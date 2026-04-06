株式会社エーアンドエス「国連グローバル・コンパクト」署名に関するお知らせ

株式会社エーアンドエス

株式会社エーアンドエス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：稲瀬 修）は国際連合が提唱する 「国連グローバル・コンパクト（United Nations Global Compact、以下UNGC）」に署名し、 参加企業（participant）として登録されました。

あわせて、UNGCに署名している日本企業・団体で構成される「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（以下「GCNJ」）」に 加入いたしましたことをお知らせいたします。

UNGCは、国連と民間企業・団体が手を結び、健全なグローバル社会の構築を目指す世界最大級の サステナビリティ・イニシアチブです。 UNGCの「人権・労働・環境・腐敗防止」の4分野・10原則に賛同することで、 お客様をはじめ関わるすべての方と多くの喜びと感動を分かち合っていけるよう持続可能な強いパートナーシップを 築いていくことを目指してまいります。

【株式会社エーアンドエスについて】

株式会社エーアンドエスは、1990年の創業以来、ジュエリーブランド「agete（アガット）」を展開し、 繊細なデザインと高いクラフトマンシップで多くのお客様から支持を集めてまいりました。

現在では、日本国内にとどまらず、海外市場へも事業領域を広げ、グローバルブランドとしての展開を進めています。

また、2025年には株式会社サザビーリーグより分社独立し、新たな一歩を踏み出しました。

今後も株式会社エーアンドエスは「agete」を通じて、ジュエリーという小さな存在（チカラ）で、 多くの人々の明日（ミライ）を輝かせてまいります。

社名：株式会社エーアンドエス

代表者 ：代表取締役社長 稲瀬 修

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

設立：2025年4月（2025年4月に株式会社サザビーリーグから分社独立）

資本金：90百万円

従業員数：417名

事業内容：アクセサリー・服飾雑貨等の販売

カンパニーサイト :https://www.aands-company.jp/