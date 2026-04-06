地方創生メディア「Mediall（メディアール）」が株式会社あきた芸術村のメディアパートナーに就任

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループの関連会社である株式会社gr.a.m（本社：東京都新宿区、代表取締役：谷村真、以下「gr.a.m（グラム）」）が運営する地方創生メディア「Mediall（メディアール）」は、劇団「わらび座」を擁し、秋田県仙北市で文化・観光事業を展開する株式会社あきた芸術村（代表取締役：今村晋介）のメディアパートナーに就任しました。

本就任により、地方創生メディア「Mediall」に所属する700名を超えるライターが、全国各地の地域情報を発信してきた経験とノウハウを活かし、わらび座が紡いできた民俗芸能の魅力や公演情報、温泉・地ビール・森林工芸など「あきた芸術村」ならではの豊かな体験を全国に届けることが可能となります。人と地域をつなぐ情報発信を通じて、地方創生と文化振興に貢献してまいります。

Mediall（メディアール）：https://mediall.jp/

■ 株式会社あきた芸術村とは https://www.warabi.or.jp/

株式会社あきた芸術村は、2022年3月1日に設立された文化・芸術・観光複合企業です。1951年創立の劇団「わらび座」の運営と、秋田県仙北市田沢湖エリアの東京ドーム2つ分にも及ぶ広大な敷地に「あきた芸術村」を構えています。企業理念には「衆人愛敬（しゅにんあいぎょう）をもて一座建立の寿福とせり」を掲げ、「人々に感動と喜びを提供することで、従業員一人一人の幸せを実現し、人間らしく豊かで平和な社会に貢献する」ことを使命としています。劇場、ホテル、温泉、ビール醸造所、森林工芸館など多彩な施設を擁し、観る・泊まる・食べる・体験するを一体化した唯一無二のアートビレッジとして、国内外から多くの来場者を迎えています。

■ 劇団「わらび座」について https://warabi.jp/

わらび座は、1951年2月に創立された劇団です。今年で創立75周年を迎えます。「飢えに苦しむ農民を救った山菜のワラビのように、人々の生きる力になろう」という創立理念を今も受け継ぎ、民族伝統をベースに現代へのメッセージを届ける舞台を上演し続けています。かつて複数の公演グループが国内外で年間約800ステージを公演（わらび劇場での上演は年間約200ステージ）。アメリカ・ヨーロッパ・アジア・ブラジルなど17カ国での海外公演実績を持ち、年間公演の約4割が学校の芸術鑑賞として採用されています。修学旅行での受け入れは45年以上の歴史を持ち、毎年150校・約2万人の子どもたちがあきた芸術村を訪れています。秋田県芸術文化章（1989年）、文部大臣・地域文化功労者表彰（1994年）、国土庁長官賞（1995年）など数多くの受賞歴を持ち、地域文化の継承と発展に長年貢献しています。また、2026年3月には東北6大祭りをテーマにした参加型舞台「祭シアター『HANA』」が東京・新宿にて初公演を迎えました（会場：東急歌舞伎町タワー THEATER MILANO-Za）。

■ Mediall（メディアール）メディアパートナー就任の背景

Mediall（メディアール）は、700名以上の才能ある地域ライターが協力し、地域の魅力を掘り起こし再発見することを目指しています。地域の中小企業やライターとの連携を通じて、地域のブランディングを力強くサポートし、オンリーワン・ナンバーワンの独自性や優位性に焦点を当て、地域の特色や主体性を重視したメディアです。

今回、株式会社あきた芸術村が秋田の地で育み続けてきた民俗芸能と地域文化の価値、そして観る・泊まる・食べる・体験するを一体化したあきた芸術村という唯一無二の場の魅力に深く共感し、メディアパートナーとして情報発信を担うことになりました。地方創生と文化振興は密接に関わっており、地域の誇りを全国へ届けることを使命とするMediallの理念とも合致することから、あきた芸術村の魅力と公演情報を国内外に広く発信してまいります。

■ Mediall（メディアール）の取り組み

メディアパートナーとして、以下の活動を通じて株式会社あきた芸術村を支援いたします。

・ わらび座の公演情報・出演者の物語を全国ユーザーへ発信

・ あきた芸術村（温泉ゆぽぽ・田沢湖ビール・森林工芸館等）の体験・観光情報の発信

・ 出演者・スタッフ・地域関係者へのインタビュー記事の発信

・ わらび座・民俗芸能や地域文化の歴史と魅力に関する啓発記事の発信

・ 公演・イベントのレポート配信

・ 秋田・仙北エリアの地域情報との連動による観光誘客支援

■ 株式会社gr.a.m 代表取締役 谷村真 コメント

「この度、株式会社あきた芸術村のメディアパートナーに就任できることを大変嬉しく思います。Mediallは地方創生を軸に、各地域が持つオンリーワンの価値を全国へ届けることを使命としてきました。1951年創立のわらび座が秋田の大地で守り続けてきた民俗芸能の力と、観る・泊まる・食べる・体験するが一体となったあきた芸術村という唯一無二の文化空間は、まさにMediallが全国へ届けるべき地域の宝です。メディアの力を活かし、あきた芸術村の素晴らしい魅力と秋田の文化を全国に発信することで、地域と文化の活性化に貢献してまいります。」

オンリーワン・ナンバーワンがそこにある

応援の循環を作る 地方創生メディア

Mediall（メディアール）：https://mediall.jp/

【会社概要】

株式会社 gr.a.m(グラム)

会社名：株式会社 gr.a.m(グラム)

代表者：代表取締役社長 谷村 真

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー 24F

主な事業：グローバルリサーチおよびマーケティング事業・プロモーション事業・地方創生事業・メディア運営事業

URL：https://gra-m.com/

株式会社あきた芸術村

会社名：株式会社あきた芸術村

設立：2022年3月1日

代表者：代表取締役 今村晋介

所在地：〒014-1113 秋田県仙北市田沢湖卒田字早稲田430

従業員数：109名（令和5年2月現在）

主な事業：劇団わらび座の運営、公演事業（年間約800ステージ）、劇場・ホテル・温泉・ビール醸造・工芸館の運営

URL：https://www.warabi.or.jp/