メドノア病院検索 人口あたり利用率ランキングを公開 ― 愛媛県が東京都に迫る2位に
～トップ10に地方県が7つランクイン。大阪府は11位、神奈川県は45位に～
Hospitality Marketing Limitedは、全国の病院・クリニックを診療カテゴリ別に検索できるサービス『メドノア病院検索（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）』のアクセスデータについて、人口あたりの利用率で都道府県別ランキングを集計し、2026年4月に公開いたしました。
2026年3月に公開した都道府県別アクセスランキングでは、利用者数の総数で東京都が1位、北海道が2位という結果でした。今回はこれを一歩進め、各都道府県の人口あたりの利用率（人口10万人あたりの利用者数）で再集計することで、人口規模の影響を除いた「地域ごとの検索ニーズの強さ」を明らかにしました。
【メドノア病院検索 人口あたり利用率ランキング（上位10都道府県）】
■ 第1位：東京都
人口あたりの利用率でも東京都が1位となりました。利用者数の総数でも1位であり、人口規模を考慮しても最も病院検索が活発に利用されている地域です。
■ 第2位：愛媛県
第2位は愛媛県でした。利用者数の総数では全国14位ですが、人口あたりの利用率では東京都に迫る高い数値を記録しました。四国地方では唯一のトップ10入りです。
■ 第3位：北海道
第3位は北海道でした。利用者数の総数でも3位と高い水準にある中、人口あたりでも上位を維持しています。
■ 第4位：山形県
第4位は山形県でした。利用者数の総数では全国18位ですが、人口あたりでは4位に浮上しました。東北地方では最も高い利用率です。
■ 第5位：島根県
第5位は島根県でした。全国で最も人口が少ない県の一つですが、人口あたりの利用率では5位と高い水準を記録しました。中国地方では広島県（13位）を上回っています。
■ 第6位～第10位
第6位以降は以下のとおりです。
・第6位：青森県
・第7位：栃木県
・第8位：三重県
・第9位：香川県
・第10位：新潟県
トップ10のうち、東京都・北海道を除く8県はいずれも人口300万人未満の地方県です。
【大都市圏の順位】
利用者数の総数では上位に入る大都市圏ですが、人口あたりの利用率で見ると順位が大きく変わります。
・大阪府：利用者数 全国2位 → 人口あたり 全国11位
・愛知県：利用者数 全国5位 → 人口あたり 全国37位
・神奈川県：利用者数 全国6位 → 人口あたり 全国45位
・埼玉県：利用者数 全国8位 → 人口あたり 全国41位
特に神奈川県は利用者数では全国6位ですが、人口あたりでは47都道府県中45位と下位に位置しています。首都圏のベッドタウン県（神奈川・埼玉・千葉）は、東京都の医療機関を直接検索する傾向があり、県内の検索ニーズが相対的に低くなっている可能性があります。
【地方別の傾向】
地方別に人口あたりの平均利用率を比較すると、以下の傾向が見えてきます。
・北海道・東北地方の利用率が高い：北海道（3位）、山形（4位）、青森（6位）と、上位10県のうち3つを占めています。
・四国地方は愛媛県が突出：愛媛県が2位と非常に高い一方、高知県は39位にとどまっており、県ごとの差が大きい地方です。
・関東地方は東京都と周辺県で大きな差：東京都は1位ですが、神奈川県（45位）・埼玉県（41位）は下位に位置しています。
【ランキングから見えること】
利用者数の総数では大都市圏が上位を占めますが、人口あたりの利用率では地方県が多くランクインしました。都市部に限らず、全国各地で病院・クリニックの情報を検索するニーズがあることが改めて確認されました。
Hospitality Marketing Limitedは、全国の病院・クリニックを診療カテゴリ別に検索できるサービス『メドノア病院検索（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）』のアクセスデータについて、人口あたりの利用率で都道府県別ランキングを集計し、2026年4月に公開いたしました。
2026年3月に公開した都道府県別アクセスランキングでは、利用者数の総数で東京都が1位、北海道が2位という結果でした。今回はこれを一歩進め、各都道府県の人口あたりの利用率（人口10万人あたりの利用者数）で再集計することで、人口規模の影響を除いた「地域ごとの検索ニーズの強さ」を明らかにしました。
【メドノア病院検索 人口あたり利用率ランキング（上位10都道府県）】
■ 第1位：東京都
人口あたりの利用率でも東京都が1位となりました。利用者数の総数でも1位であり、人口規模を考慮しても最も病院検索が活発に利用されている地域です。
■ 第2位：愛媛県
第2位は愛媛県でした。利用者数の総数では全国14位ですが、人口あたりの利用率では東京都に迫る高い数値を記録しました。四国地方では唯一のトップ10入りです。
■ 第3位：北海道
第3位は北海道でした。利用者数の総数でも3位と高い水準にある中、人口あたりでも上位を維持しています。
■ 第4位：山形県
第4位は山形県でした。利用者数の総数では全国18位ですが、人口あたりでは4位に浮上しました。東北地方では最も高い利用率です。
■ 第5位：島根県
第5位は島根県でした。全国で最も人口が少ない県の一つですが、人口あたりの利用率では5位と高い水準を記録しました。中国地方では広島県（13位）を上回っています。
■ 第6位～第10位
第6位以降は以下のとおりです。
・第6位：青森県
・第7位：栃木県
・第8位：三重県
・第9位：香川県
・第10位：新潟県
トップ10のうち、東京都・北海道を除く8県はいずれも人口300万人未満の地方県です。
【大都市圏の順位】
利用者数の総数では上位に入る大都市圏ですが、人口あたりの利用率で見ると順位が大きく変わります。
・大阪府：利用者数 全国2位 → 人口あたり 全国11位
・愛知県：利用者数 全国5位 → 人口あたり 全国37位
・神奈川県：利用者数 全国6位 → 人口あたり 全国45位
・埼玉県：利用者数 全国8位 → 人口あたり 全国41位
特に神奈川県は利用者数では全国6位ですが、人口あたりでは47都道府県中45位と下位に位置しています。首都圏のベッドタウン県（神奈川・埼玉・千葉）は、東京都の医療機関を直接検索する傾向があり、県内の検索ニーズが相対的に低くなっている可能性があります。
【地方別の傾向】
地方別に人口あたりの平均利用率を比較すると、以下の傾向が見えてきます。
・北海道・東北地方の利用率が高い：北海道（3位）、山形（4位）、青森（6位）と、上位10県のうち3つを占めています。
・四国地方は愛媛県が突出：愛媛県が2位と非常に高い一方、高知県は39位にとどまっており、県ごとの差が大きい地方です。
・関東地方は東京都と周辺県で大きな差：東京都は1位ですが、神奈川県（45位）・埼玉県（41位）は下位に位置しています。
【ランキングから見えること】
利用者数の総数では大都市圏が上位を占めますが、人口あたりの利用率では地方県が多くランクインしました。都市部に限らず、全国各地で病院・クリニックの情報を検索するニーズがあることが改めて確認されました。