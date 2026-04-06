長谷工グループの“最先端技術と取り組み”を一堂に発信する情報拠点「HASEKO MIRAI BASEMENT」がオープン

株式会社長谷工コーポレーション

長谷工コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：熊野 聡、以下「当社」）は、当社グループの多彩な事業や技術、取り組みを一堂に発信する情報拠点「HASEKO MIRAI BASEMENT（通称：ＨＭＢ、以下「当施設」）」を4月13日にオープンいたします。

当施設は、大阪メトロ堺筋線「北浜」駅から徒歩3分の場所に所在する長谷工コーポレーション関西の地下1階に誕生し、デベロッパーや建替え・再開発組合などのお客様を対象に当社およびグループ各社の取り組みと連携が生み出す技術開発、商品・サービスのプロモーション施設として運営してまいります。

(ＨＭＢ内観 / LEDモニュメント)

■長谷工グループの技術紹介

当社の分譲マンション建設事業において強みとなる技術・製品開発の歴史から現在の取り組み

（長谷工版BIMやプレミアムアフターサービス）と、木材活用を始めとした様々な脱炭素への

取り組みについて、最新の情報を提供いたします。

■マンションの建替え、再開発、修繕のご提案

建替えや再開発をご検討されている地権者様に対して、当社の豊富な建替え・再開発事業の実績を

もとに、事業計画の考え方から当社の役割、進め方までご紹介します。説明パネルや模型を用い

ながら、検討段階に応じた具体的な情報提供を行います。

■グループ総合力を紹介

分譲マンションを中心とした建設・販売・管理事業の各フローにおけるグループ各社の業務と連携を紹介。お客様により一層グループ会社のご理解を深めていただく場として、お客様に役立つグループのシナジー効果を分かり易くご説明いたします。

【ＨＭＢ 各コーナー概要】

プレゼンテーションシアター 長谷工グループの技術や、未来への展望、お客様への思いを伝える映像がご覧いただける他、プレゼンテーションスペースとして様々なコンテンツを大画面LEDにてご提案します。建替え・修繕と再開発 マンションの建替え・修繕、再開発をあらゆる場面でサポート。長谷工グループが携わってきた豊富な実績をご紹介しながら、未来を見据えた事業計画をご提案します。長谷工版BIM 設計・施工のあらゆる段階で活用できるデジタル３Dを用いた新しい建築のワークフロー「長谷工版BIM」を体感いただけます。技術展示 長谷工コーポレーション技術研究所による、様々な性能実験や研究開発によって生まれた技術をご紹介します。マンション防災・防犯 防災・防犯に配慮した長谷工の「マンションづくりの進化」をご紹介します。長谷工が取り組む木材活用 マンションの木造化・木質化に取り組む長谷工グループの木材を活用した取り組みや技術情報などをご紹介します。

【施設概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128890/table/36_1_1eaf7959770199507d0d0fd5f63b4248.jpg?v=202604061151 ]