「第6回トリドール持続可能ビジネスコンテスト」応募開始　本選参加者全員には「新卒採用 最終面接確約券」

株式会社トリドールホールディングス

「心的資本経営」を原動力に、世界中へ食の感動体験を提供する株式会社トリドールホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也、以下「トリドールHD」）は、これまで多くの大学生の皆さまからご応募いただいているビジネスコンテスト「第6回トリドール持続可能ビジネスコンテスト」を2026年12月4日（金）に開催します。

第6回目となる今回は大きく内容を変え、「心的資本」「地域創生」「グローバル」「環境」「DX」×感動、という5つのカテゴリーで企画を募集。受賞特典として、本選出場のチームにはトリドールグループ内の新卒採用過程における「最終面接確約券」や、社長や役員を含めた経営層との懇親会をご用意。

本募集は2026年4月1日（水）より開始し、6月10日（水）まで受け付けています。

前回大会では全国の大学院生・大学生の皆さま23大学47チームのご応募があり、SDGsやフードロス、少子高齢化社会などさまざまな社会課題について、ビジネスを通じて解決する提案を頂きました。第5回では、予選を通過した５チームの白熱したプレゼンテーションにより、最優秀賞には駒澤大学「Udon-Smoothie」と、横浜国立大学「老人ホームで小旅行」の2チームが輝きました。

【募集概要】

■概要：現役大学院生・大学生の方々にトリドールグループの事業内容をベースとして「持続可能なビジネスプラン」を企画いただき、代表取締役社長 兼 CEOの粟田含む当グループ経営層に提案をするコンテスト。

■主催：株式会社トリドールホールディングス

企画協力：中村公一氏（駒澤大学経営学部教授）

■応募資格（以下一部）：

・応募時に、大学、または大学院に在籍の学生の方

・各大学公認の団体として参加ができる方

・ゼミ等に所属していることがより好ましい

・当社の応募規約に同意いただける方

・上記規約に記載の通り機密情報を守って頂けること

・プレゼンテーション時に当社（渋谷本社）にお越し頂ける方

※遠方からのご来社の場合、当社の旅費規定に沿い交通費応相談

・肖像権の使用に許諾いただける方

■エントリー締め切り：2026年6月10日（水）

■エントリー方法：応募フォーム(https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=nIWgXo_0nE6AStHotI-R7eAWpY6lnYpFlLRN2wswxp9UNzkyUUpIVlVFMktONzFXRFZINEpJTlYwQS4u&route=shorturl)よりエントリーください

■本選日：2026年12月4日（金）

■トリドール持続可能ビジネスコンテスト募集ページ

https://www.toridoll.com/sustainability/social/contest/index.html

【トリドール持続可能性ビジネスコンテストの特徴】

・特徴１. 5つのカテゴリー設定と、ユニークな優勝特典

・特徴２. 審査員が経営層

・特徴３. 企画実現を目指す

特徴１. 今年より5つのカテゴリー設定と、ユニークな優勝特典

世の中の解決したい社会課題を自由に選定し、当社グループのビジネス上で収益性を維持しながらも、課題解決を図る「持続可能なビジネス」を企画いただきます。5つの企画カテゴリーのうち、いずれかを選択しご応募いただきます。

■企画カテゴリー詳細

※https://jp.toridoll.com/ir/dx/

また、最終5チームは本選に進んでいただきますが、本選出場特典には「新卒採用 最終面接確約券」を含むユニークな特典をご用意。

■本選出場特典

・新卒採用 最終面接確約券

来年1月実施予定の新卒採用最終面接に参加いただける確約券をメンバー全員に授与。2年生の場合は翌年も権利保持可能です。

※本特典は、新卒採用における選考機会の提供を目的としたものであり、内定を保証するものではありません。当社が定める通常の選考基準に基づき、評価・判断を行います。

※また、当社の採用方針や事業環境等により、新卒採用の内容が変更、または実施されない場合があります。その場合、本特典を提供できない可能性があることをあらかじめご了承ください。

・サスコン親会

本選開催後、社員食堂「31cafe」で懇親会を開催。参加者同士や社長をはじめとした審査員、事務局メンバーたち社員とぜひ交流を深めましょう！

■優勝特典

・お食事券

トリドールグループの各店舗にて使えるお食事券を贈呈。（お一人様5,000円分）

※一部の店舗では使用できない場合があります。

・サステナブル表彰盾

功績を讃える表彰盾を授与。割り箸をアップサイクルした木製の盾に、焼き印を施したオリジナル表彰盾を予定。

特徴２. 審査員が経営層

本コンテストの特徴は、学生の皆さまが当社の経営層に直接提案できることです。今回の審査員は、トリドールHD創業者であり代表取締役社長の粟田、トリドールHD取締役の田中、(株)丸亀製麺 代表取締役社長の山口、(株)KONA‘S 代表取締役社長の阿部が務めます。審査員一同、学生の皆さまの熱い提案をお待ちしています。

※審査員は状況により、一部変更となる場合がございます。

特徴３. ご提案いただいたアイデアは実現を目指します

ご提案いただいたアイデアは、コンテストでの発表で終わりではなく、実際のビジネスや商品化を目指します。これまでも、能登半島の震災復興と伝統工芸の保護を目指した「丸箸」、規格外のうどんをアップサイクルする商品「丸亀シャカシャカ揚げうどん」（検証販売時商品名）、コナズ珈琲でのご家族・ご友人向けの廃油キャンドルイベント等、多くのアイデアが実現してきました。昨年提案のアイデアも現在商品開発・検証中です。

トリドールHDは、日本の未来を担っていく大学生の皆さんに社会課題の解決と経済性を両立させるビジネスを考え、企業経営者への提案機会を提供することで、次世代育成に貢献してまいります。

トリドールホールディングスについて

「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに、多様な飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感を揺さぶる、本能が歓ぶ感動体験の提供を追求しています。そのためには従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”の両方を高める「心的資本経営」が原動力となると信じています。今後も「食の感動体験」をどこまでも追求することで、予測不能な進化を遂げ、世界で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーとなることを目指し、国内・海外で積極的に展開してまいります。