムケアが初めての方にも、こだわる方にもどちらにも寄り添う品質を目指し、サロンで培った知見をもとに開発したデリケートゾーン用の美容液を、2026年4月17日（金）より公式オンラインストアにて発売いたします。

2026年4月17日（金）発売

フェムケアがはじめての方にも、こだわる方にも納得の1本を。

ANELA BEAUTY DELICATE 2in1 ESSENCE

30ml / \4,950



ディレクターMALIA.が実際に経営するサロンで培った知見をもとに開発したデリケートゾーン用の美容液。

透明感*¹をもたらすザクロ果実エキスをはじめとする植物由来成分*²を配合したエッセンスと、3種のボタニカルオイル*³をひとつにした2in1処方。

乾燥やくすみ*⁴によるごわつきをやわらげ、心地よいコンディションへ整えます。

セラミド*⁵で包まれたピンクのカプセルが弾けることで、エッセンスとオイルがなじみ、うるおいのヴェールを形成します。

¹うるおいにより肌に明るい印象をもたらすこと *²アロエベラ葉エキス、ザクロ果実エキス、アルニカ花エキス、ダイズ胎座エキス、ローマカミツレ花エキス、カンゾウ根エキス、アルテア根エキス、コメヌカエキス(すべて整肌成分) *³オリーブ果実油、アルガニアスピノサ核油、アブラナ種子油(すべて整肌成分) *⁴乾燥による *⁵セラミドＮＰ(整肌成分)

POINT01：オイルと美容液をひとつに。1本で完結する2in1処方

クリアな美容液ベースには、8種の植物由来エキス*¹とヒアルロン酸*²、ボタニカルオイル*³を贅沢に配合。

デリケートゾーンをうるおいで満たし、乾燥やくすみ*⁴によるごわつきをやわらげ、デリケートな肌を心地よく整えます。

ピンクのセラミド*⁵カプセルが弾けることで、フレッシュなうるおいが広がり、肌のうるおいを守りながら、しっとりとした状態を保ちます。

¹アロエベラ葉エキス、ザクロ果実エキス、アルニカ花エキス、ダイズ胎座エキス、ローマカミツレ花エキス、カンゾウ根エキス、アルテア根エキス、コメヌカエキス(すべて整肌成分) ²ヒアルロン酸Ｎａ(保湿成分) ³オリーブ果実油、アルガニアスピノサ核油、アブラナ種子油(すべて整肌成分) ⁴乾燥による *⁵セラミドＮＰ(整肌成分)

POINT02：フレッシュなセラミド*カプセル

ピンクのカプセルが弾けるたび、フレッシュなうるおいが広がりべたつかず軽やかな使い心地で、しっとりとなめらかな仕上がりへ。

うるおいを閉じ込める保護膜を形成し、乾燥からもしっかりガード。

エアレスポンプ採用で、ポンプから出すたびにフレッシュなカプセルが弾け、無駄なく最後までご使用いただけます。

*セラミドＮＰ(整肌成分)

POINT03：選び抜かれた発酵由来成分*¹を丁寧にレイヤリング配合

AHA*¹と7種類のフルーツミックス成分*²が古い角質をケアすることで、毛穴の汚れを落としやすくし、クリアな肌へ整えます。

きちんと落として1日の終わりに、肌をまっさらに。

あとに使うスキンケアステップのなじみをサポートします。

¹乳酸桿菌／コメ発酵液、乳酸桿菌発酵液、乳酸桿菌培養溶解質(すべて整肌成分) ²乾燥により一時的に不安定な肌状態

BRAND CONCEPT

True beauty begins with self-confidence.

And love - is always the answer.



真の美は、自信から始まる。

そして愛は、いつだってその答え。

BRAND DIRECTOR

MALIA. (マリア）

1983年生まれ。経営者・モデル・タレント。4児の母。孫が2人。

MALIA. (マリア) として15歳でデビュー。以来、多くの女性誌専属モデルを務め、ファッションイベント等にも出演。その後、テレビ番組にも多数出演するなど人気を博す。2019年12月号より始まった女性誌『Domani』（小学館）の連載では、「経営者」「母」「一人の女性」という多角的な視点を通して自身の経験を赤裸々に語るなど、その言動は反響が大きく、多くの女性から支持を得ている。

経営者としては、2009年に「Anela Inc.」を立ち上げ、ブラジリアンワックスサロン“Moalani(モアラニ)”他、多数のアパレルブランドディレクターを務め、ビューティーブランド“Anela Beauty”を手がけるなど、ANELAONLINEとしてEC事業を幅広く展開。

2022年に三男の進学を考えてアラブ首長国連邦の都市Dubaiへ移住。2023年には「Anela Holdings」へと会社をホールディングス化し、Dubaiにも会社を設立。

2024年3月、新保 真里有として『こどもも自分も一緒に幸せになる 育児育自論』（1760円／A-Works）を発売。躍進し続けている。

▶公式Instagram：https://www.instagram.com/official.malia/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42551/table/538_1_12286081ccfdd8f0eeb9fae1530abb8b.jpg?v=202604061151 ]

お問い合わせ先

株式会社ダイヤコーポレーション

ANELAONLINE

URL：https://anela.online/

E-MAIL：info@anela.online

TEL：03-6910-5085