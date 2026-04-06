求人票だけでは伝えきれない職場の魅力や仕事のやりがいを工業高校生に紹介　配信サービス「スクールキャリアサーチ」始動

株式会社日刊工業新聞社

プロジェクト協力・推進：日刊工業新聞社

企画・運営：株式会社サカワ

後援団体：公益社団法人全国工業高等学校長協会

株式会社日刊工業新聞社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：神阪 拓）は、工業高校生に向けて企業の魅力を動画で紹介する新サービス「スクールキャリアサーチ」事業を開始します。サービス開始にあたり、2026年4月17日（金）にオンライン事業説明会を開催いたします。工業高校生の採用や認知向上に関心のある企業関係者様の参加を募集します。

工業高校生の進路選択を支援する新たな企業紹介サービス

「スクールキャリアサーチ」は、工業高校生が日常的に使用するタブレット端末や校内サイネージを活用し、企業紹介動画や画像を通して、生徒に企業の魅力や仕事内容を届けるサービスです。

従来の紙の求人票では伝えきれなかった職場の雰囲気や働く人の姿、仕事のやりがいを映像で伝えることで、生徒が日常的に企業に触れる機会をつくります。さらに、学校専用の企業検索サイトにより、生徒自身が企業研究を行える環境を整え、進路指導にあたる教職員の業務負荷軽減にも寄与します。

本事業を始める背景と、工業高校の求人事情

工業高校生の進路選択は、現在も【紙の求人を探す→先生に相談する→企業ホームページを見る】という流れが主流となっています。しかし近年では、１校あたり3,000―5,000件もの求人が集まることもあり、すべての企業を十分に理解・比較することが難しくなっています。

加えて、先生方も多忙な業務の中で膨大な求人情報に対応する必要があり、企業ごとの魅力や特徴を十分に伝えきれない状況です。その結果、生徒が企業の情報不足から選択肢を狭めてしまう課題が生じています。

学校向け黒板メーカー・株式会社サカワの想いから生まれた取り組み

本サービスは、創業106年目を迎える黒板メーカーの株式会社サカワ（本社：愛媛県東温市、代表取締役社長：坂和 寿忠）が企画・運営を担当しています。

同社は、工業高校の先生方と日々接する中で、地元の働きがいのある企業に、生徒たちが目を向ける機会が十分に届いていないという課題を実感し、求人票を見る前に生徒が企業を知り、興味関心を持つ機会をつくるために、本サービスを企画しました。

日刊工業新聞社は、日本のモノづくりや中堅・中小企業の価値を広く伝えてきた立場から、この想いに共感し、本プロジェクトを共に推進していきます。

オンライン事業説明会 開催概要

工業高校生への採用PRや企業認知の向上をご検討されている企業様を対象に、本サービスの仕組み、活用方法、導入の流れを紹介するオンライン事業説明会を開催します。

日時：2026年4月17日（金）10:30～11:30

開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料（事前登録制）

参加対象：主として東京および東京近郊に職場がある事業所の方（企業規模は不問）

プログラム（予定）

- 開会挨拶 日刊工業新聞社 メディア事業局長 松之舎 茂喜- 工業高校の就職活動の現状→ 東京都立蔵前工科高等学校 校長 古藤 一弘 氏- 本事業立ち上げの背景→ 株式会社サカワ 代表取締役社長 坂和 寿忠 氏- スクールキャリアサーチの概要紹介→ 株式会社サカワ 白井 龍史郎 氏- 質疑応答・意見交換

参加申し込みURL https://nikkan-prj.com/vss-pre-webinar/(https://nikkan-prj.com/vss-pre-webinar/)

参加予定校（2026年度／全9校予定）

（配信中）東京都立蔵前工科高等学校

（４月開始）東京都立中野工科高等学校、東京都立北豊島工科高等学校、東京都立荒川工科高等学校、東京都立足立工科高等学校

（５月開始）東京都立六郷工科高等学校、東京都立葛西工科高等学校、東京都立八王子桑志高等学校、東京都立多摩工科高等学校

サービスの主な特長

- 映像によるリアルな企業理解紙の求人票では伝わらない情報を動画で訴求- 生徒主体の企業研究を促進タブレット×検索型の仕組みで比較・検討が可能- 中堅・中小企業でも導入しやすい仕組みとお手頃な価格企業規模を問わず活用可能なサービス構成蔵前工科高校の玄関正面に設置された65インチのデジタルサイネージ

お問い合わせ先

株式会社 日刊工業新聞社

日刊工業新聞社 コンテンツ企画部「スクールキャリアサーチ」係

〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町14-1

スクールキャリアサーチに関する問い合わせフォーム（お気軽にご相談・お問い合わせください）

https://nikkan-prj.com/vss-pre-webinar_contact/