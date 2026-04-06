【梅乃宿酒造】大阪国際（伊丹）空港JAL国内線ダイヤモンド・プレミアラウンジにて「梅乃宿 葛城 純米大吟醸」が採用されました

梅乃宿酒造株式会社

梅乃宿酒造株式会社（本社：奈良県葛城市、代表取締役：吉田佳代）が製造する日本酒「梅乃宿 葛城 純米大吟醸」が、大阪国際（伊丹）空港JAL国内線ダイヤモンド・プレミアラウンジにて提供されることをお知らせいたします。提供期間は2026年4月から2026年9月までの6か月間です。

『梅乃宿 葛城 純米大吟醸』は、2025年10月28日に開催された日米首脳会談のワーキングランチにおいて提供されたものです。

梅乃宿酒造株式会社 :https://www.umenoyado.com/

ダイヤモンド・プレミアラウンジについて

日本航空(JAL)の「ダイヤモンド・プレミアラウンジ」では国内線最上級ラウンジに相応しいくつろぎの空間を空間提供しています。対象者はJMBダイヤモンド・JGCプレミア会員およびファーストクラス利用者です。

ダイヤモンド・プレミアラウンジでは、軽食やソフトドリンク、アルコール類が提供されており、今回「梅乃宿 葛城 純米大吟醸」が期間限定で提供ラインナップに加わることとなりました。

提供期間：2026年4月～2026年9月までの6か月間

梅乃宿 葛城 純米大吟醸

『梅乃宿 葛城 純米大吟醸』は、梅乃宿酒造が培ってきた醸造技術の粋を集めた純米大吟醸です。「山田錦」を100%使用し、蔵人の技と魂を注いだ梅乃宿の最高峰。華やかな香りが口中で柔らかく膨らむお酒です。

“贈答用として選ばれる一本”“特別な日の一杯”として、長年多くのお客様にご愛顧いただいています。

本商品は、2025年10月28日に開催された日米首脳会談のワーキングランチにおいて提供され、大きな反響をいただきました。

商品情報

≪商品名≫梅乃宿 葛城 純米大吟醸

≪原材料名≫米(国産) ・米麹(国産米)

≪原料米≫山田錦

≪アルコール度数≫15%

≪品目≫日本酒

≪税込価格≫\6,050/720ml \12,100/1800ml

≪容量≫ 720ml,1800ml

【会社概要】

梅乃宿酒造株式会社

代表者：吉田佳代

所在地(本社)：〒639-2135 奈良県葛城市寺口27-1

設立：1893年（明治26年）

事業内容：日本酒、リキュール、各種酒類の製造・販売、 商品開発

URL：https://umenoyado.com/